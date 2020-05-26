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Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней

Обычно создателей художественных фильмов знают не только по именам, но и в лицо, но далеко не все мультипликаторы могли похвастаться известностью. Иван Иванов-Вано смог прославиться не только в нашей стране, но и за рубежом. Его называют создателем отечественной мультипликации, на его мультфильмах выросло не одно поколение детей. Один из его шедевров стал учебным пособием для студии Уолта Диснея, а по его учебнику учились мультипликаторы в середине ХХ века. Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней

«Конёк-Горбунок»


Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней Впервые мультфильм по поэтической сказке Ершова Иван Иванов-Вано снял в 1947 году. По воспоминаниям мультипликатора, он увидел в произведении глубочайшую национальную идею. Работа над сказкой потребовала создания ярких образов и колоритных идей. Своё вдохновение создатели мультфильма черпали в народных игрушках, русской архитектуре и обращались к старинным росписям тканей и прялок. Много внимания уделялось прорисовке мимики персонажей, ставшей в результате изюминкой всего фильма. В течение двух лет трудился коллектив, чтобы на выходе представить действительно шедевр мультипликации. В 1975 году Иван Иванов-Вано переснял мультфильм, потому что выпустить сказку на экраны вновь не получалось из-за плохо сохранившегося негатива.
Именно «Конёк-Горбунок» стал живым учебником для студии Уолта Диснея.

«Сенька-африканец»


Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней Этот первый советский мультфильм вышел на экраны в 1927 году и был снят по мотивам сказки Корнея Чуковского «Крокодил». Художникам работать было трудно ещё и потому, что они делали самые первые шаги в мультипликации, поэтому для облегчения их работы рисованные сцены совмещали с обычными игровыми. Творческая группа долгое время не могла понять, как гармонично снять одновременно рисунок и игровой кадр, а потому вскоре они придумали особую технику трюковой съёмки. Мультфильм, снятый по сценарию Якова Уринова и Даниила Черкеса, получился поистине уникальным: ожившая книга, главный герой, превратившийся из обычного мальчишки в нарисованного мультипликационного персонажа, - всё это было необычным и почти волшебным для 1927 года.

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»


Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней Будущий мультипликатор был ещё совсем крохой, когда из семьи ушел отец. Мама же трудилась белошвейкой и не имела возможности каждый день брать с собой сына на работу, поэтому вскоре Ивана на воспитание взяли родственники. Старшая сестра мамы Евдокия была замужем за художником Константином Спасским, оказавшим огромное влияние на развитие и становление племянника. Иван Иванов создал свой кукольный театр и увлечённо рисовал для него декорации. Одной из сказок, которую он ставил ещё в семилетнем возрасте, была «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Пушкина. А в 1951 году Иван Петрович Иванов-Вано выпустил на экраны удивительную в своей образности мультипликационную сказку. В этот раз вдохновение для создания ярких персонажей и характеров мультипликатор и его творческая группа нашли в произведениях Виктора Васнецова. Иван Петрович гордился своим творением, в сказке ему удалось показать волшебную атмосферу, эпическую силу богатырей и милую русскую красоту царевны.

«Снегурочка»


Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней Сказка, снятая по одноимённой пьесе Александра Островского, была представлена на суд зрителя в 1952 году. Её выходу на экраны предшествовала не только долгая и кропотливая работа, но ещё и погружение режиссёра в ту атмосферу и обстановку, где создавал своё произведение автор. Иван Петрович отправился в усадьбу «Щелыково», смог побродить по таинственному заповедному лесу, увидеть Ярилину гору и сказочные поляны. Ещё до завершения работы над мультфильмом режиссёра упрекали в том, что рисованные персонажи не смогут передать глубокое содержание пьесы и тот смысл, который вкладывал в своё произведение Александр Островский. Но Иван Иванов-Вано упорно продолжал начатое и смог достичь необходимой гармонии между диалогами и движением, создав цельную картину, дополненную удивительной музыкой Николая Римского-Корсакова.

«Левша»


Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней Трудно себе представить, но свою идею создать мультипликационный фильм по повести Николая Лескова Иван Петрович вынашивал почти тридцать лет. Его притягивал сочный колорит русского сказа, невероятная чистота и сила любви к народу и уважение автора к простому русскому человеку, его таланту и сердечности, широте души и щедрости сердца. До появления этого шедевра в 1964 году ещё никто не показывал в мультипликационном фильме развитие характера героя. Мультипликатору удалось создать сразу три изобразительные темы, которые развивали каждая свою линию. Необыкновенный колорит народного праздника нашёл свое отражение в ярких Тульских сценах, на создание ледяной чопорности дворца и показ внутренней опустошённости придворных творческую группу вдохновляла гравюрная иллюстрация, а вот зарубежные и корабельные сцены помогли прорисовывать старинные английские гравюры.

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Советские мультфильмы, на которых учился сам Уолт Дисней
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