Как выглядит потомство кота с самым нестандартным окрасом

Этот кот – настоящее чудо природы. На первый взгляд даже кажется, что это чья-то шутка: ровно посередине морды провели чёткую линию, после чего одну половину выкрасили в черный цвет, а другую – в светло-серый. И к этому еще стоит добавить небесно-голубые глаза, которые лишь подчеркивают красоту и необычность окраса. Однако это вовсе не краска: кот Нарния появился на свет именно таким. Более того, он стал отцом множества котят с очень интересным, ярким окрасом.











Красавец Нарния родом из Парижа, но живет в Великобритании. В интернете он прославился еще в позапрошлом году, когда только появился на свет: разноцветный котенок очаровал весь мир. Через некоторое время про этот крошечный комочек с мордочкой, словно составленной из двух разных половин, стали говорить и писать меньше, впрочем, и сейчас на аккаунт Нарнии в Instagram подписаны почти четверть миллиона поклонников. И, надо сказать, с возрастом чудо-кот не утратил своего обаяния. Он и сейчас очень популярен. Причем, не только у людей, но и у… кошек. Ведь этот уникальный кот оказался настоящим сердцеедом и плодовитым отцом!







Недавно от Нарнии родились два котенка. Один из них взял цвет от одной половины папиной морды, а другой – от второй.

Брат и сестра, серый Феникс и черная Прада – двойное чудо, ведь каждый словно взял от своего папы ровно половину генов.Феникс и Прада. Нарния и мать его детей Белла. Как рассказывает хозяйка Нарнии Стефани Химинес , питомец проявляет себя заботливым отцом: он постоянно находится рядом со своими чадами и очень любит с ними играть. По словам владелицы (кстати, она профессиональная заводчица кошек) это уже не первый и однозначно не последний раз, когда от Нарнии рождается потомство. До этого он уже становился отцом несколько раз, и всегда котята от него получались с очень интересными вариациями окраса.Дочь и сын Нарнии. Например, помимо Прады и Феникса, от Нарнии родились два светло-коричневых, очень похожих друг на друга котенка Орфей и Озанна, черный как смоль Розуэлл , серая Роза. А еще есть два необыкновенно красивых разноцветных котика Полярис и Фантом.Кошечка Роза (Rose). Удивительно, но котята Феникс и Прада не унаследовали небесно-голубые глаза своего отца, а вот остальные его дети – в основном, такие же, как он, голубоглазые. – Это большая редкость: не так много кошек в мире имеют однотонный окрас шерсти и при этом глаза голубого цвета. Это совсем новый ген, который называется «лёд» (ice), – рассказала Стефани.У Розуэл, как и у многих котят, появившихся на свет от Нарнии, такие же голубые глаза и это большая редкость. Кстати, Нарния уже успел стать не только папой, но и дедом. Например, один из его «внуков», Палермо, удивительно похож на свою мать – Озанну. А вот она , хотя и красива, но на своего знаменитого отца совсем не похожа…Дочка Нарнии с внуком. Попробуйте найти малыша на фотографии! А между тем совсем скоро Нарнии предстоит снова стать отцом: еще один помет от него должен появиться на свет 29 июня. Очень интересно, какой окрас будет у его очередного потомства? Может быть, кто-то из них унаследует такую же, как у него, разноцветную морду?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: