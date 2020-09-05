Как проверить качество антисептика в домашних условиях

Соблюдение правил гигиены играет важную роль в борьбе с COVID-19. Для этого необходимы антисептики и маски. Однако, несмотря на разнообразие дезинфицирующих средств, встречаются среди них и поддельные продукты, которые могут навредить здоровью. Чтобы не сомневаться в качестве антисептика, лучше его проверить.









Вам потребуются

Тест с использованием бумажных полотенец или туалетной бумаги

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Как это работает?

Тест с использованием муки

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Как это работает?

Тест с использованием фена

Результат

Как это работает?