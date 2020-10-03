Как спасти урожай капусты от слизней

Слизни наносят вред не только капусте. Эти моллюски представляют опасность для зерновых, бобовых, ягодных и многих овощных культур. В благоприятные периоды слизни могут в короткое время уничтожить большую часть урожая. Как с ними бороться?
Следы деятельности слизней не спутаешь с «работой» других вредителей: они прогрызают в листовых пластинках отверстия неправильной формы, причем делают это только в мягких частях листа, оставляя нетронутыми черешок и жесткие жилки. Питаются слизни не только листьями, но также клубнями и ягодами. В них моллюски оставляют крупные щели, иногда съедают плод почти целиком.
Однако вред, приносимый слизнем, на этом не заканчивается. Они не только портят культурные растения, но и являются переносчиками множества заболеваний и опасных паразитических червей различных животных. Чтобы не остаться без урожая, борьбу со слизнями нужно начинать сразу после их появления.
Слизни становятся активными лишь в прохладные сырые дни. А вот сухая жаркая погода действует на моллюсков губительно, поэтому в зной они предпочитают прятаться в темных влажных местах, пережидая неблагоприятные условия. Вечером или после дождя армия слизней снова выходит на тропу войны.
Народные средства борьбы со слизнями
Народные способы борьбы со слизнями довольно эффективны и часто помогают избавиться от вредителей без применения химических препаратов. Перечислим самые распространенные.
Ручной сбор вредителей
Наверное, самый древний способ борьбы со слизнями – это их сбор. Ежедневно, во время наибольшей активности моллюсков (после дождя, рано утром или вечером), обходите грядки и собирайте вредителей вручную. Такой способ подойдет тем, кто находится на даче постоянно и имеет много свободного времени. А вот тем огородникам, кто бывает на даче наездами или у кого капустой заняты большие территории, мы хотим предложить другие способы борьбы со слизнями.
Ловушки для слизней
Зачем горе идти к Магомету – пусть Магомет сам придет к горе. Если вам не хочется охотиться на слизней, сделайте так, чтобы они сами приползли к вам. Привлечь их можно несколькими способами.
Способ 1. Пиво
Слизни, конечно, не люди, однако они тоже не прочь полакомиться пивом. Откуда у них такая любовь к пенному напитку, неизвестно, но если вы хотите победить моллюсков, воспользуйтесь этой слабостью.
По периметру капустных грядок вкопайте в землю несколько емкостей (металлические миски, одноразовые стаканчики, обрезанные пластиковые бутылки и т.п.) и налейте в них пиво. Пьянящий запах манит слизней, они ползут на аромат и попадают прямиком в западню. Вам нужно лишь ежедневно убирать хмельных слизней из ловушек и время от времени доливать в них пиво.
Если вы не желаете делиться со слизнями любимым напитком, то налейте им вместо пива смесь на основе дрожжей. Для ее приготовления в 0,5 л теплой воды разведите 1/2 ч.л. дрожжей, 1 ч.л. сахара и 2 ст.л. муки.
Способ 2. Укромные места
Есть у слизней еще одно слабое место: они очень любят прохладу и тень. Если на улице яркое солнце, моллюски начинают искать укрытие и прятаться под ним. Чтобы вам было легче найти слизней, сделайте такие убежища для них сами. На грядке с капустой и вблизи нее разложите любые предметы, которые создают тень: куски шифера, доски, рубероид, камни и т.п., – и полейте под ними почву. В поисках прохлады слизни сами будут заползать в расставленные вами ловушки. Вам останется лишь собрать и уничтожить вредителей.
Зола
Еще одно народное средство для борьбы со слизнями – зола. Ее применяют по-разному:
По периметру грядки или вокруг каждого растения насыпьте золу. Когда слизень попадает на полосу из золы, она прилипает к нему. После этого вредителю становится сложно передвигаться. Золу постоянно, особенно после дождей, нужно насыпать заново.Золу используют также в сухом виде: ею опудривают листья и землю вокруг растений.Золу можно применять и в виде раствора. В ведре воды растворите стакан золы и добавьте туда хозяйственное мыло, предварительно натертое на терке.Нашатырный спиртРазведите нашатырный спирт с водой в соотношении 1:6. Опрыскайте получившимся раствором кочаны капусты. Для усиления эффекта к раствору можно добавить еще 100 г горчичного порошка.
Горчичный порошок
Горчицу, кстати, используют не только в комплексе с нашатырным спиртом, но и самостоятельно. Сделайте смесь из сухого горчичного порошка и красного молотого перца и опудрите ею надземную часть капусты.
Опылить капусту и землю под ней для борьбы со слизнями можно также табачной пылью (1/4 стакана на 1 кв.м). Чтобы не навредить растениям, помните, что ее не стоит использовать чаще 2 раз за сезон. Табачная пыль помогает избавиться не только от слизней, но и от других вредителей капусты, например крестоцветной блошки и капустной мухи.
Кофе
Заварите крепкий кофе (растворимый или молотый) и опрыскайте им капусту. Запах кофе отпугнет слизней от ваших овощей. Для борьбы с моллюсками можно также использовать сухой спитой кофе: посыпьте им почву вокруг растений.
Вместо кофе можно посыпать грядку солью или медным купоросом. Однако эти вещества, накопившись в почве, отрицательно воздействуют на культурные растения, поэтому использовать их нужно крайне осторожно. Самый безопасный способ – насыпать медный купорос и соль не на почву, а на постеленную между кустами капусты полиэтиленовую пленку, которую накануне дождя убирают с грядки.
Острые предметы
У слизней очень нежное брюшко, поэтому они не могут ползать по острым предметам. Эту особенность с успехом используют дачники, когда хотят избавиться от слизней на капустных грядках.
Рассыпьте на грядке и вокруг нее все, что имеет острые края: измельченную яичную или ореховую скорлупу, мелкие камешки, битый кирпич, древесные опилки, хвою и т.п. Такая защита очень эффективна: преодолеть эту преграду и добраться до капусты слизни не смогут, поэтому будут вынуждены искать пропитание в других местах.
Химические препараты для борьбы со слизнями
Если народные способы борьбы со слизнями не помогли и вредители продолжают с огромной скоростью уничтожать ваш урожай, пришло время прибегнуть к более решительным мерам – химическим препаратам (моллюскоцидам) на основе метальдегида. Перечисли самые известные:
Гроза,
Слизнеед,
Стоп
Улит,
Хищник.
Данные препараты разрешено применять не позднее чем за 3 недели до сбора урожая.
Все названные моллюскоциды выпускаются в виде гранул. Их рассыпают на грядках с капустой или рядом с посадками на расстоянии 10-15 см друг от друга. Гранулы после соприкосновения с поверхностью тела слизня вызывают у него поражение кожи и слизистых оболочек. Однако это не единственный вред, который препараты наносят вредителям. Их основное губительное действие основано на кишечном отравлении моллюсков: метальдегид повреждает слизистые клетки в пищеварительной системе вредителей, что ведет к их скорой смерти. Действие препаратов длится несколько недель, а заметным становится уже через несколько дней.
Слизни предпочитают участки с густой растительностью: там им проще найти прохладу и тень. По этой причине одна из основных профилактических мер в борьбе со слизнями на капусте – регулярная прополка сорняков и соблюдение оптимального расстояния между растениями при высадке рассады. В этом случае грядка всегда будет хорошо освещаться солнцем и проветриваться – а этого вредители не любят.
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