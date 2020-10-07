10 самых страшных мест на планете

Мы вовсе не собираемся запугивать вас зловещими выдумками, а всего лишь хотим провести экскурсию по вполне реальным местам, от которых веет опасностью и тайной.
Предупреждаем: этот пост не подходит впечатлительным натурам. Но если вы достаточно смелы, просто следуйте за нами.
Старое еврейское кладбище в Праге, Чехия
Процессии на этом кладбище происходили в течение почти четырех веков (с 1439 по 1787 год). На сравнительно небольшом участке земли захоронено более 100 тысяч умерших, а число надгробий достигает 12 тысяч. Более давние погребения работники кладбища присыпали землей и на том же месте возводили новые надгробия. На территории кладбища есть места, где под земной коркой разместилось 12 могильных ярусов. По истечении времени просевшая земля открыла взгляду живых старые могильные плиты, которые стали сдвигать плиты более поздние. Вид получился не только необычный, но и жуткий.
Остров заброшенных кукол, Мексика
Остров Хасима, Япония
Хасима — бывшее поселение шахтеров, добывающих уголь, основанное в 1887 году. Остров считался одним из самых густонаселенных мест на земле — при береговой линии около километра его население составляло в 1959 году 5259 человек. Когда уголь здесь стало добывать нерентабельно, шахту закрыли, и город-остров пополнил собой список городов-призраков. Произошло это в 1974 году.
Часовня костей, Португалия
Капелла была построена в XVI веке монахом-францисканцем. Сама часовня небольшая — всего 18,6 метра в длину и 11 метров в ширину, но здесь хранятся кости и черепа пяти тысяч монахов. На крыше часовни написана фраза «Melior est die mortis die nativitatis» («Лучше день смерти, чем день рождения»).
Лес самоубийц, Япония
Заброшенная психиатрическая больница в Парме, Италия
Церковь святого Георгия, Чехия
Церковь в чешской деревне Лукова заброшена с 1968 года, с того времени, когда часть ее крыши обвалилась во время церемонии похорон. Художник Якуб Хадрава (Jakub Hadrava) населил церковь скульптурами-призраками, придающими ей особенно зловещий вид.
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