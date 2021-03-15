11 звёзд шоу-бизнеса, которые включают в свой райдер весьма странные требования

Светлана Лобода

Райдер певицы не без странностей.

Бейонсе

Ее требования высоки. Может себе позволить.

Николай Басков

Единственный на всю страну блондин не завышает запросы.

Робби Уильямс

Певца сопровождает огромная команда.

Валерий Леонтьев

Все, что нужно Леонтьеву после перелета - выспаться.

Мэрайя Кэри

Интересно, сколько организаторов передумало, увидев ее райдер?

Лолита

Лолита не любит долгие поездки.

Леди Гага

Певица любит поесть и не скрывает этого.

Дискотека «Авария»

Особыми претензиями группа не отличается.

Том Круз

Это фото не понравилось бы Тому. На нем он не достаточно широко улыбается.

Филипп Киркоров

Киркоров любит зефир в шоколаде.

Мадонна

Мадонна охраняет даже свой биоматериал.

Алла Пугачева

Пугачева особо не пользуется своим положением.