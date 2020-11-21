8 проверенных способов, которые помогут вернуть кухонным полотенцам прежнюю чистоту

Даже безнадежные пятна на полотенцах можно вывести, зная правильный подход.
При легких загрязнениях достаточно просто постирать вещи в стиральной машинке, чтобы вернуть им былую красоту. Однако в случае кухонных полотенец этого часто бывает недостаточно. На кухне слишком много возможностей для нанесения устойчивых пятен, с которыми обычные средства не справляются. В таком случае на помощь придут проверенные лайфхаки, которые предлагает редакция Novate.ru. Натуральные средства помогут избавиться и от следов вина или вишневого сока, и от неприятного запаха рыбы, и от жира, кофе и свеклы.
1. Лимонная кислота
Чтобы избавиться от пятен томатного сока и свеклы, следует под рукой всегда иметь лимонную кислоту. /Фото: osratewana.com
Лимонную кислоту можно применять в самых различных случаях загрязнений. Но наиболее эффективно она справляется со следами томатов и свеклы. Для начала кухонное полотенце с пятном нужно подготовить: застирать под горячей водой с применением хозяйственного мыла. Влажное, но не насквозь мокрое, полотенце в местах загрязнения нужно посыпать лимонной кислотой. Длительность действия средства зависит от степени загрязненности: для легкой хватит и пяти минут, для сильной — понадобится около часа.
2. Перекись водорода
Перекись водорода помогает справиться не только с ранками, но и с грязными полотенцами. /Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com
Перекись водорода максимально хорошо справляется с застарелыми пятнами, как от различных красящих жидкостей, так и жира или еды. Принцип выведения загрязнений максимально простой: нужно замочить ткань в перекиси водорода и выдержать полчаса. После этого кухонные полотенца нужно постирать в обычном режиме, желательно в стиральной машинке при высокой температуре.
3. Микроволновая печь
Микроволновая печь отлично играет роль современной парилки. /Фото: protkan.com
Некоторые хозяйки до сих пор пользуются методом кипячения для выведения особо стойких пятен на ткани. Однако этот процесс можно заменить более простым и современным. Для этого понадобится микроволновая печь. Сначала застирываем кухонное полотенце с помощью хозяйственного мыла. Потом, не смывая, обрабатываем пятна любым пятновыводителем. Затем влажное обработанное полотенце нужно уложить в полиэтиленовый пакет и оставив его открытым, отправить в микроволновую печь. Микроволновку следует включить на полную мощность на три минуты. После этого кухонные полотенца нужно постирать обычным способом. При необходимости, пропаривание в микроволновой печи можно повторить несколько раз, но без увеличения длительности каждого сеанса.
4. Горчичный порошок
С помощью горчичного порошка можно сделать эффективный пятновыводитель без химии. /Фото: domashniy.net
Горчичный порошок обладает отменными дезинфицирующими и отбеливающими свойствами. Поэтому его можно использовать для устранения самых разнообразных пятен. Чтобы сделать натуральный пятновыводитель своими руками, нужно смешать сухой горчичный порошок с горячей водой, чтобы получилась густая пастообразная смесь. После этого средство нужно нанести на предварительно постиранную ткань в местах с пятнами и хорошенько втирается. После того как пройдет около 7 часов, полотенца нужно постирать.
5. Марганцовка
С марганцовкой кухонные полотенца будут выглядеть как новые. /Фото: homeasking.com
Марганцовка — отличное средство для удаления сильных загрязнений, даже застарелых и плохо выводимых. Она действует безотказно практически во всех случаях. Для использования марганцовки ее нужно предварительно хорошенько смешать с водой, а запачканные полотенца или вещи предварительно постирать в машинке. Пропорции для лайфхака такие: тазик очень горячей воды, немного марганцовки до обретения водой слегка розоватого оттенка и 200 грамм стирального порошка. Текстиль замачивается в тазике, после чего сверху накрывается пленкой для парникового эффекта. Держать его так нужно пока не остынет, после чего вещи прополоскать и высушить.
6. Борная кислота
Полезный совет для работы с плотной тканью. /Фото: lt3.pigugroup.eu
Чтобы использовать для удаления пятен с полотенец лайфхак с борной кислотой, следует подготовить раствор с этим компонентом. В него входит около 3 литров горячей воды и 2 ложки борной кислоты. В этой смеси полотенца замачиваются на несколько часов, а потом без предварительного полоскания подвергаются обычной стирке, желательно в стиральной машинке.
Полезная информация: Этот лайфхак подойдет для махровых, вафельных полотенец и текстиля из плотных материалов. Другие ткани могут истончиться и утратить свой внешний вид.
7. Уксус
Полезный совет для устранения неприятного запаха — уксус. /Фото: vovsem.expert
Кухонные полотенца часто сталкиваются с неприятными запахами, которые впитываются и не всегда полностью устраняются даже после стирки. Помочь с такой проблемой может обычный столовый уксус. Для этого грязные кухонные полотенца нужно постирать в стиральной машинке при максимальных показателях температуры, интенсивности стирки и ее времени. При этом помимо стирального порошка или геля в отсек для полоскания добавляется половина или целый стакан уксуса в зависимости от степени загрязнений. За счет этого ткань прополаскивается с уксусом и эффективно избавится от всех неприятных запахов. После завершения стирки полотенца нужно сразу развесить сушится, желательно на свежем воздухе.
8. Растительное масло
С растительным маслом даже устойчивые пятна можно удалить без кипячения. /Фото: kaksekonomit.com
Этот лайфхак хорошо подходит для кухонных полотенец любого цвета и вида. Для эффективного выведения жирных и других пятен нужно в 2,5 литра горячей воды добавить по половинке столовой ложки сухого отбеливателя и растительного масла, а также 1-1,5 столовые ложки стирального порошка. Смесь тщательно перемешивается и используется для длительного замачивания, лучше всего оставить в ней полотенца на ночь или на весь день. Остатки загрязнений поможет удалить обычная стирка.
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