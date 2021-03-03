12 советов, как при помощи подручных средств отстирать йод с различных поверхностей

Чем быстрее приступить к очищению изделий, тем больше шансов на выведение йода

Средства для борьбы с загрязнением

От казуса с йодом никто не застрахован / Фото: led-style.com.ua

Смочите в молоке ватный диск и приложите к пятну / Фото: newwomanindia.com

Картофель впитает йод и очистит изделие / Фото: lh4.googleusercontent.com

Подойдет свежевыжатый лимонный сок или раствор кислоты / Фото: poleznii-site.ru

Гашеная сода полезна не только при выпекании, но и для удаления йода / Фото: en.freegames66.com

Лучше использовать 72-процентное мыло / Фото: umenizit.hnutiduha.cz

Вместо денатурата можно использовать и обычную водку / Фото: nastanova.com

Ацетон подходит для грубых материалов и твердых поверхностей / Фото: carnovato.ru

Из перекиси получится раствор для стирки / Фото: oonkologii.ru

Нашатырь хорошо справляется с очищением светлых изделий / Фото: i.mycdn.me

Гель для мытья посуды хорошо расщепляет различные вещества / Фото: retail.ru

Избегайте хаотичных движений при глажке, чтобы не растянуть пятно / Фото: cleanadvice.ru

При работе с токсичным веществом надевайте перчатки / Фото: static-ru.insales.ru