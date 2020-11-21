8 проверенных способов, которые помогут вернуть кухонным полотенцам прежнюю чистоту

Даже безнадежные пятна на полотенцах можно вывести, зная правильный подход.

1. Лимонная кислота

Чтобы избавиться от пятен томатного сока и свеклы, следует под рукой всегда иметь лимонную кислоту . /Фото: osratewana.com

2. Перекись водорода

Перекись водорода помогает справиться не только с ранками, но и с грязными полотенцами. /Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com

3. Микроволновая печь

Микроволновая печь отлично играет роль современной парилки. /Фото: protkan.com

4. Горчичный порошок

С помощью горчичного порошка можно сделать эффективный пятновыводитель без химии. /Фото: domashniy.net

5. Марганцовка

С марганцовкой кухонные полотенца будут выглядеть как новые. /Фото: homeasking.com

6. Борная кислота

Полезный совет для работы с плотной тканью. /Фото: lt3.pigugroup.eu

7. Уксус

Полезный совет для устранения неприятного запаха — уксус. /Фото: vovsem.expert

8. Растительное масло

С растительным маслом даже устойчивые пятна можно удалить без кипячения. /Фото: kaksekonomit.com