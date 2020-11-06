Как мёд влияет на человека

Мёд - один из самых полезных продуктов. Это то, что сегодня модно называть "суперфуд". В его состав входит около 300 веществ, среди которых 23 аминокислоты и более 40 микроэлементов, но даже мёд может быть опасен.
Топливо для мозга
Ученые и медики единодушно говорят о положительном влиянии мёда на работу мозга. При регулярном употреблении этого продукта убыстряется реакция и способность к запоминанию у взрослых людей, а у детей и подростков повышается уровень успеваемости. Принимая перед сном по одной чайной ложке мёда, человек сможет быстрее восстанавливать функции мозга. Фруктоза, содержащаяся в мёде способна накапливаться в печени, что, по мнению врачей, равносильно «топливному запасу», который, расходуясь, постепенно подпитывает мозг. Но в мёде есть и другие чрезвычайно полезные для мозга составляющие – железо и холин. Железо стимулирует работу биологически активных веществ, которые необходимы для синтеза белка. Действие холина в первую очередь проявляется в тех областях мозга, которые отвечают за краткосрочную память. Впрочем, с возрастом способность организма усваивать холин падает, а вместе с этим уменьшается и количество нервных клеток. Как следствие – усиливающаяся забывчивость и рассеянность.
Бальзам для тела
Древние египтяне использовали мёд для бальзамирования умерших, древнегреческие атлеты обмазывали себя мёдом, рассчитывая увеличить свою силу, а тибетцы открыли миру целебные свойства медового массажа. Сегодня использование мёда как косметического средства довольно популярно. Врачи уверяют, что медовый массаж способен не только оздоровить организм, но и омолодить его. Это становится возможным благодаря огромному количеству полезных веществ, входящих в состава мёда. У наружного применения мёда есть одно заметное преимущество перед его внутренним употреблением: он быстро впитывается, тем самым освобождая организм от лишней нагрузки по усвоению продукта. При массаже мёд «вытягивает» из организма шлаки, накопившиеся там за длительное время, причем эффективность процесса гораздо выше, чем у многих косметических препаратов. Более того, доказано, что мёд воздействует не только на кожный покров, но и на внутренние органы. Однако следует знать, что при медовом массаже нужно обязательно учитывать индивидуальные особенности организма и наличие хронических заболеваний. Так при сердечнососудистых заболеваниях медовый массаж не следует делать для ног, а при повышенной температуре, аллергии и злокачественных опухолях он и вовсе противопоказан.
Заменитель сахара
Диетологи рекомендуют использовать мёд как натуральный подсластитель. Нужно отметить, что благодаря высокому содержанию фруктозы мёд гораздо слаще и калорийнее столового сахара. Если чайная ложка сахара содержит примерно 15 калорий, то мёда – 22 калории. Но здесь нужно учитывать такое понятие как гликемический индекс (ГИ): чем он выше, тем больше шансов получить лишние килограммы. У мёда ГИ равен 55 против 61 у сахара. Еще одно преимущество мёда перед сахаром в том, что в производстве последнего разрушаются органичные кислоты, белок, азотные элементы и энзимы, в то время как у мёда все полезные вещества сохранены.
Спортивное питание
Благодаря высокому содержанию углеводов (80 г. на 100 г. продукта) и почти 100% усваиваемости мёд является эффективным энергетиком. Его рекомендуют употреблять тем, кто придерживается спортивного питания. Иногда мёд используют в составе различных энергетических коктейлей. Эксперименты в одном из канадских спортивных колледжей показали, что при беге на короткие дистанции наибольший эффект давало употребление двух столовых ложек мёда за 30 минут до начала соревнований. При исключении мёда из рациона спортсменов наблюдалось заметное снижение уровня активности и результатов.
В стоматологии
Американская Академия общей стоматологии недавно опубликовала свои выводы относительно антикариесного эффекта мёда. Испытуемым давали по 0,5 г. мёда и просили распределить его по всей ротовой полости, подержать 4 минуты и прополоскать. Затем сравнили образцы слюны, взятые до и после эксперимента. Выяснилось, что после полоскания количество бактерий, вызывающих кариес уменьшилось примерно на 70%.
Естественный пребиотик
Сегодня медицина на основании клинических испытаний все чаще говорит о важности бифидобактерий для желудочно-кишечного тракта. Чтобы увеличить количество полезных бактерий в рацион необходимо включать пребиотики. Один из таких пребиотиков – олигосахариды – входят в состав мёда. Исследования кафедры пищевой науки и питания Мичиганского университета показали, что мёд способствует росту, активности и жизнеспособности бифидобактерий в не меньшей степени, чем искусственные олигосахариды, применяемые в производстве ферментированных молочных продуктов.
Антибактериальные свойства
Известно, что мёд может сохранять свои полезные качества на протяжении столетий. Даже находящийся в открытых сосудах продукт не плесневеет. Причина в том, что мёд обладает абсолютной стерильностью, которую обеспечивает антибиотическое вещество – ингибин, содержащееся в натуральном пчелином продукте. Нидерландские ученые выяснили, что в пчелином мёде содержится еще одно уникальное вещество – белок дефенсин-1, уничтожающее бактерии. Такая особенность мёда позволила еще с древности использовать его для лечения порезов, ожогов и гнойных ран. Также при нанесении на поврежденные участки кожи мёд оказывает успокаивающее действие. По сей день натуральный мёд является лучшим природным антибиотиком. По мнению американского доктора Сьюзен Мешвиц, мёд борется с инфекциями на нескольких уровнях, что препятствует появлению бактерий, устойчивых к антибиотикам. Одним из результатов воздействия мёда на организм является эффект осмоса, при котором вода вытягивается из клеток бактерий. Возбудители таким образом обезвоживаются и погибают. Мёд также расщепляет бактерии: создавая слизистые биопленки, он нарушает процесс коммуникации между возбудителями. Лишенные связи бактерии уже не способны выделять токсины. Сьюзен Мешвиц заявляет об успешности применения мёда в борьбе с такими бактериями как стафилококк золотистый (лат. Staphylococcus aureus) и синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa).
Мёд и корица
За последнее время ученые многих стран выявили высокую эффективность использования мёда в сочетании с корицей. В качестве эксперимента в некоторых домах престарелых США и Канады постояльцам регулярно давали смесь мёда с корицей, после чего обследовали испытуемых: результат показал, что артерии и вены тех пожилых людей, кто употреблял данный продукт стали гораздо чище, а сердце значительно улучшило свою деятельность. Смесь мёда и корицы помогает при таком недуге как артриты. В одном из исследований, проводимых Копенгагенским университетом была доказана эффективность этого средства. В ходе эксперимента 73 человека из 200 оказались полностью избавлены от боли. Одна столовая ложка мёда и половина чайной ложки корицы перед завтраком, по мнению датских ученых, поможет значительно уменьшить или вовсе устранить болевые ощущения в суставах. Еще более сенсационными результатами поделились ученые из Японии и Австралии. Они заявили, что с помощью употребления в течение одного месяца смеси натурального мёда и порошка корицы некоторые больные излечились от рака желудка.
Токсичный мёд
При кажущейся безвредности мёд собранный с цветков некоторых растений – олеандра, рододендрона, горного лавра, кальмии, азалии – может обладать токсичностью. Симптоматика отравления мёдом чаще всего проявляется в головокружении, тошноте, слабости, обильном потоотделении – вплоть до потери сознания. Турецкий врач Угур Тюрк обратил внимание на то, что употребление мёда произведенного из нектара растений Rhododendron luteum и Rhododendron ponticum может привести к нарушениям работы сердца. Токсин входящий в состав такого мёда способствует сбоям в химических процессах организма, одним из последствий которых является аритмия. Тюрк советует употреблять черноморский мёд «малыми порциями и с особой осторожностью». Еще более опасным может быть новозеландский мёд, собранный с цветков кустарника Coriaria Arborea. Яд тутин, который попадает из растений в пчелиный продукт может повлечь за собой как органические расстройства – рвоту и судороги, так и психические нарушения – бред и ступор. Считается, что переработка мёда путем его смешивания разбавляет токсины, впрочем научно это пока не подтверждено.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии