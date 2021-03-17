Кухня: имитация дерева и камня в классическом интерьере

Рассказ Петра и Ольги из Гродно:
— Хотим описать свой проект реализации кухни. Может быть, кому-то такая планировка покажется интересной. Кухня — в новостройке без отделки, площадь — 9,5 м2.
Форма и расположение кухни изначально были крайне неудачные: с одной стороны помещение ограничено бетонной шахтой шириной 1,2 м, посередине на входе — узким дверным проемом, по центру кухни — окном с балконной дверью и по обе стороны от окна — двумя выпирающими несущими колоннами.
Задачу поставили следующую: разместить в кухне высокий пенал с техникой (посудомойка, духовой шкаф, микроволновка), большую раковину, побольше шкафчиков и мест хранения, достаточно большую рабочую поверхность, холодильник и большой стол размером 1,8×0,9 м. Хотелось именно такой стол, так как привыкли к оному, живя на старой квартире. Однако это все ну никак не умещалось в изначальной кухне — только один стол занимал бы 1/6 ее часть.
Решили сделать небольшую перепланировку, немного модернизировав помещение: развернуть гарнитур, расположить шкафчики вдоль самой длинной стены, а там, где по стандартному плану должна быть раковина, плита и рабочая поверхность, сделать зону отдыха и расположить пенал с техникой.Для этого нужно было перенести трубы, проводку и входную стену с дверью.
Итак, дверной проем сместили максимально вправо, чтобы слева поместился кухонный гарнитур и холодильник. Провод для электроплиты перенесли на противоположную стену. Большой стол с раковиной (остров) разместили возле окна. Для этого на соседнюю стену перенесли батарею, проложили сантехнические трубы в стене и вокруг несущей колонны. Перенесли выключатель и место расположения светильника.
Первоначальный и реализованный план можно посмотреть на схемах.
Что получилось:
1. Пенал с техникой 60×60 см, высотой 2,5 м. В нем уместились большая посудомоечная машина Bosch, духовой шкаф Bosch, микроволновая печь и антресоль с полками.
2. Стол-остров (высота 86 см) из цельной ламинированной ДСП фирмы Egger 1,8×0,9 м. Мойка — «Думшё» из «Икеи», керамическая.
3. Два шкафчика под столом: 60 см шириной и 85 см глубиной; 40×30 см (чтобы было удобно сидеть за столом, не задевая шкафчик ногами).
4. Лавка-диванчик 1,5×0,6 м с мягким матрасом (поролон 6 см). Чехол пока не готов. Будет съемный чехол и подушки. Внизу — выдвигающиеся глубокие ящики для хранения (2 штуки).
5. Кухонный гарнитур по левой стене длиной 2,6 м. Есть шкафчики шириной 40, 60 и 80 см. Длина рабочей поверхности — 1,6 м, не считая зоны плиты. Плюс в распоряжении весь стол-остров, что очень удобно. Фасады — акрил, заказывали по нужным размерам в Польше. Шкафчики заказывали отдельно здесь, в Гродно. Ручки тоже привезли из Польши.
6. Холодильник LG высотой 1,9 м со стеклянным фасадом. Более высокий холодильник, конечно, смотрелся бы лучше, но этот брали на акции и, в принципе, им довольны.
7. Варочная панель Whirlpool (индукционная) белого цвета.
Этапы работ:
1. Перенос батареи и электропроводки.
2. Снос стены между кухней и коридором.
3. Шпатлевка стен и потолка. Потолок обычный, белый, крашеный.
4. Создание каркаса из металлических профилей для раздвижной двери в стене (делал сам).
5. Укладка на пол керамогранита 60×60 см.
6. Заказ корпуса (пенала) шкафчиков с завесами и механизмами открывания.
7. Заказ столешниц общей площадью 4×0,9 м (для стола и рабочей поверхности), а также скинали в цвет столешницы (ламинированная ДСП толщиной 8 мм).
8. Отделка стены и колонны состаренным декоративным кирпичом.
9. Покраска стен.
10. Установка шкафов, скинали, столешницы, бытовых приборов, посудомойки, духовки, варочной панели, лавки с матрасом.
11. Монтаж фасадов.
Стоимость (в долларах):
1. Перенос батареи — 50.
2. Монтаж сантехнического оборудования (плюс стоимость сантехнических труб) — около 280.
3. Кирпич декоративный — 80.
4. Посудомоечная машина Bosch — 408.
5. Индукционная панель Whirlpool — 410.
6. Духовой шкаф Bosch — 308.
7. Холодильник LG — 818.
8. Керамогранит — 172.
9. Светильник — 25.
10. Шкафчики — 1 тысяча 100.
11. Столешница и скинали — 370.
12. Фасады — 380.
13. Работа по сборке кухни — 65.
14. Раковина керамическая — 65.
15. Смеситель — 54.
16. Рейлинг, крючки, корзины — 50.
17. Прочее (краска, шпатлевка, гипсокартон и так далее) — 765.
Итого: 5 тысяч 400 долларов.
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