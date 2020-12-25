Как казак всю Европу удивил

Жизни Ивана Сулимы уделено в исторической науке небольшое внимание на фоне других украинских гетманов. Однако именно этот предводитель писал историю нации, положив свою жизнь за мужественные принципы и славные традиции. Выстроив успешный военный путь в рядах польской армии, мелкопоместный дворянин бросил все и решил отстаивать твердые идеи, отправившись на Запорожскую Сечь. Быстро став одним из боевых товарищей гетмана Сагайдачного, брал с ним Кафу (нынешняя Феодосия), ходил на турецкий Царьград (современный Стамбул), прогремел на всю Европу взятием крепости Кодак. Удивительным образом добился в Риме личной встречи с Папой Павлом V, который в итоге наградил казака из Украины за высокие заслуги в борьбе с исламской экспансией.

Военная карьера, отданная за идею

Польская армия 17 века. /Фото: upload.wikimedia.org

Долгий плен и встреча с Папой Римским

Папа Римский Павел V. /Фото: i1.wp.com

Захват Кодака и слава на всю Европу

Крепость Кодак над Днепром. /Фото: vokrugsveta.ua

Предательство и казнь

Покровская церковь в селе Сулимовка, возведенная на средства гетмана. /Фото: metry.ua

Иван Сулима – выходец из семьи служилого шляхтича Черниговщины. После получения качественного образования будущий гетман служил польскому полководцу Станиславу Жолкевскому. За отменную службу коронный канцлер пожаловал Сулиме несколько сел в личное владение. Перед молодым шляхтичем открывались любые перспективы. Однако Иван Михайлович распорядился своим будущим весьма непредсказуемо.Размеренная жизнь в имениях его не влекла, и он спал и видел себя в воинских походах и морских сражениях.Особо не раздумывая, Сулима все бросил и направился на Запорожскую Сечь для вступления в казацкое братство. Его выдающиеся природные способности быстро позволили завоевать среди казаков авторитет, а в глазах командиров – уважение. Регулярно избираясь кошевым атаманом, Сулима сопровождал в походах на Крым Петра Сагайдачного, добирался в компании первых сечевых полководцев до самого османского Царьграда.Во ходе одного из антитурецких морских походов лихой Сулима попал к османам в плен. Поскольку казак был крепким и физически выносливым молодым мужчиной, турки не стали лишать его жизни, а себя раба. Закованный в кандалы, он, по мнению историков, больше 10 лет служил пленным гребцом на османской военной галере. Но все эти долгие тяжелейшие годы Сулима только и ждал удобного случая освободиться от оков. И этот момент настал, когда казак плавал в водах Средиземного моря.Ситуация складывалась так, что, видя в исламской экспансии начала 17 века реальную угрозу христианскому миру, Папа Римский Павел V снарядил флот. Его решение поддержали светские итальянские власти, содействуя войне против Турции. Как только корабль, на котором в рядах невольников-гребцов был и Сулима, приблизился к берегам Италии, украинский гетман взял инициативу в свои руки. Каким-то образом заморочив голову охране, украинец сумел сбить оковы и при помощи остальных невольных захватить корабль. Сообразительный стратег Сулима избежал встреч с неприятелем в открытых морских водах и спустя несколько дней пришвартовался на захваченном корабле у Рима.Прослышавшие о таких приключениях итальянские моряки обеспечили казаков едой и одеждой. В Риме Сулима договорился об аудиенции у Павла V. Папа Римский на тот момент был едва ли не главное фигурой в европейском сопротивлении турецкому влиянию. Европе не терпелось освободить захваченные Османской империей земли, видя в украинском казачестве достойный потенциал для подобных целей. Папа Павел V наградил Сулиму золотой медалью за особые заслуги в противостоянии исламскому порабощению, а лично от себя одарил казака медальоном со своим изображением.Вернувшись после долгих лет на Сечь Иван Сулима создает из казаков новую флотилию для возобновления морских походов. Его широко известные заслуги, авторитет и военные навыки виделись казакам неоспоримыми. Когда в 1628-м гетман Григорий Черный осуществил неудачный марш-бросок на Крым, запорожцы отказали ему в праве на владение булавой (формально он остался реестровым гетманом) и передали этот символ власти Сулиме. Воодушевленный таким доверием, гетман совершает череду походов на турецко-татарские территории, а 1633-м организовывает крупную военную экспедицию на Азов.Саму крепость казаки не тронули, довольствуясь крупной добычей и взяв курс на Днепр в рамках поднятого восстания против поляков. Здесь казацкую эскадру подстерегал вражеский флот. Но опытный мореходец Сулима был слишком умен, чтоб так просто соглашаться на открытый морской бой. Дождавшись наступления ночи, он взял вставшую на его пути крепость Кодак, мешавшую свободному передвижению между Запорожьем и волостями. Европа недоумевала: как никому не известные украинские "разбойники" безосадной молниеносной операцией взяли и просто вошли в неприступный венец инженерного таланта. То событие можно сопоставить для современников примерно с такой картиной, если бы сомалийские пираты на легких лодках захватили оснащенный по последним военно-научным разработкам эсминец.Крепость Кодак была блестящим проектом именитого инженера из арижа Гийома ле Вассера де Боплана. Сооружение представляло собой плотное кольцо из нескольких надежных фортификационных сооружений, когда-либо возводимых Речью Посполитой. На строительство этой, как ожидалось, нерушимой конструкции из скудного военного бюджета республики были пожертвованы около 100 тысяч польских злотых. Но французы уверили заказчика, что дело того стоит. Поэтому дерзкая пощечина от полудиких запорожцев, которые в считанные часы разрушили миф о знаменитом бастионе, звонко прозвенела на всю Европу.Разобравшись с крепостью, Сулима вызвал из Сечи подмогу для взятия Чигирина, Корсуня и Черкасс, остававшихся под польским гнетом. Но прибытие к месту конфликта коронного войска нарушило планы по дальнейшему продвижению восстания. Ситуация осложнилась предательством украинских реестровых полковников, перешедших в польский стан. Подкупленные Караимович и Барабаш обманным путем проникли в казацкие ряды и схватили Ивана Сулиму. Плененный атаман был доставлен к польскому командиру Адаму Киселю вместе с пятью ближайшими соратниками. Варшава приняла решение казнить соотечественника, и 12 декабря 1635-го Сулима был лишен головы и четвертован.