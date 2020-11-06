Как мёд влияет на человека

Древние египтяне использовали мёд для бальзамирования умерших, древнегреческие атлеты обмазывали себя мёдом, рассчитывая увеличить свою силу, а тибетцы открыли миру целебные свойства медового массажа. Сегодня использование мёда как косметического средства довольно популярно. Врачи уверяют, что медовый массаж способен не только оздоровить организм, но и омолодить его. Это становится возможным благодаря огромному количеству полезных веществ, входящих в состава мёда. У наружного применения мёда есть одно заметное преимущество перед его внутренним употреблением: он быстро впитывается, тем самым освобождая организм от лишней нагрузки по усвоению продукта. При массаже мёд «вытягивает» из организма шлаки, накопившиеся там за длительное время, причем эффективность процесса гораздо выше, чем у многих косметических препаратов. Более того, доказано, что мёд воздействует не только на кожный покров, но и на внутренние органы. Однако следует знать, что при медовом массаже нужно обязательно учитывать индивидуальные особенности организма и наличие хронических заболеваний. Так при сердечнососудистых заболеваниях медовый массаж не следует делать для ног, а при повышенной температуре, аллергии и злокачественных опухолях он и вовсе противопоказан.