Почему ножи у нас носят скрытно, хотя по закону имеют право носить их на поясе

Раньше все мальчишки играли в ножики. |Фото: liveinternet.ru.

На что только не идут любители ножей. |Фото: popgun.ru.

Все изменилось в 1990-е. |Фото: Twitter.

Ключевой вопрос в том - зачем тебе тесак в городе. |Фото: allzip.org.

Перочинного ножа вполне достаточно. ¦Фото: YouTube.