Почему у представителей монголоидной расы такие узкие глаза

Монголоидная раса считается одной из трех больших рас. Она имеет множество отличительных черт, которые выделяют ее на фоне других человеческих популяций. Глядя на коренных жителей большинства регионов Азии, сложно не заметить, что их глаза намного уже, чем у выходцев из Европы или Африки. Почему у монголоидов именно такие глаза - далее в обзоре.
На самом деле глаза у них такие же. |Фото: yahoo.com.
Еще со школьной скамьи многие должны помнить простое объяснение узких глаз у представителей монголоидной расы. На самом деле, размер и форма глаз (как таковые) у азиатов ничем не отличаются от других людей. Характерная «узость» обусловлена особенностью складки верхнего века, а именно – эпикантусом, который обладает более плотной (по сравнению с представителями других больших рас) жировой прослойкой, закрывающей слезную железу.
Ничем не отличаются. Почти. |Фото: advrider.com.
Для чего этот эпикантус нужен? Эволюция – это вообще такая штука, из-за которой ничего просто так не происходит. Каждая особенность живого организма – это результат адаптации к окружающей среде. Например, прямохождение человека. Оно является одним из самых ярких примеров адаптации. Черная кожа и причины увеличение потовых желез у негроидной расы также вполне очевидны. Даже большой человеческий мозг и тот является результатом адаптации организма к окружающей среде.
Не такие уж и узкие. |Фото: mirtesen.ru.
Современные антропологи полагают, что видоизмененный эпикантус у монголоидов – это пример защитной адаптации. Скорее всего, таким образом глаза далеких предков жителей Азии адаптировались к суровому степному климату: яркому солнцу и большому количеству пыли, которая неизбежно попадала в слезный канал, вызывая неприятные последствия.
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