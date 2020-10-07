10 самых страшных мест на планете

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Старое еврейское кладбище в Праге, Чехия

Процессии на этом кладбище происходили в течение почти четырех веков (с 1439 по 1787 год). На сравнительно небольшом участке земли захоронено более 100 тысяч умерших, а число надгробий достигает 12 тысяч. Более давние погребения работники кладбища присыпали землей и на том же месте возводили новые надгробия. На территории кладбища есть места, где под земной коркой разместилось 12 могильных ярусов. По истечении времени просевшая земля открыла взгляду живых старые могильные плиты, которые стали сдвигать плиты более поздние. Вид получился не только необычный, но и жуткий.

Остров заброшенных кукол, Мексика

Остров Хасима, Япония

Хасима — бывшее поселение шахтеров, добывающих уголь, основанное в 1887 году. Остров считался одним из самых густонаселенных мест на земле — при береговой линии около километра его население составляло в 1959 году 5259 человек. Когда уголь здесь стало добывать нерентабельно, шахту закрыли, и город-остров пополнил собой список городов-призраков. Произошло это в 1974 году.

Часовня костей, Португалия

Капелла была построена в XVI веке монахом-францисканцем. Сама часовня небольшая — всего 18,6 метра в длину и 11 метров в ширину, но здесь хранятся кости и черепа пяти тысяч монахов. На крыше часовни написана фраза «Melior est die mortis die nativitatis» («Лучше день смерти, чем день рождения»).

Лес самоубийц, Япония

Заброшенная психиатрическая больница в Парме, Италия

В Мексике есть очень странный заброшенный остров, большую часть которого населяют страшные куклы. Говорят, что в 1950 году кукол из мусорных корзин начал собирать и развешивать некий отшельник Джулиан Сантана Баррера, который пытался таким образом успокоить душу утонувшей поблизости девочки.Сам Джулиан утонул на острове 17 апреля 2001 года. Сейчас на острове находится около 1000 экспонатов.Лес самоубийц — неофициальное название леса Аокигахара Дзюкай, расположенного в Японии на острове Хонсю и знаменитого благодаря часто совершаемым в нем самоубийствам. Изначально лес ассоциировался с японской мифологией и традиционно представлялся обителью демонов и призраков. Сейчас он считается вторым (первенство у моста Золотые Ворота в Сан-Франциско) по популярности местом в мире для сведения счетов с жизнью. При входе в лес установлен плакат: «Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам 22−0110».Бразильский художник Герберт Баглионе (Herbert Baglione) сделал арт-объект из здания, в котором когда-то находилась психиатрическая больница. Он изобразил дух этого места. Теперь по бывшей лечебнице скитаются призрачные фигуры измученных пациентов.

Церковь святого Георгия, Чехия