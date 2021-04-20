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Не хуже, чем в ресторане: 5 аппетитных рецептов омлета и яичницы


Не хуже, чем в ресторане: 5 аппетитных рецептов омлета и яичницы

Что проще всего приготовить, когда время поджимает, а на голодный желудок начинать день нет никакого желания? Правильно – бутерброды и любое блюдо из яиц. Казалось бы, банальная яичница и омлет, а вариантов приготовления столько, что глаза разбегаются: с зеленью и сыром, с помидорами и сладким перцем, воздушный и классический – выбирайте любой, экспериментируйте, проявляйте фантазию и наслаждайтесь ярким вкусом и оригинальной подачей.

1. Омлет с курочкой


Омлет с куриным филе. \ Фото: thetruth.thedailyweekly.today.

Омлет с куриным филе. \ Фото: thetruth.thedailyweekly.today.

 

Как правило, большинство привыкло к классическому варианту омлета. Но что если привнести в жизнь разнообразие и совместить приятное с полезным, разбавив классику нежнейшими кусочками куриного филе с добавлением сочных помидорных долек?

Ингредиенты:

• Филе куриное - 2 шт;
• Яйца - 4-6 шт;
• Помидоры среднего размера - 4-6 шт;
• Чеснок - 4-5 зубков;
• Лук репчатый фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Тимьян - 1 ч.л;
• Кинза свежая - 1 маленький пучок;
• Масло оливковое - 1,5 ст.л;
• Соль и перец - по вкусу.
Омлет с курочкой и помидорами. \ Фото: femina.hu.

Омлет с курочкой и помидорами. \ Фото: femina.hu.

 

Способ приготовления:

• Куриное филе вымыть, зачистить и просушить;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Обжарить на оливковом масле 3-4 минуты;
• После добавить пропущенный через пресс чеснок с тимьяном;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить на среднем огне ещё 3-4 минуты;
• Затем добавить резанный полукольцами лук;
• Обжарить вместе с курицей и специями около 3-4 минут;
• Помидоры вымыть, при желании аккуратно снять кожицу;

• Мякоть нарезать на несколько частей и добавить в сковороду к мясу с луком и чесноком;
• Готовить 5-7 минут;
• Яйца с солью и перцем взбить в миске до однородной массы;
• Яичной смесью залить куриное филе;
• Сверху посыпать мелко рубленной кинзой;
• Накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 10-15 минут;
• Затем выключить огонь и поверх крышки накрыть сковороду парой полотенец;
• Дать постоять 5-7 минут;
• Подавать к столу, разложив по порциям или прямо на сковороде.

2. Омлет-суфле


Воздушный омлет. \ Фото: pinterest.com.

Воздушный омлет. \ Фото: pinterest.com.

 

Если вы хотите попробовать нежный, лёгкий и воздушный омлет, который напоминает суфле, но при этом готовится достаточно быстро, тогда поторопитесь записать этот рецепт. Кто-кто, а матушка Пуляр знала толк в блюдах, разлетающихся на ура. И совсем неудивительно, что этот омлет на долгие годы стал настоящим хитом не только во Франции, а и за её пределами.

Ингредиенты:

• Яйца - 6 шт;
• Молоко жирное - 1 ст.л;
• Лук зелёный - 2 стебля;
• Масло оливковое - 1 ч.л;
• Сок лимонный - 0,5 ч.л;
• Соль и перец - по вкусу;
• Листья салата - 1 небольшой пучок.
Французский омлет. \ Фото: google.com.ua.

Французский омлет. \ Фото: google.com.ua.

 

Способ приготовления:

• Желтки отделить от белков;
• Соль смешать с белками и парой капель лимонного сока;
• Взбить до очень густой пены;
• Желтки смешать с солью, молоком и перцем;
• Взбить хорошенько вилкой;
• Равномерно вылить на разогретую сковороду с оливковым маслом;
• Как только желтки схватятся, аккуратно выложить белки;
• Готовить без крышки на слабом огне 5-6 минут;
• Проверять готовность белка кончиком пальца, поверхность должна быть упругая и не липкая;
• Как только омлет будет готов, аккуратно выложить на блюдо;
• Разрезать вдоль и сложить белком вовнутрь;
• Подавать с листьями салата, посыпав сверху мелко рубленным зелёным луком.

3. Омлет по-средиземноморски


Омлет для всей семьи. \ Фото: lezzet.com.tr.

Омлет для всей семьи. \ Фото: lezzet.com.tr.

 

Быстро, просто и со вкусом, а главное очень сытно – омлет с грибочками, вялеными помидорами и нежным сыром фета будет оценен по достоинству всем семейством.

Ингредиенты:

• Яйца - 2 шт;
• Молоко - 2,5 ст.л;
• Грибы крупные - 2-3 шт;
• Пармезан - 20 г;
• Фета - 30 г;
• Вяленые томаты - 15 г;
• Болгарский перец - 0,5 шт;
• Оливки - 6-8 шт;
• Лук зелёный - 2-3 стебля;
• Петрушка свежая - 2-3 стебля;
• Соль и перец - по вкусу;
• Масло оливковое.

 
Омлет с грибами. \ Фото: yandex.ua.

Омлет с грибами. \ Фото: yandex.ua.

 

Способ приготовления:

• Грибы хорошенько вымыть;
• Зачистить и просушить;
• После нарезать соломкой;
• Перец вымыть;
• Просушить, удалить сердцевину;
• Половину мякоти нарезать соломкой;
• Лук мелко нашинковать;
• Отправить на сковороду с разогретым оливковым маслом;
• Слегка посолить и поперчить;
• Обжарить 2-3 минуты, периодически помешивая;
• В миске смешать молоко с яйцами, солью, перцем и вялеными томатами;
• Яичной смесью залить овощи на сковороде;
• Готовить под крышкой 6-7 минут;
• Затем добавить нарезанный соломкой фета;
• Накрыть крышкой и готовить ещё 2-3 минуты;
• После дать омлету упреть 5-6 минут под крошкой;
• Готовый омлет переложить на блюдо;
• Аккуратно свернуть в рулет;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром и мелко рубленной петрушкой;
• Перед подачей нарезать порционно.

4. Глазунья с авокадо и горошком


Глазунья с горошком. \ Фото: google.com.

Глазунья с горошком. \ Фото: google.com.

 

Рецепт глазуньи с авокадо и зелёным горошком звучит весьма заманчиво, хотя и не особо укладывается в голове, как такое вообще возможно. Но шеф-повара многих элитных заведений настоятельно рекомендуют попробовать это блюдо своим посетителям. Так почему бы не приготовить его у себя дома, чтобы сделать вывод и понять, действительно ли оно настолько хорошо, как о нём говорят.

Ингредиенты:

• Яйца - 4 шт;
• Горошек замороженный (или свежий) - 100 г;
• Перец болгарский зелёный или жёлтый - 1 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 1-2 ст.л;
• Соль и смесь молотых перцев - по вкусу;
Яичница с авокадо, горошком и сладким перцем. \ Фото: pinterest.com.

Яичница с авокадо, горошком и сладким перцем. \ Фото: pinterest.com.

 

Способ приготовления:

• Горошек отварить в слегка подсоленной воде примерно 3-4 минуты;
• Затем откинуть на дуршлаг и оставить на 1-2 минуты под ледяной проточной водой;
• Авокадо и перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена, а в авокадо кость;
• Мякоть нарезать кубиками;
• Перец отправить на сковороду с разогретым маслом;
• Готовить 5-6 минут, периодически помешивая;
• Затем добавить горошек и авокадо;
• Готовить ещё 2-3 минуты;
• Приправить солью и перцем;
• Среди овощей сделать небольшие углубления и вбить яйца;
• Сдобрить солью и перцем;
• Готовить до тех пор, пока не схватится белок;
• Перед подачей разделить на порции.

5. Болтунья с копчёной курицей


Яичница-болтунья. \ Фото:

Яичница-болтунья. \ Фото:

 

Ещё один рецепт яичницы – болтунья, которую можно разбавить копчёной курочкой и свежей зеленью.

Ингредиенты:

• Яйца - 4 шт;
• Сливки жирные - 2 чл;
• Филе копчёной курочки - 100 г;
• Масло сливочное - 1 ч.л;
• Соль и перец - по вкусу;
• Петрушка свежая - 2-3 веточки.
Болтунья. \ Фото: zira.uz.

Болтунья. \ Фото: zira.uz.

 

Способ приготовления:

• В миске смешать сливки с солью, перцем и яйцами;
• Взбить вилкой до однородной массы;
• Вылить на разогретую с маслом сковороду;
• Как только яичница начнёт схватываться, перемешать вилкой и добавить кусочки мелко нарезанной куриной грудки;
• Вновь перемешайте;
• Готовить 5-6 минут;
• Перед подачей посыпать свежей петрушкой;
• Такую яичницу можно подавать на кусочках хлеба или тостах и гренках.

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Не хуже, чем в ресторане: 5 аппетитных рецептов омлета и яичницы

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