С нами не соскучишься!

7 963 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

10 самых страшных мест на планете

10 самых страшных мест на планете

Мы вовсе не собираемся запугивать вас зловещими выдумками, а всего лишь хотим провести экскурсию по вполне реальным местам, от которых веет опасностью и тайной.

Предупреждаем: этот пост не подходит впечатлительным натурам. Но если вы достаточно смелы, просто следуйте за нами.

10 самых страшных мест на планете

Старое еврейское кладбище в Праге, Чехия

 

10 самых страшных мест на планете

Процессии на этом кладбище происходили в течение почти четырех веков (с 1439 по 1787 год). На сравнительно небольшом участке земли захоронено более 100 тысяч умерших, а число надгробий достигает 12 тысяч. Более давние погребения работники кладбища присыпали землей и на том же месте возводили новые надгробия. На территории кладбища есть места, где под земной коркой разместилось 12 могильных ярусов. По истечении времени просевшая земля открыла взгляду живых старые могильные плиты, которые стали сдвигать плиты более поздние. Вид получился не только необычный, но и жуткий.

10 самых страшных мест на планете

Остров заброшенных кукол, Мексика

В Мексике есть очень странный заброшенный остров, большую часть которого населяют страшные куклы. Говорят, что в 1950 году кукол из мусорных корзин начал собирать и развешивать некий отшельник Джулиан Сантана Баррера, который пытался таким образом успокоить душу утонувшей поблизости девочки.
Сам Джулиан утонул на острове 17 апреля 2001 года. Сейчас на острове находится около 1000 экспонатов.
10 самых страшных мест на планете

Остров Хасима, Япония

10 самых страшных мест на планете

Хасима — бывшее поселение шахтеров, добывающих уголь, основанное в 1887 году. Остров считался одним из самых густонаселенных мест на земле — при береговой линии около километра его население составляло в 1959 году 5259 человек. Когда уголь здесь стало добывать нерентабельно, шахту закрыли, и город-остров пополнил собой список городов-призраков. Произошло это в 1974 году.

10 самых страшных мест на планете

Часовня костей, Португалия

10 самых страшных мест на планете

Капелла была построена в XVI веке монахом-францисканцем. Сама часовня небольшая — всего 18,6 метра в длину и 11 метров в ширину, но здесь хранятся кости и черепа пяти тысяч монахов. На крыше часовни написана фраза «Melior est die mortis die nativitatis» («Лучше день смерти, чем день рождения»).

10 самых страшных мест на планете

Лес самоубийц, Япония

Лес самоубийц — неофициальное название леса Аокигахара Дзюкай, расположенного в Японии на острове Хонсю и знаменитого благодаря часто совершаемым в нем самоубийствам. Изначально лес ассоциировался с японской мифологией и традиционно представлялся обителью демонов и призраков. Сейчас он считается вторым (первенство у моста Золотые Ворота в Сан-Франциско) по популярности местом в мире для сведения счетов с жизнью. При входе в лес установлен плакат: «Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам 22−0110».
10 самых страшных мест на планете

Заброшенная психиатрическая больница в Парме, Италия

Бразильский художник Герберт Баглионе (Herbert Baglione) сделал арт-объект из здания, в котором когда-то находилась психиатрическая больница. Он изобразил дух этого места. Теперь по бывшей лечебнице скитаются призрачные фигуры измученных пациентов.

 

10 самых страшных мест на планете

Церковь святого Георгия, Чехия

10 самых страшных мест на планете

Церковь в чешской деревне Лукова заброшена с 1968 года, с того времени, когда часть ее крыши обвалилась во время церемонии похорон. Художник Якуб Хадрава (Jakub Hadrava) населил церковь скульптурами-призраками, придающими ей особенно зловещий вид.

 

Ссылка на первоисточник
историятайныжизньзагадки
Обсудить

Картина дня

наверх