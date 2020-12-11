Мачете в лесу заменяет собой 3 других инструмента

Даже бывалые лесники берут с собой в поход как минимум три инструмента, каждый для своей задачи. На самом деле, свою ношу можно значительно облегчить, прихватив с собой в долгий поход только крепкое мачете.







Конечно, речь не идет о тех мачете, что обычно показывают в фильмах — с одинарной заточкой по всей длине лезвия. Мачете для похода должно быть унитарным: заточка и само лезвие у рукояти толще, к концу клинка идет сужение, здесь лезвие острее.







При рубке самая мощная точка будет располагаться примерно в конце третьей четверти длины лезвия. Это позволит мачете заменить полноценный топор.







Само лезвие походного мачете обычно выполняется из пружинистой рессорной стали. Она устойчива к перегрузкам — колоть дрова можно без колуна, одним мачете.







И третий инструмент, который заменит мачете — тесло. Не нужен даже нож: несмотря на длину лезвия, мачете прекрасно справляется с вытесыванием ровных досок из бревен.



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