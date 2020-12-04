Все про «Камень, ножницы, бумага». Как ее придумали и какие есть секреты выигрыша. Главное – что такое «цуефа»?

Игра «Камень. Ножницы. Бумага» – проверенный способ решить, кто первым начнет что-то делать (например, разводить мяч в дворовом футболе). На раз-два-три надо показать сжатый кулак («камень»), прямую ладонь («бумага») или знак победы («ножницы»). У каждого жеста вероятность победить одинакова.



Но в некоторых версиях есть еще и кольцо из пальцев («колодец»). У него больше шансов победить, ведь он проигрывает только бумаге. Колодец добавили в игру во Франции, а в России он часто проговаривается как «колодец лимонада».



Игра зародилась еще в древней Азии, но попала на Запад спустя две тысячи лет

Прародители КНБ появились в Древнем Китае (историки пишут о 200-х годах до нашей эры). Концепция игры шоушилин («команды рукой») была придумана уже тогда – ручная игра с принципом «трое, которые боятся друг друга». Вариантов игры было много, особенно после того, как ее полюбили в Японии. Там придумали версии с охотником, сенсеем, лисой и со слизняком, лягушкой, змеей.Но правило, вне зависимости от жеста, сводилось к простой математике: А бьет В, В бьет С, а С бьет А.



Есть версии ручной игры, где жестов намного больше: от 15 до 101. Но они не стали популярны из-за сложности. Вот, например, схема одной такой игры.

Самая популярная в поп-культуре разновидность игры с большим числом фигур – это идея Шелдона Купера из «Теории Большого взрыва». Она состояла из пяти фигур и называлась «Камень. Ножницы. Бумага. Ящерица. Спок».



Камень, ножницы и бумага (или ткань, как в некоторых странах Восточной Азии) появились и оттесняют другие виды жестов с XVII века в Китае. А попадает игра в западный мир только в начале XX века, когда Япония начинает активно торговать с Европой.



В 20-е годы КНБ используют игроки в крикет – чтобы решить, кто первым ударит. О правилах игры пишут газеты Times и New York Times, предлагая детям так решать споры с помощью забавы, которой убивают скуку в токийском метро. А в 1927-м выходит модный триллер шотландского писателя «Ножницы режут бумагу» с явными отсылками к игре.



КНБ – это не спорт. Но по нему проводятся чемпионаты, а у игроков есть стратегия

По КНБ проводится тысячи чемпионатов по всему миру. Эту игру нельзя считать спортом, потому что не нужно подготовки, а многое завязано на случайности. Но в 2002 году появляется мировая ассоциация по КНБ (WRPS), и семь лет она проводит соревнования. В 2004-м их даже транслировал FOX.



Самый крупный выигрыш за победу в КНБ – 50 тысяч долларов. Его выиграл в Лас-Вегасе Шон Сирс, который вечером просто гулял и не планировал участвовать. Но он внезапно для себя победил 300 соперников за вечер и получил прозвище «бешеные пальцы». Успех Сирс объяснил умением наблюдать за соперником в конкретной ситуации и не придерживаться одной тактики.В России тоже проводятся турниры по КНБ. Например, два года назад в Москве турнир выиграла девушка, за что получила восьмой айфон. За участие нужно было заплатить 200 рублей (всего было более 500 участников) и соревноваться по системе плей-офф до трех побед в каждом матче.

Иметь заранее победную тактику в КНБ нельзя. Но есть несколько психологических советов от профессиональных игроков.



✌️ Если играете с мужчиной-новичком, то покажите бумагу. Есть большая вероятность, что он покажет камень (выражая кулаком силу).



✊ Покажите камень, но перед этим прокричите «ножницы» или «бумага». Так вы смутите соперника.



✋ Спокойно скажите, что вы сейчас покажите бумагу. И покажите ее. Это тоже введет соперника в дискомфорт



✊ Обычно, если игрок проиграл, то в следующий раз покажет другой жест. На эту тему даже есть исследование у Nature.



✌️ Работает и в обратную сторону. Если человек победил ножницами. То высока вероятность, что опять их покажет.



Но любого человека без всякой психологии может обыграть робот. В 2013 году японские ученые показали робота, который считывает незначительные движения руки и всегда побеждает человека.

КНБ – способ решения многих проблем. Игра определяла состав японской поп-группы и судьбу картин Пикассо



Год назад HBO показала, какие эмоции были в финале японского шоу по КНБ. С помощью него решалось, какая девушка попадет в группу AKB48 (сейчас у нее 106 участниц, группа делится на команды, которые отдельно гастролируют). Видео с решающим моментом и эмоциями девушки стало вирусным.

Но самые большие деньги при игре в КНБ разыгрывались, когда японский бизнесмен Такаси Хасияма не мог определиться: какому аукционному дому отдать картины Гогена, Пикассо, Шагала и других художников. Тогда он предложил представителям домов прийти к нему и решить вопрос с помощью игры.



Коллекция на 20 миллионов долларов досталась «Кристис», чей сотрудник победил «Сотбис», показав ножницы. За это аукционный дом получил несколько миллионов как комиссию за продажу картин