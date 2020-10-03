Как спасти урожай капусты от слизней

Слизни наносят вред не только капусте. Эти моллюски представляют опасность для зерновых, бобовых, ягодных и многих овощных культур. В благоприятные периоды слизни могут в короткое время уничтожить большую часть урожая. Как с ними бороться?

Следы деятельности слизней не спутаешь с «работой» других вредителей: они прогрызают в листовых пластинках отверстия неправильной формы, причем делают это только в мягких частях листа, оставляя нетронутыми черешок и жесткие жилки. Питаются слизни не только листьями, но также клубнями и ягодами. В них моллюски оставляют крупные щели, иногда съедают плод почти целиком.





Однако вред, приносимый слизнем, на этом не заканчивается. Они не только портят культурные растения, но и являются переносчиками множества заболеваний и опасных паразитических червей различных животных. Чтобы не остаться без урожая, борьбу со слизнями нужно начинать сразу после их появления.

Слизни становятся активными лишь в прохладные сырые дни. А вот сухая жаркая погода действует на моллюсков губительно, поэтому в зной они предпочитают прятаться в темных влажных местах, пережидая неблагоприятные условия. Вечером или после дождя армия слизней снова выходит на тропу войны.



Народные средства борьбы со слизнями

Ручной сбор вредителей

Ловушки для слизней

Способ 1. Пиво

Способ 2. Укромные места

Зола

Горчичный порошок

Кофе

Острые предметы

Химические препараты для борьбы со слизнями

Народные способы борьбы со слизнями довольно эффективны и часто помогают избавиться от вредителей без применения химических препаратов.Перечислим самые распространенные.Наверное, самый древний способ борьбы со слизнями – это их сбор. Ежедневно, во время наибольшей активности моллюсков (после дождя, рано утром или вечером), обходите грядки и собирайте вредителей вручную. Такой способ подойдет тем, кто находится на даче постоянно и имеет много свободного времени. А вот тем огородникам, кто бывает на даче наездами или у кого капустой заняты большие территории, мы хотим предложить другие способы борьбы со слизнями.Зачем горе идти к Магомету – пусть Магомет сам придет к горе. Если вам не хочется охотиться на слизней, сделайте так, чтобы они сами приползли к вам. Привлечь их можно несколькими способами.Слизни, конечно, не люди, однако они тоже не прочь полакомиться пивом. Откуда у них такая любовь к пенному напитку, неизвестно, но если вы хотите победить моллюсков, воспользуйтесь этой слабостью.По периметру капустных грядок вкопайте в землю несколько емкостей (металлические миски, одноразовые стаканчики, обрезанные пластиковые бутылки и т.п.) и налейте в них пиво. Пьянящий запах манит слизней, они ползут на аромат и попадают прямиком в западню. Вам нужно лишь ежедневно убирать хмельных слизней из ловушек и время от времени доливать в них пиво.Если вы не желаете делиться со слизнями любимым напитком, то налейте им вместо пива смесь на основе дрожжей. Для ее приготовления в 0,5 л теплой воды разведите 1/2 ч.л. дрожжей, 1 ч.л. сахара и 2 ст.л. муки.Есть у слизней еще одно слабое место: они очень любят прохладу и тень. Если на улице яркое солнце, моллюски начинают искать укрытие и прятаться под ним. Чтобы вам было легче найти слизней, сделайте такие убежища для них сами. На грядке с капустой и вблизи нее разложите любые предметы, которые создают тень: куски шифера, доски, рубероид, камни и т.п., – и полейте под ними почву. В поисках прохлады слизни сами будут заползать в расставленные вами ловушки. Вам останется лишь собрать и уничтожить вредителей.Еще одно народное средство для борьбы со слизнями – зола. Ее применяют по-разному:По периметру грядки или вокруг каждого растения насыпьте золу. Когда слизень попадает на полосу из золы, она прилипает к нему. После этого вредителю становится сложно передвигаться. Золу постоянно, особенно после дождей, нужно насыпать заново.Золу используют также в сухом виде: ею опудривают листья и землю вокруг растений.Золу можно применять и в виде раствора. В ведре воды растворите стакан золы и добавьте туда хозяйственное мыло, предварительно натертое на терке.Нашатырный спиртРазведите нашатырный спирт с водой в соотношении 1:6. Опрыскайте получившимся раствором кочаны капусты. Для усиления эффекта к раствору можно добавить еще 100 г горчичного порошка.Горчицу, кстати, используют не только в комплексе с нашатырным спиртом, но и самостоятельно. Сделайте смесь из сухого горчичного порошка и красного молотого перца и опудрите ею надземную часть капусты.Опылить капусту и землю под ней для борьбы со слизнями можно также табачной пылью (1/4 стакана на 1 кв.м). Чтобы не навредить растениям, помните, что ее не стоит использовать чаще 2 раз за сезон. Табачная пыль помогает избавиться не только от слизней, но и от других вредителей капусты, например крестоцветной блошки и капустной мухи.Заварите крепкий кофе (растворимый или молотый) и опрыскайте им капусту. Запах кофе отпугнет слизней от ваших овощей. Для борьбы с моллюсками можно также использовать сухой спитой кофе: посыпьте им почву вокруг растений.Вместо кофе можно посыпать грядку солью или медным купоросом. Однако эти вещества, накопившись в почве, отрицательно воздействуют на культурные растения, поэтому использовать их нужно крайне осторожно. Самый безопасный способ – насыпать медный купорос и соль не на почву, а на постеленную между кустами капусты полиэтиленовую пленку, которую накануне дождя убирают с грядки.У слизней очень нежное брюшко, поэтому они не могут ползать по острым предметам. Эту особенность с успехом используют дачники, когда хотят избавиться от слизней на капустных грядках.Рассыпьте на грядке и вокруг нее все, что имеет острые края: измельченную яичную или ореховую скорлупу, мелкие камешки, битый кирпич, древесные опилки, хвою и т.п. Такая защита очень эффективна: преодолеть эту преграду и добраться до капусты слизни не смогут, поэтому будут вынуждены искать пропитание в других местах.Если народные способы борьбы со слизнями не помогли и вредители продолжают с огромной скоростью уничтожать ваш урожай, пришло время прибегнуть к более решительным мерам – химическим препаратам (моллюскоцидам) на основе метальдегида. Перечисли самые известные:Гроза,Слизнеед,СтопУлит,Хищник.Данные препараты разрешено применять не позднее чем за 3 недели до сбора урожая.Все названные моллюскоциды выпускаются в виде гранул. Их рассыпают на грядках с капустой или рядом с посадками на расстоянии 10-15 см друг от друга. Гранулы после соприкосновения с поверхностью тела слизня вызывают у него поражение кожи и слизистых оболочек. Однако это не единственный вред, который препараты наносят вредителям. Их основное губительное действие основано на кишечном отравлении моллюсков: метальдегид повреждает слизистые клетки в пищеварительной системе вредителей, что ведет к их скорой смерти. Действие препаратов длится несколько недель, а заметным становится уже через несколько дней.Слизни предпочитают участки с густой растительностью: там им проще найти прохладу и тень. По этой причине одна из основных профилактических мер в борьбе со слизнями на капусте – регулярная прополка сорняков и соблюдение оптимального расстояния между растениями при высадке рассады. В этом случае грядка всегда будет хорошо освещаться солнцем и проветриваться – а этого вредители не любят.