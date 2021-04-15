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Германия нанесла СССР миллиарды ущерба во Второй мировой войне: почему она не платила репарации


Германия нанесла СССР миллиарды ущерба во Второй мировой войне: почему она не платила репарации

Наиважнейший этап Второй мировой войны – разгром Германии завершился 8 мая 1945 года капитуляцией Рейха перед СССР и Союзниками. За 5 лет войны стране Советов был нанесен колоссальный ущерб: разрушенные города и предприятия, уничтоженные деревни и колхозы, испорченные почвы, вывезенные ресурсы и ценности, физически уничтоженные граждане. Суммарный ущерб СССР от Германии составил в долларовом эквиваленте 357 миллиардов. Национальное богатство сократилось на треть. Где же заслуженные репарации за все это?

Основной вклад в победу внес СССР. |Фото: sputnik-ossetia.ru.

Основной вклад в победу внес СССР. |Фото: sputnik-ossetia.ru.

 

На самом деле репарации со стороны Германии были. Правда возместить экс-рейх в конечном итоге смог лишь около 5% от всего нанесенного СССР ущерба. Значительная часть репараций была взята СССР в качестве военных трофеев. В первую очередь это были машины, велосипеды, запасы разнообразного сырья, станки для заводов, разнообразное строительное и промышленное оборудование, вагоны и тягачи, продовольствие. По оценке современных немецких ученых, в общей сложности из Германии было вывезено богатств на сумму в 15,8 млрд долларов, что эквивалентно примерно 14 тысячам тонн золота. Для сравнения золотой запас ЕС составляет около 10 тысяч тонн золота.

Потери СССР в войне Германия бы восполняла еще пару веков. |Фото: pokazuha.org.

Потери СССР в войне Германия бы восполняла еще пару веков. |Фото: pokazuha.org.

 

Часть репараций в виде трофеев в пользу СССР изымалась с оккупированной территории Германии странами-союзницами. По международным договорам США передали СССР 25% всех своих трофеев. Интересно, что по итогам войны 15% от всей трофейной добычи Советского Союза было передано Польше, которая признавалась наиболее пострадавшей стороной в мировом конфликте. Изъятие трофеев производилось не только в побежденной Германии, но и в других странах Оси.
Частично репарации были выплачены в виде трофеев. |Фото: shotguncollector.com.

Частично репарации были выплачены в виде трофеев. |Фото: shotguncollector.com.

 

Вывозились из Германии не только материальные ценности. Советский Союз также интересовали технологии. Кроме того, из Германии на принудительные работы вывозились люди: мужчины от 17 до 45 лет и женщины от 18 до 30 лет. Из восточной части Германии были отправлено в СССР около 155 тысяч человек. Еще 115 тысяч человек в СССР отправили из других стран нацистского блока. По большей части все эти граждане были участниками Фольксштурма (народного ополчения) или состояли в нацистских организациях. Их труд рассматривался как одна из форм репараций. Все они были направлены на восстановление народного хозяйства Советского Союза в самые разные области. Подавляющее большинство трудилось на территориях современной Украины, Беларуси, Польши и стран Прибалтики. Труд военнопленных также рассматривался как часть репараций.
Часть репараций возместили трудом военнопленных и забранных на принудительные работы в СССР. |Фото: joker.ykt.ru.

Часть репараций возместили трудом военнопленных и забранных на принудительные работы в СССР. |Фото: joker.ykt.ru.

 

Окончательные решения по репарациям стран Оси были выработаны СССР и Союзниками на Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 году. Так что официально репарации на Германию все-таки были наложены. Вот только уже в 1953 всяческие их выплаты прекратились. СССР и Польша отказались от дальнейшего получения репараций по нескольким причинам. Во-первых, даже в начале 1953 года с Германии не было чего взять в том объеме, который по-настоящему требовался: страна сама восстанавливалась после войны. Во-вторых, решение было политическим, так как СССР нужно было заниматься укреплением единства восточного блока в условиях начавшейся холодной войны.
Германия сама была разрушена войной, а потом взять репарации в полном объеме было физически не возможно. ¦Фото: dmitrschool04.ru.

Германия сама была разрушена войной, а потом взять репарации в полном объеме было физически не возможно. ¦Фото: dmitrschool04.ru.

 

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Германия нанесла СССР миллиарды ущерба во Второй мировой войне: почему она не платила репарации

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