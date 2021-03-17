Кухня: имитация дерева и камня в классическом интерьере

Рассказ Петра и Ольги из Гродно:

— Хотим описать свой проект реализации кухни. Может быть, кому-то такая планировка покажется интересной. Кухня — в новостройке без отделки, площадь — 9,5 м2.

Форма и расположение кухни изначально были крайне неудачные: с одной стороны помещение ограничено бетонной шахтой шириной 1,2 м, посередине на входе — узким дверным проемом, по центру кухни — окном с балконной дверью и по обе стороны от окна — двумя выпирающими несущими колоннами.

Задачу поставили следующую: разместить в кухне высокий пенал с техникой (посудомойка, духовой шкаф, микроволновка), большую раковину, побольше шкафчиков и мест хранения, достаточно большую рабочую поверхность, холодильник и большой стол размером 1,8×0,9 м. Хотелось именно такой стол, так как привыкли к оному, живя на старой квартире. Однако это все ну никак не умещалось в изначальной кухне — только один стол занимал бы 1/6 ее часть.

Решили сделать небольшую перепланировку, немного модернизировав помещение: развернуть гарнитур, расположить шкафчики вдоль самой длинной стены, а там, где по стандартному плану должна быть раковина, плита и рабочая поверхность, сделать зону отдыха и расположить пенал с техникой.

Для этого нужно было перенести трубы, проводку и входную стену с дверью.

Итак, дверной проем сместили максимально вправо, чтобы слева поместился кухонный гарнитур и холодильник. Провод для электроплиты перенесли на противоположную стену. Большой стол с раковиной (остров) разместили возле окна. Для этого на соседнюю стену перенесли батарею, проложили сантехнические трубы в стене и вокруг несущей колонны. Перенесли выключатель и место расположения светильника.

Первоначальный и реализованный план можно посмотреть на схемах.

Что получилось:

1. Пенал с техникой 60×60 см, высотой 2,5 м. В нем уместились большая посудомоечная машина Bosch, духовой шкаф Bosch, микроволновая печь и антресоль с полками.

2. Стол-остров (высота 86 см) из цельной ламинированной ДСП фирмы Egger 1,8×0,9 м. Мойка — «Думшё» из «Икеи», керамическая.

3. Два шкафчика под столом: 60 см шириной и 85 см глубиной; 40×30 см (чтобы было удобно сидеть за столом, не задевая шкафчик ногами).

4. Лавка-диванчик 1,5×0,6 м с мягким матрасом (поролон 6 см). Чехол пока не готов. Будет съемный чехол и подушки. Внизу — выдвигающиеся глубокие ящики для хранения (2 штуки).

5. Кухонный гарнитур по левой стене длиной 2,6 м. Есть шкафчики шириной 40, 60 и 80 см. Длина рабочей поверхности — 1,6 м, не считая зоны плиты. Плюс в распоряжении весь стол-остров, что очень удобно. Фасады — акрил, заказывали по нужным размерам в Польше. Шкафчики заказывали отдельно здесь, в Гродно. Ручки тоже привезли из Польши.

6. Холодильник LG высотой 1,9 м со стеклянным фасадом. Более высокий холодильник, конечно, смотрелся бы лучше, но этот брали на акции и, в принципе, им довольны.

7. Варочная панель Whirlpool (индукционная) белого цвета.

Этапы работ:

1. Перенос батареи и электропроводки.

2. Снос стены между кухней и коридором.

3. Шпатлевка стен и потолка. Потолок обычный, белый, крашеный.

4. Создание каркаса из металлических профилей для раздвижной двери в стене (делал сам).

5. Укладка на пол керамогранита 60×60 см.

6. Заказ корпуса (пенала) шкафчиков с завесами и механизмами открывания.

7. Заказ столешниц общей площадью 4×0,9 м (для стола и рабочей поверхности), а также скинали в цвет столешницы (ламинированная ДСП толщиной 8 мм).

8. Отделка стены и колонны состаренным декоративным кирпичом.

9. Покраска стен.

10. Установка шкафов, скинали, столешницы, бытовых приборов, посудомойки, духовки, варочной панели, лавки с матрасом.

11. Монтаж фасадов.

Стоимость (в долларах):

1. Перенос батареи — 50.

2. Монтаж сантехнического оборудования (плюс стоимость сантехнических труб) — около 280.

3. Кирпич декоративный — 80.

4. Посудомоечная машина Bosch — 408.

5. Индукционная панель Whirlpool — 410.

6. Духовой шкаф Bosch — 308.

7. Холодильник LG — 818.

8. Керамогранит — 172.

9. Светильник — 25.

10. Шкафчики — 1 тысяча 100.

11. Столешница и скинали — 370.

12. Фасады — 380.

13. Работа по сборке кухни — 65.

14. Раковина керамическая — 65.

15. Смеситель — 54.

16. Рейлинг, крючки, корзины — 50.

17. Прочее (краска, шпатлевка, гипсокартон и так далее) — 765.

Итого: 5 тысяч 400 долларов.