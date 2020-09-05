Как проверить качество антисептика в домашних условиях

Соблюдение правил гигиены играет важную роль в борьбе с COVID-19. Для этого необходимы антисептики и маски. Однако, несмотря на разнообразие дезинфицирующих средств, встречаются среди них и поддельные продукты, которые могут навредить здоровью. Чтобы не сомневаться в качестве антисептика, лучше его проверить.
Вам потребуются
Бумажные полотенца или туалетная бумага Шариковая ручка. Не используйте гелевые или чернильные ручки. Что-то, с помощью чего можно нарисовать небольшой круг, например, монета или даже колпачок от бутылки с антисептиком. Столовая ложка муки Тарелки или миски Фен
Тест с использованием бумажных полотенец или туалетной бумаги
Возьмите маленький кусочек туалетной бумаги и поместите его на ровную поверхность. Важно не складывать туалетную бумагу слоями, так как надо, чтобы дезинфицирующее средство растекалось по бумаге, а не впитывалось внутрь. Шариковой ручкой аккуратно нарисуйте круг на бумаге, очертив монету или колпачок от флакона с дезинфицирующим средством для рук. Убедитесь, что линия непрерывная, толстая и четкая. Капните немного средства для дезинфекции рук в середину круга. Постарайтесь не накапать слишком много средства, оно не должно растекаться далеко за пределы линии, но и слишком малого количества будет недостаточно, ведь жидкость должна достичь границ круга. Дайте дезинфицирующему средству распространиться до границ круга или чуть дальше. Жидкое дезинфицирующее средство расплывется почти мгновенно, в то время как гель будет растекаться медленнее. Вы можете сделать то же самое с небольшим количеством воды, чтобы увидеть, как поведет себя поддельный антисептик без содержания алкоголя.
Результат
Если в дезинфицирующем средстве содержится достаточное количество алкоголя, вы увидите, что линия, которую вы нарисовали шариковой ручкой, размоется средством и распространяемая за линию жидкость окрасится в цвет чернил. Однако, если дезинфицирующее средство не содержит требуемого количества алкоголя, чернила не растворятся и дезинфицирующее средство просто распространится за пределы линии без окрашивания.
Как это работает?
Этот тест основан на принципе бумажной хроматографии. Водостойкие чернила, используемые в шариковой ручке, не растворяются в воде, но очень быстро растворяются в спирте. Достигая границ линии, средство окрашивается, потому что спирт растворяет чернила. Если содержание алкоголя невелико, то растворимость чернил недостаточна и линия остается на месте.
Тест с использованием муки
Насыпьте в тарелку одну столовую ложку пшеничной муки (можно также взять кукурузную или другую муку). Добавьте одну столовую ложку антисептика, который вы хотите протестировать. Смешайте муку и дезинфицирующее средство, чтобы получить тесто.
Результат
Если средство содержит избыточное количество воды, мука быстро становится клейкой и в конце концов превращается в тесто. Если в антисептике содержится необходимое количество алкоголя, мука не станет клейкой, а останется порошкообразной, ведь в итоге дезинфицирующее средство испарится.
Как это работает?
Муке нужна вода, чтобы клейковина и углеводы разбухли, стали клейкими, чтобы получилось тесто. Спирт, с другой стороны, соперничает с клейковиной и углеводами за молекулы воды и не дает им набухнуть и стать клейкими. Этот тест очень точный и может помочь легко обнаружить подделку с содержанием алкоголя 60 или менее процентов.
Тест с использованием фена
Налейте одну столовую ложку антисептика в небольшую миску. В другую миску налейте немного воды. Используя фен, направляйте горячий воздух на средство в течение 30 секунд. Обязательно дайте фену нагреться перед началом работы. То же самое проделайте с водой.
Результат
Если в антисептике содержится необходимое количество алкоголя, он значительно испарится по сравнению с водой.
Как это работает?
Этот тест основан на принципе, что спирт имеет гораздо более низкую точку кипения (78̊ С) по сравнению с водой (100̊ С).
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