Как выглядели 7 великолепных средневековых замков Европы до того, как превратились в руины

Во времена карантина мы лишены возможности путешествовать, но никто не отменял виртуальное исследование, верно? Поэтому мы отправимся в увлекательнейшее путешествие по самым великолепным европейским замкам, которые хранят в своих руинах столетия невероятно богатой истории. После долгих веков упадка, войн и исторических примирений большинство замков превратилось в развалины, и теперь они являют собой лишь бледную тень своей былой славы. Как же они выглядели во времена своего расцвета?
Дизайнеры и архитекторы с помощью цифровых технологий и анимационных реконструкций воссоздали семь величайших заброшенных замков Европы, возвратив им их былое великолепие и красоту. По мере того как COVID-19 совершает своё победное шествие по нашей планете, миллионы людей застряли в своих домах, как в тюрьме. Этот проект предлагает иллюзию побега из домашнего плена и столь необходимое сейчас вдохновение.
Замок Самобор, Самобор, Хорватия
Руины замка Самобор.
Средневековое богемское королевство управлялось монархами. В состав этого королевства входили территории современной Чехии и Германии. Период существования Богемии длился с конца 12-го века вплоть до Первой мировой войны. Замок Самобор был построен чешским правителем Отакаром в середине 13-го века. В то время шла война за спорное герцогство Штирия. В конце концов Отакар проиграл хорватско-венгерскому войску.
Реконструкция замка Самобор.
Каменные руины некогда внушительной каменной цитадели возвышаются над современным городом Самобор. Замок находится всего в десяти минутах ходьбы от него. Туристам есть чем там полюбоваться. Стены крепости и остатки рва всё ещё хранят отголоски памяти о былом могуществе. Единственным сохранившимся в относительной целости оригинальным элементом является сторожевая башня. Большая часть остатков, в том числе готическая часовня Святой Анны, относится к модификациям 16-го века.
Шато Гайар, Ле Андели, Франция
Шато Гайар.
Шато Гайар является одним из первых примеров использования концентрических фортификаций и бойниц в замковом дизайне. Бойницы в стенах замка позволяли защитникам крепости лить на нападающих кипящее масло и бросать камни. Это концентрическое укрепление было сформировано из трёх оборонительных стен, одна внутри другой, и каждая была отделена глубоким рвом.
Реконструкция Шато Гайар.
Ричард Львиное Сердце построил Гайар довольно быстро - в период между 1196 и 1198 годами. Крепость была возведена для защиты от войска короля Франции Филиппа II. Замок перевидал много на своём веку прежде, чем окончательно был заброшен в 16-м веке и позже почти полностью разрушен королём Франции Генрихом IV. Тем не менее, от замка кое-что осталось и этим уникальным строением можно ещё полюбоваться.
Замок Данноттар, Стонхейвен, Шотландия
Замок Данноттар.
Данноттар - это мыс форта. Он расположен на куске суши, выступающим в Северное море со стороны восточного побережья Шотландии. Замок играл ключевую роль в напряжённом противостоянии между англичанами и шотландцами на протяжении многих лет. Знаменитый Уильям Уоллес («Храброе сердце») осадил замок в 1297 году и отвоевал его у англичан.
Реконструкция замка Данноттар.
Позднее замок был осаждён Оливером Кромвелем. Драгоценности шотландской короны были тайно вывезены контрабандой. Один из самых впечатляющих остатков замка — это башня 14-го века. Это строение - уникальная шотландская особенность, оно было своего рода укреплённым особняком, когда-то там было три этажа.
Замок Менло, Голуэй, Ирландия
Замок Менло.
Замок Менло в течение большей части времени своего существования принадлежал семье Блейк и был разрушен пожаром в 1910 году. Кучер семьи, Джеймс Кирван, избежал огня, спустившись из своего окна по лозам плюща. Он пытался спасти других жителей особняка, но ему это не удалось. С тех пор замок обвил плющ и он стал абсолютно заброшенным.
Реконструкция замка Менло.
Менло выглядит как загадочный сказочный замок. Полностью обвитый плющом, он сливается с естественным ландшафтом окружающих лесов и полей. К сожалению не известно, когда замок был построен, но это был прежде всего дом, а не военная крепость. Большие круглые башни и бывший пирс с пушкой обеспечивали безопасность жителей замка.
Замок Ольштын, Ольштын, Польша
Замок Ольштын.
Замок Ольштын расположен на резкой возвышенности среди известняковых скал, в северо-восточной Польше. Из окон его открывался чудесный вид на реку Жина. Замок был построен примерно в 1306 году. Он был перестроен Казимиром Великим между 1349-1359 годами, для защиты от чехов. Ольштын позже стал местом размещения военного гарнизона и был реконструирован в стиле ренессанс в 16 веке.
Реконструкция замка Ольштын.
На тот момент это было трёхуровневое строение с подъездными мостами и рвом. Во время войн, последовавших после 16 века замку постепенно наносился весьма значительный ущерб, пока он был практически полностью разрушен. Сегодня посетители всё ещё могут увидеть оригинальную готическую башню и побродить по территории крепости, в которой встроенные элементы сочетаются со скалами и карстовыми пещерами.
Спишская крепость, Спишске Подградье, Словакия
Спишская крепость.
Спишский замок занимает довольно внушительную по своим размерам площадь в четыре гектара. Это один из крупнейших в мире замковых комплексов. Этот замок играл роль пограничной крепости в феодальном венгерском королевстве. Позднее замок постоянно переходил из рук в руки. Его завоёвывали и теряли. Он был то крепостью, то чьим-то домом. Постепенно он стал приходить в упадок, пока пожар в 1780 году окончательно его не разрушил.
Реконструкция Спишской крепости.
Сегодня Спишский замок включён в список ЮНЕСКО. По замковому комплексу очень приятно прогуляться и полюбоваться окружающей красотой. Здесь можно сделать просто идеальные панорамные снимки. Для того чтобы защитить средневековое здание от угрозы полного разрушения из-за нестабильности пород, на которых стоит фундамент, его взяли под своё крыло природозащитники.
Замок Поенари (Крепость Поенари), Валахия, Румыния
Замок Поенари.
Легендарный замок Поенари настолько украшен различными вдохновляющими деталями, что кажется, будто он сошёл со страниц какой-нибудь сказки о принцессах и драконах. Когда-то он принадлежал Владу Импалеру, воеводе (герцогу) Валахии, который вдохновил Брэма Стокера на написание его знаменитого романа о графе Дракуле. Подъём по бетонной лестнице из 1480 ступеней в похожую на орлиное гнездо крепость, создаёт в этом замке на скале непередаваемое ощущение одиночества и изоляции. На такой высоте легко почувствовать головокружение, особенно если учесть, что разрушение замка частично вызвано оползнем. Из-за этого замок опустился на целых 400 метров ниже к реке.
Реконструкция замка Поенари.
Замок Поенари построен очень хитрым образом. В своё время сам хозяин, Влад Импалер, избежал гибели, бежав от осаждающих замок воинов, через секретный проход в Карпаты. Крепость была укреплена землёй и известью, впоследствии воевода соорудил дополнительные башни для защиты замка. Сейчас замок закрыт для посетителей из-за того, что там расхаживают медведи. Власти планируют решить эту проблему в ближайшее время, а также соорудить подвесную дорогу, чтобы облегчить туристам подъём из долины.
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