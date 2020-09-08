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Какая техника поможет избавиться от хлама в доме

Состояние жилища нередко отображает наш внутренний мир. Кучи ненужных эмоций и чувств по всем уголкам души, ответственность, которую ты не должна нести, а вон там валяется неудовлетворение собой и горькая ностальгия.
Так же и наш дом забит ненужными вещами. Настолько, что для нас самих там уже нет места. Пускай расхламление квартиры станет началом счастливой и упорядоченной жизни, а мы тебе в этом поможем.
Почему некоторые люди склонны наполнять свой дом таким количеством ненужных вещей? Специалисты достаточно давно нашли ответ на этот вопрос. Всё дело в привязанности, которая возникает у человека. Люди начинают подсознательно воспринимать вещи как часть себя и своей личности. Они ассоциируют различные предметы со своим опытом, событиями, которые когда-то произошли, с памятными моментами.

Какая техника поможет избавиться от хлама в доме
Конечно же, в таком случае очень сложно оторвать от сердца вещицу, даже если никакой практической ценности она больше не представляет. Однако наша жизнь достаточно длинна и со временем накапливается чересчур много таких вещей. И если бы они приносили лишь приятные ощущения! Наоборот, они вызывают болезненные чувства в наших сердцах.
Какая техника поможет избавиться от хлама в доме
Осознанная жизнь и рациональное восприятие мира помогут не только расхламить твой дом от ненужного, но и привести в порядок мысли.

К примеру, перестать придавать каким-то моментам слишком много эмоциональной нагрузки и проще воспринимать всё вокруг. Именно такое восприятие и является залогом счастья.

Какая техника поможет избавиться от хлама в доме
Психологические техники для осознанного отношения к вещам

Дать себе времяКакая техника поможет избавиться от хлама в доме



Не стоит принимать решение моментально. Дай себе время, чтобы рассмотреть каждую вещь и прочувствовать, что она в тебе на самом деле вызывает. Действительно ли важна для тебя именно она, или может важны чувства к человеку, который ее подарил? Если ты выбросишь эту вещь, но человек по-прежнему останется в твоей жизни, ничего плохого точно не случится. А если человек из нее давно ушел, не стоит удерживать в себе воспоминания о нём, травмируя свою психику раз за разом.

Проследить внутреннее состояние


Какая техника поможет избавиться от хлама в доме

Тревога, связанная с избавлением от вещей, является сиюминутной. Более того, с каждой выброшенной вещью она угасает всё больше. Спустя несколько расхламлений ты поймешь, что больше не ощущаешь ее вовсе и можешь запросто выбросить что угодно.

Осознать материальную ценность


Какая техника поможет избавиться от хлама в доме

Есть категория людей, которых вещи цепляют не своей уникальностью в эмоциональном плане, а своей материальной ценностью. К примеру, как же можно поднять руку на вещь, за которую ты 20 лет назад отдала приличную сумму. Здесь поможет осознание того, что конкретно сейчас эта вещица уже точно не стоит тех денег.

Что делать с уже имеющимися вещами понятно. А можно ли предупредить накопление новых безделушек? Конечно, можно! Чуть ниже ты прочитаешь как.

Какая техника поможет избавиться от хлама в доме

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ БАРДАКА


Перестань покупать в путешествиях сувениры. Замени их фотографиями на электронных носителях.
Попроси друзей перестать дарить игрушки, статуэтки и остальные пылесборники.
Перенеси свою библиотеку в компьютер или в электронную книгу. Оставь лишь самые ценные бумажные экземпляры.
Перестань скупать вещи по скидке и на распродажах.
Покупай лишь то, что уже давно планировала.

Какая техника поможет избавиться от хлама в доме
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