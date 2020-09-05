С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Как проверить качество антисептика в домашних условиях

Соблюдение правил гигиены играет важную роль в борьбе с COVID-19. Для этого необходимы антисептики и маски. Однако, несмотря на разнообразие дезинфицирующих средств, встречаются среди них и поддельные продукты, которые могут навредить здоровью. Чтобы не сомневаться в качестве антисептика, лучше его проверить.

Как проверить качество антисептика в домашних условиях

Вам потребуются


Бумажные полотенца или туалетная бумага Шариковая ручка. Не используйте гелевые или чернильные ручки. Что-то, с помощью чего можно нарисовать небольшой круг, например, монета или даже колпачок от бутылки с антисептиком. Столовая ложка муки Тарелки или миски Фен

Тест с использованием бумажных полотенец или туалетной бумаги


Возьмите маленький кусочек туалетной бумаги и поместите его на ровную поверхность. Важно не складывать туалетную бумагу слоями, так как надо, чтобы дезинфицирующее средство растекалось по бумаге, а не впитывалось внутрь. Шариковой ручкой аккуратно нарисуйте круг на бумаге, очертив монету или колпачок от флакона с дезинфицирующим средством для рук. Убедитесь, что линия непрерывная, толстая и четкая. Капните немного средства для дезинфекции рук в середину круга. Постарайтесь не накапать слишком много средства, оно не должно растекаться далеко за пределы линии, но и слишком малого количества будет недостаточно, ведь жидкость должна достичь границ круга.
Дайте дезинфицирующему средству распространиться до границ круга или чуть дальше. Жидкое дезинфицирующее средство расплывется почти мгновенно, в то время как гель будет растекаться медленнее. Вы можете сделать то же самое с небольшим количеством воды, чтобы увидеть, как поведет себя поддельный антисептик без содержания алкоголя.

Результат


Если в дезинфицирующем средстве содержится достаточное количество алкоголя, вы увидите, что линия, которую вы нарисовали шариковой ручкой, размоется средством и распространяемая за линию жидкость окрасится в цвет чернил. Однако, если дезинфицирующее средство не содержит требуемого количества алкоголя, чернила не растворятся и дезинфицирующее средство просто распространится за пределы линии без окрашивания.

Как это работает?


Этот тест основан на принципе бумажной хроматографии. Водостойкие чернила, используемые в шариковой ручке, не растворяются в воде, но очень быстро растворяются в спирте. Достигая границ линии, средство окрашивается, потому что спирт растворяет чернила. Если содержание алкоголя невелико, то растворимость чернил недостаточна и линия остается на месте.

Тест с использованием муки


Насыпьте в тарелку одну столовую ложку пшеничной муки (можно также взять кукурузную или другую муку). Добавьте одну столовую ложку антисептика, который вы хотите протестировать. Смешайте муку и дезинфицирующее средство, чтобы получить тесто.

Результат


Если средство содержит избыточное количество воды, мука быстро становится клейкой и в конце концов превращается в тесто. Если в антисептике содержится необходимое количество алкоголя, мука не станет клейкой, а останется порошкообразной, ведь в итоге дезинфицирующее средство испарится.

Как это работает?


Муке нужна вода, чтобы клейковина и углеводы разбухли, стали клейкими, чтобы получилось тесто. Спирт, с другой стороны, соперничает с клейковиной и углеводами за молекулы воды и не дает им набухнуть и стать клейкими. Этот тест очень точный и может помочь легко обнаружить подделку с содержанием алкоголя 60 или менее процентов.

Тест с использованием фена


Налейте одну столовую ложку антисептика в небольшую миску. В другую миску налейте немного воды. Используя фен, направляйте горячий воздух на средство в течение 30 секунд. Обязательно дайте фену нагреться перед началом работы. То же самое проделайте с водой.

Результат


Если в антисептике содержится необходимое количество алкоголя, он значительно испарится по сравнению с водой.

Как это работает?


Этот тест основан на принципе, что спирт имеет гораздо более низкую точку кипения (78̊ С) по сравнению с водой (100̊ С).

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как проверить качество антисептика в домашних условиях

И не забудьте:
Как проверить качество антисептика в домашних условияхПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Роскачестве рассказали, как выбрать кагор

Читать
Обколотые Куличи
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Обколотые Куличи

Котлеты больше не жарим: смешиваем 3 вида фарша и ставим в духовку
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Котлеты больше не жарим: смешиваем 3 вида фарша и ставим в духовку

6
Куличи резко подорожали в Ростовской области
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Куличи резко подорожали в Ростовской области

Суп с фрикадельками: 2 самых вкусных рецепта
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Суп с фрикадельками: 2 самых вкусных рецепта

Помидоры и сладкие пирожки: что можно и нельзя брать с собой в поезд
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Помидоры и сладкие пирожки: что можно и нельзя брать с собой в поезд

Салат "Пасхальный Кролик"
Материал, выбранный редакторами Миртесенjmir

Салат "Пасхальный Кролик"

Как замесить тесто на кипятке для чебуреков, чтобы они были хрустящими и слоеными: два проверенных варианта
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Как замесить тесто на кипятке для чебуреков, чтобы они были хрустящими и слоеными: два проверенных варианта

Главные мифы о роллах и суши, в которые не стоит верить
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Главные мифы о роллах и суши, в которые не стоит верить

Пасхальная корзинка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Пасхальная корзинка

Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеального кулича
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеального кулича

Торт Наполеон
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана Десертов

Торт Наполеон

К сердцу через желудок: какие блюда предпочитают мужчины разных знаков зодиака?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

К сердцу через желудок: какие блюда предпочитают мужчины разных знаков зодиака?

Колбасно-яичная закуска
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Колбасно-яичная закуска

Ставим курицу в сметане внутрь мангала и накрываем крышкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Ставим курицу в сметане внутрь мангала и накрываем крышкой

КАК УЗНАТЬ, КАКИЕ ВИТАМИНЫ ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНЫ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

КАК УЗНАТЬ, КАКИЕ ВИТАМИНЫ ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНЫ

Как сделать шашлык полезным: секреты диетолога
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Как сделать шашлык полезным: секреты диетолога

Нежный и вкусный торт без яиц, масла и выпекания. Лакомство, которое можно есть в Пост
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Нежный и вкусный торт без яиц, масла и выпекания. Лакомство, которое можно есть в Пост

Новое фуд-пространство откроется на Ленинградке
Материал, выбранный редакторами МиртесенПетровский парк

Новое фуд-пространство откроется на Ленинградке

Ставим макароны в духовку, вместо того чтобы варить в кастрюле: готовим сразу 3 разных блюда
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Ставим макароны в духовку, вместо того чтобы варить в кастрюле: готовим сразу 3 разных блюда

1
ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ И МЯСОМ
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

ПИРОГ С КАРТОФЕЛЕМ И МЯСОМ

Десерт из молока и муки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Десерт из молока и муки

Пышные панкейки на молоке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Пышные панкейки на молоке

5 новых блюд из обычной картошки: жарим шашлык и делаем мгновенное пюре
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

5 новых блюд из обычной картошки: жарим шашлык и делаем мгновенное пюре

1
НАТУРАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ

Необыкновенно вкусный турецкий супчик «из отеля».
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Необыкновенно вкусный турецкий супчик «из отеля».

Как правильно варить зелёные овощи, сохраняя их цвет и вкус
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Как правильно варить зелёные овощи, сохраняя их цвет и вкус

Один раз так капусту сделаете и будете делать так всегда. Просто объедение
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Один раз так капусту сделаете и будете делать так всегда. Просто объедение

Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользой
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользой

Печень по-кавказски с чесноком: сочная и ароматная – вкусная даже для приверед
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Печень по-кавказски с чесноком: сочная и ароматная – вкусная даже для приверед

Сначала жарим блины обычно, а потом доводим в духовке. По виду разницы не заметно, но все просят добавку
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Сначала жарим блины обычно, а потом доводим в духовке. По виду разницы не заметно, но все просят добавку

ПОЛЕЗНОЕ ТРАВЯНОЕ МЫЛО!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ПОЛЕЗНОЕ ТРАВЯНОЕ МЫЛО!

Салат с морской капустой и хлебцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Салат с морской капустой и хлебцами

Испанский омлет. Мастер-класс от Владислава Гришина
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Испанский омлет. Мастер-класс от Владислава Гришина

Мега-шоколадный торт на раз-два: даже пропитывать не нужно – влажный и вкусный
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Мега-шоколадный торт на раз-два: даже пропитывать не нужно – влажный и вкусный

Маринуем лук тремя способами: ставим на стол вместе с шашлыком
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Маринуем лук тремя способами: ставим на стол вместе с шашлыком

1
Шеф-повар Ганиев предупредил россиян о фатальных ошибках при жарке шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Шеф-повар Ганиев предупредил россиян о фатальных ошибках при жарке шашлыка

Печень жареная в панировке из хлебцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Печень жареная в панировке из хлебцев

Какие куриные яйца наиболее полезны?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Какие куриные яйца наиболее полезны?

Гороховый суп с опятами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Гороховый суп с опятами

Лаймовый хумус со сферами из черной сои и кокоса: как готовить и зачем включать в рацион
Материал, выбранный редакторами Миртесенbeautyhack

Лаймовый хумус со сферами из черной сои и кокоса: как готовить и зачем включать в рацион

Салат с курицей и чесночными хлебцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Салат с курицей и чесночными хлебцами

Роскачество призвало к умеренности при употреблении кагора
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Роскачество призвало к умеренности при употреблении кагора

Правила приобретения продуктов к Пасхе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Правила приобретения продуктов к Пасхе

Картина дня

наверх