Германия нанесла СССР миллиарды ущерба во Второй мировой войне: почему она не платила репарации

Основной вклад в победу внес СССР. |Фото: sputnik-ossetia.ru.

Потери СССР в войне Германия бы восполняла еще пару веков. |Фото: pokazuha.org.

Частично репарации были выплачены в виде трофеев. |Фото: shotguncollector.com.

Часть репараций возместили трудом военнопленных и забранных на принудительные работы в СССР. |Фото: joker.ykt.ru.

Германия сама была разрушена войной, а потом взять репарации в полном объеме было физически не возможно . ¦Фото: dmitrschool04.ru.