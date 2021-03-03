12 советов, как при помощи подручных средств отстирать йод с различных поверхностей

Чем быстрее приступить к очищению изделий, тем больше шансов на выведение йода
Йод - универсальный препарат для лечения ран и ссадин, который есть в каждом доме. Однако может случиться промах, и флакончик случайно выскользнет из рук, попутно испачкав одежду, мебель или напольное покрытие. Не спешите прощаться с вещью. Существуют эффективные народные способы по избавлению от пятен йода.
Средства для борьбы с загрязнением
От казуса с йодом никто не застрахован / Фото: led-style.com.ua
Если испачкали вещь йодом, к очищению нужно приступать немедленно. Одежду обрабатывайте только с изнаночной стороны. Двигаться необходимо от края загрязнения к центру, чтобы не увеличивать размер пятна. Для тщательного очищения текстиля натяните материю. При работе с едкими средствами надевайте защитные перчатки и маску. Предварительно протестируйте выбранный продукт на небольшом участке материала.
1. Молоко
Смочите в молоке ватный диск и приложите к пятну / Фото: newwomanindia.com
Смочите ватный диск или марлю в молоке и приложите к загрязненному участку. Процент жирности значения не имеет. Для усиления эффекта продукт можно подогреть. В течение 20 минут не убирайте диск с загрязнения. После натрите пятно хозяйственным мылом и застирайте вещь.
2. Сырая картошка или крахмал
Картофель впитает йод и очистит изделие / Фото: lh4.googleusercontent.com
Хитрость поможет избавиться от пятна на плотных тканях (например, дениме, коже, дермантине). Подберите картофелину по размеру загрязненного участка, разрежьте и натрите половинкой йодное пятно. На тонком материале проведите обработку с обеих сторон, на плотном - достаточно с одной. Другой вариант - посыпать загрязнение порошкообразным крахмалом. Насыпьте средство на пятно, сбрызните водой и легонько вотрите пальцами. Оставьте картофель или крахмал на пару часов, а затем аккуратно протрите пятно чистой губкой. Во время очищения не выходите за пределы загрязнения.
3. Лимонный сок
Подойдет свежевыжатый лимонный сок или раствор кислоты / Фото: poleznii-site.ru
Натуральный отбеливатель справится даже с йодом. Годится как свежевыжатый сок лимона, так и растворенная кислота. Обработайте жидкостью пятно и немного потрите пальцами. Ни в коем случае не используйте щетку, поскольку рискуете испортить ткань. Ополосните загрязнение холодной водой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока йод не исчезнет. В конце постирайте вещь в машинке.
4. Сода и уксус
Гашеная сода полезна не только при выпекании, но и для удаления йода / Фото: en.freegames66.com
Сода, гашеная уксусом, эффективно удаляет разнообразные органические загрязнения, в том числе и трудновыводимые пятна йода. Сперва обильно присыпьте содой загрязнение и залейте столовой ложкой уксуса. Между продуктами произойдет бурлящая реакция, которая завершится за пару минут. Спустя несколько часов сотрите остатки смеси влажной тряпочкой. Далее постирайте одежду в машинке с использованием кондиционера.
5. Хозяйственное мыло
Лучше использовать 72-процентное мыло / Фото: umenizit.hnutiduha.cz
Разложите вещь на ровной поверхности, загрязненным участком вверх. С изнанки подложите светлую материю. Густо натрите хозяйственным мылом 72% испачканную зону и оставьте на 1 час. Если это одежда, то постирайте ее в автомате. В случае с мебелью, сотрите мыльные остатки влажной салфеткой.
6. Денатурированный спирт
Вместо денатурата можно использовать и обычную водку / Фото: nastanova.com
Можно воспользоваться денатуратом или обычной водкой. Обильно смочите пятно с йодом, оставьте на 15 минут. После застирайте вещь вручную, используя хозяйственное мыло.
7. Ацетон
Ацетон подходит для грубых материалов и твердых поверхностей / Фото: carnovato.ru
Действенное, но агрессивное вещество, поэтому его можно применять только на грубых материалах и твердых поверхностях. Смочите ватный диск в ацетоне и обработайте пятно легкими движениями. Не трите и не надавливайте на загрязнение. После смойте остатки ацетона чистой губкой. При использовании данного лайфхака обязательно откройте окна, поскольку средство обладает токсичным ароматом.
8. Перекись водорода
Из перекиси получится раствор для стирки / Фото: oonkologii.ru
Приготовьте раствор из 1 л прохладной воды и 1 ст.л. перекиси водорода. Застирайте одежду в полученной жидкости. Если испачкана мебель, смочите ватный диск и протрите им пятна.
9. Нашатырь
Нашатырь хорошо справляется с очищением светлых изделий / Фото: i.mycdn.me
Лучший вариант для выведения пятен на светлой одежде или мебели. Смешайте 250 мл воды с 1 ст.л. нашатырного спирта. Смочите в растворе ватный диск и промакивающими движениями пройдитесь по загрязнению. Йод начнет разлагаться под влиянием спирта и впитываться в вату. В конце постирайте изделие или очистите участок водой.
10. Жидкость для мытья посуды
Гель для мытья посуды хорошо расщепляет различные вещества / Фото: retail.ru
Подойдет любой гель. Нанесите средство на испачканный участок и выдержите 3-4 часа. Спустя отведенное время налейте на гель немного воды и подождите еще 30 минут. Когда моющая жидкость расщепит йод, застирайте вещь вручную с хозяйственным мылом и бросьте в машинку.
11. Воздействие высокой температуры
Избегайте хаотичных движений при глажке, чтобы не растянуть пятно / Фото: cleanadvice.ru
Данный метод актуален для деликатных тканей и материалов органического происхождения. Подложите под загрязненное место белую хлопчатобумажную материю и в течение 15 минут гладьте пятно. Двигайте утюг вперед-назад, но не хаотично и не в разные стороны, чтобы не растянуть йод. Далее постирайте вещь в машинке с пятновыводителем.
12. Фотореактив
При работе с токсичным веществом надевайте перчатки / Фото: static-ru.insales.ru
Фотореактив (он же - гипосульфит натрия) борется даже со сложными загрязнениями. Нанесите вещество на испачканный участок, немного подождите и смойте остатки водой из-под крана. Средство эффективное, но токсичное, поэтому обязательно надевайте резиновые перчатки.
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