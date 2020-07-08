Как Ротшильды стали главными финансистами Российской империи

Имя Ротшильдов известно во всём мире, но, несмотря на это, о деятельности и возможностях банкиров трудно найти полную и достоверную информацию: в ней всегда ложь переплетается с правдой, а вымысел с реальными фактами. Им приписывают тайную власть над миром, злодейские замыслы против человечества, а ещё – безграничное влияние на Россию, которым они пользуются себе на благо ещё с царских времён.





Как Ротшильды стали фактически управлять царской казной и получили право проводить сделки с золотом от имени Российской империи при Александре II

Почему возник и как разрешился конфликт между Ротшильдами и Александром III

Как Ротшильды подсадили на «финансовую иглу» Николая II и втянули Российскую империю в «Золотой клуб»?

Какое последствие для Российской империи имела «золотая игла» Ротшильдов? Конец «золотому стандарту»