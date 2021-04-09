Как вырастить кресс салат … в скорлупе яиц? Красивые пасхальные декорации

Кресс-салат, зелень, которую можно вырастить без особых проблем на подоконнике в любое время года. Посеять семена этой культуры можно очень просто и буквально через пару недель получить уже пучок свежей зелени. Именно по этой причине многие и выращивают кресс-салат в домашних условиях. Сделать это можно по-разному: как обычно – в горшках или контейнерах, или декоративным способом, например, в яичной скорлупе. Такие натуральные горшочки послужат хорошим украшением на Пасху, а свежую зелень, вы сможете добавлять в бутерброды, салаты или украшать ею праздничные закуски.

Кресс салат — выращивание из семян в яичной скорлупе. Что и как делать?

Ёмкости для посева семян, как вы уже поняли, мы будем использовать из яичной скорлупы. Для многих огородников такая посадка различных культур это далеко не новость. Яичную скорлупу с успехом используют для посадки рассады. Это очень удобно, особенно, когда дело доходит до её пикировки.

Что понадобится?

Вот полный список компонентов:

семена кресс-салата пустая яичная скорлупа кусочек марли или ваты в качестве подложки

Как подготовить яичную скорлупу?

Скорлупой нужно будет запастись заранее. Нет необходимости бесцельно разбить десяток яиц лишь для того, что сейчас вам понадобилась их скорлупа.

Как посадить кресс-салат в яичную скорлупу?

Делайте это постепенно, просто складывая пустую скорлупу по мере употребления яиц.

Берём вату или кусочек марли, хорошо смачиваем их водой и помещаем внутрь скорлупы. После этого, засыпаем в каждое яйцо семена кресс-салата. Их может быть много, о количестве здесь беспокоиться особо не нужно.

Теперь скорлупу можно поставить на тёплый подоконник. Вам остаётся только ждать, пока семена вылезут из скорлупы наружу и превратятся в полноценное растение. Этот процесс можно значительно ускорить, просто накрыв ёмкости пластиковой бутылкой, отрезав от неё дно.

Сколько времени растет кресс-салат на вате?

От момента посева семян в вату до появления полноценного растения пройдёт всего лишь неделя. Поэтому такие «украшения» лучше всего высевать примерно за неделю до Пасхи.

Если хотите придать дополнительный блеск яичной скорлупе, смажьте её поверхность растительным маслом.

Кресс-салат, конечно, можно выращивать и по старинке – в садовой земле на подоконнике. В этом случае вырастет он также быстро, как и при посеве в вату.

И смотрим видео, где вам покажут как ещё можно использовать яичную скорлупу в качестве декоративной тары для выращивания рассады.

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