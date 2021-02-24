Почему ножи у нас носят скрытно, хотя по закону имеют право носить их на поясе

В наше время носить нож поверх одежды как-то не принято. А потому большинство тех, кто все-таки решается на постоянное или хотя бы регулярное ношение данного аксессуара, предпочитает «стыдливо» прятать его под одеждой. Из чего возникает закономерный вопрос: зачем, если по закону носить нож, не являющийся холодным оружием, можно свободно? Для того, чтобы полностью понять ситуацию, придется немного углубиться в историю.
Вернемся в Советский Союз. Тогда отношение к ножам было куда проще. Достаточно вспомнить, что в каждом дворе мальчишки играли в «ножики» и никто косо на них не смотрел. И даже предметом обсуждения подобное поведение не было. Однако, пришла вторая половина 1980-х, а за ней печально известные «лихие 1990-е», и отношение к ножам очень быстро поменялось. Причина очевидна – всплеск криминала. Очень быстро человек с ножом превратился для быстрых советских граждан в источник потенциальной угрозы.
Раньше все мальчишки играли в ножики. |Фото: liveinternet.ru.
Как это всегда бывает в области законов и общественного отношения, от противоправных действий «неадекватного» меньшинства в первую очередь пострадало «адекватное» большинство. Отношение к ножам изменилось кардинальным образом, и выправиться данная ситуация в обратную сторону сможет очень нескоро, учитывая тот факт, что атмосфера в обществе по-прежнему крайне накаленная. Потому и вынуждены люди носить ножи под одеждой.
На что только не идут любители ножей. |Фото: popgun.ru.
Однако, было бы не справедливостью не бросить в этом разговоре и камень в огород любителей острых побрякушек. Зачастую они сами виноваты в настороженном отношении к ним. И приводит к этому «мальчишество» товарищей, некоторые из которых зачем-то решают носить с собой нож с представительным лезвием, желательно в военном или охотничьем оформлении. Нужно ли говорить, что такая вещь на поясе выглядит чересчур экстравагантно и агрессивно?
Все изменилось в 1990-е. |Фото: Twitter.
Любители ножей любят обосновывать свою потребность в ношении ножей тем, что они приносят бытовую пользу. Это действительно так. Однако, как часто вам приходится что-то подрезать, находясь в городе? И самое главное: действительно ли для этого не хватит обычного перочинного ножа? Последний, кстати, помещается в кармане и привлекает такого внимания, как обычный нож со стороны окружающих.
Ключевой вопрос в том - зачем тебе тесак в городе. |Фото: allzip.org.
Поэтому в вопросе ножей следует подходить к их ношению с точки зрения разума и рациональности. Объективно: в городских условиях полноразмерный нож не нужен, а для мелких бытовых задач вполне хватит и перочинного. При этом в сельской или дикой местности на человека с ножом едва ли кто-то посмотрит косо. В городе же нож привлекает абсолютно не нужное внимание. В том числе и со стороны сотрудников органов правопорядка, которые справедливо могут поинтересоваться тем, зачем человеку режуще-колющее на людях. Нож это не только оружие. Но это еще и инструмент. Но почему-то никто не хочет носить у себя на поясе набор отверток или молоток.
Перочинного ножа вполне достаточно. ¦Фото: YouTube.
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