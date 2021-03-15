11 звёзд шоу-бизнеса, которые включают в свой райдер весьма странные требования

Порой их странности делают их милыми, но нередко это граничит с сумасбродством. Цветы и алкоголь определенной марки в гостиничном номере – это «детский лепет» по сравнению с тем, что включают в свой райдер некоторые знаменитости. Исходя из этих неоднозначных списков можно сделать вывод о том, кто каким фобиями страдает. Одни до дрожи боятся любых микробов и бактерий, а у других мания преследования.
Райдер, как слово пришел в обиход с профессионального сленга артистов и обозначает список требований артиста или группы к организаторам их выступлений. Говоря проще, это список условий, которые должны быть соблюдены теми, кто приглашает их для выступления в тот или иной город. Обычно райдер содержит техническую часть и хозяйственную. В технической прописываются требования к аппаратуре, размерам сцены и прочие рабочие моменты. А вот с хозяйственной частью дела обстоят интереснее, ведь именно здесь прописываются такие тонкости, которые повергают благородную публику в шок.
Чем выше звездный статус артиста, тем и выше список требований, хотя в творческой среде поговаривают, что порой райдер «со странностями» - это не только «тараканы» артиста, но и свидетельство его сложного гастрольного опыта. А в пример приводится быль, которая если и случилась, то весьма с абстрактным артистом, который приехал на гастроли в город N и после концерта, усталый отправился в номер, но не прошло и пяти минут, как он выбежал из номера, осыпая всех нецензурными выражениями. На вопрос представителя гостиницы, дескать, что случилось, артист возмущенно ответил, что по райдеру у него в номере обязательно должен быть душ. Работник гостиницы молча входит в комнату, открывает дверь ванной комнаты, видит собственно ванну, душевую лейку и недоуменно молча смотрит на артиста, мол, ну чего же тебе еще нужно? Сокрушенный артист развел руками: ну и зачем ему все это, если воды-то нет! С тех пор, в райдер включили наличие душа с горячей и холодной водой. Странно? Странно. Но жизненно. Потому, читая райдеры звезды, стоит делать скидку и с учетом разношерстной принимающей стороны, у которой тоже случаются свои странности.
Светлана Лобода
Райдер певицы не без странностей.
Райдер артистки состоит из 30 страниц, большую часть занимают технические моменты, потому что певица большое внимание уделяет зрелищности своего представления. Однако свой комфорт и благополучие своей команды тоже очень волнует Светлану.
Питание должно быть не просто здоровым, но и эстетично оформленным. Еще ей нужно три новых чайника (на случай отключения воды?) и десяток носков разных оттенков (может она их друзьям привозит в качестве презента с гастролей?). Температура воздуха не должна быть ниже 24 градусов, причем как в комнате, так и в гримерке и даже на сцене. Не так уж и много для той, которая так и спела: «мне можно все, я же суперзвезда».
Бейонсе
Ее требования высоки. Может себе позволить.
Лобода со своими чайниками и носками тихо стоит в сторонке, пока латиноамериканская певица раздает организаторам указания по поводу того, какого цвета должна быть туалетная бумага в ее номере. Она должна быть розовая (вдруг пригодится информация). К тому же должно быть установлено новое сиденье для унитаза. Кстати, этот пункт обновлен, поскольку раньше Бейонсе и вовсе требовала новый унитаз.
Должна быть питьевая вода со щелочью комнатной температуры и цыпленок, приготовленный со специями. Райдер периодически меняется исходя из пожеланий певицы взять с собой дочь (тогда нанимается специальная передвижная детская комната), а летом она еще просит круглые кусочки льда для горла.
Николай Басков
Единственный на всю страну блондин не завышает запросы.
Казалось бы, тот, кто претендует на звание «короля» российской эстрады, и запросы должен иметь соответствующие, но нет, Николай весьма скромен и предпочитает показывать свой гонор в размере гонорара, а не в длине райдера.
Именно у Николая встречается пункт про душ и горячую воду, но этому предшествовала история, схожая с вышеописанной. Во время гастролей с дочерью Монсеррат Кабалье, оказалось, что в гостиничном номере певицы нет горячей воды, потому что коммунальщики накануне приступили к техническим работам (какой конфуз!). Трех чайников в райдере не было, поэтому ситуация оказалась сложной. Так и появилось в пунктах требование к температуре воды. Еще артисту нужен горячий кофе, плотные шторы и молчаливый водитель. И что-то подсказывает, что последние два пункта тоже не взялись из ниоткуда.
Робби Уильямс
Певца сопровождает огромная команда.
Музыкант возит с собой огромную команду, поэтому и список его требований неожиданный по своему размаху. Нет, список не длинный, но ему, например, зачем-то нужно 50 яиц и килограмм грибов. Еще 16 литров молока и четверть сотни пончиков. Но это ерунда, команде Уильямса нужно почти 300 полотенец, огнетушители и британские газеты. Еще 30 диванов, 3 гримерки и 5 офисов.
Если не считать музыкантов, технических специалистов, которых попросту огромное количество, то музыканта сопровождают 8 менеджеров, стилист, массажист, 6 поваров и столько же телохранителей. Интересно, что бы он сказал, если заехав в номер, узнал, что там нет горячей воды?
Валерий Леонтьев
Все, что нужно Леонтьеву после перелета - выспаться.
Певец, едва ли не всю жизнь проживший в разъездах, весьма неприхотлив. Его райдер скромен и к нему сложно придраться, несмотря на то, что по интернету гуляют шутки про то, что певцу нужно много мусорных мешков – ими он заклеивает окна, чтобы не светило солнце и не мешало ему выспаться. Эту проблему давно решают специальные портьеры, жалюзи и другие приспособления, которые существуют во многих гостиничных номерах, которые рассчитаны на то, что в них проживают люди, сменившие часовой пояс.
Еще артист возит с собой огромное количество сумок и чемоданов. Хотя и это ожидаемо, ведь его сценические костюмы – это отдельная тема для разговора.
Мэрайя Кэри
Интересно, сколько организаторов передумало, увидев ее райдер?
Девушка привыкла к роскошной жизни не только в обычной жизни, но и во время гастролей. Хотя, возможно, что ее райдер из разряда «не уверен – не предлагай». Так, ей для жизни в гастролях необходимо три бутылки шампанского. Каждая из них стоит от полутора тысяч долларов. Сантехника должна быть полностью новой, а краны – золотыми.
В комнате должно быть много цветов, а лепестки рассыпаны повсюду. Для певицы потребуется ванна, наполненная минеральной водой. И для ее собаки тоже, кстати. Отдельная разумеется. Еще ей нужно 200 полотенец и игрушки.
Лолита
Лолита не любит долгие поездки.
У певицы всего одно странноватое требование, но к его выполнению она относится очень серьезно. Дело в том, что Лолита боится ездить в автомобиле на дальне расстояния, а значит, ей необходим иной вид транспорта. Правда, когда речь заходит о поездах, то певица настаивает, что ей нужно не отдельное купе, а целый вагон.
И дело даже не в том, что ее команда не помещается, просто ей важен собственный комфорт. Если речь идет о том, чтобы приобрести билеты в срочном порядке, могут возникнуть проблемы, поскольку пустые вагоны «не ждут» Лолиту, а даже несколько занятых купе могут стать поводом для отказа от поездки. Такое уже случалось, кстати.
Леди Гага
Певица любит поесть и не скрывает этого.
Особо внимательные поклонники давно заметили, что королева эпатажа не прочь вкусно поесть, особенно об этом свидетельствуют послекарантинные фотографии. Не удивительно, что ее райдер больше похож на меню. Ей нужен блендер, хот-дог с особым видом сыра, просто сыр (в неограниченном количестве), овощи, фрукты. В обязательном порядке агава, чай, горячий шоколад, молоко, апельсиновый и клюквенный сок, минеральная вода определенной марки,
Еще певице нужные длинные зубные палочки и тишина. Видимо аппетит пропадает при шуме. В любом случае достаточно скромно для человека ее репутации.
Дискотека «Авария»
Особыми претензиями группа не отличается.
Артисты довольно неприхотливы, никаких золотых кранов и новых унитазов в свой номер они не требуют. После того как в составе группы появилась девушка-солистка, при наличии общей гримерки им нужна плотная и непрозрачная ширма (и всего-то!).
В одно время артисты в райдере прописывали необходимость предоставления им живой курицы. Причем сию важную птицу должно было сопровождать отдельное лицо, которое бы обеспечивало сохранность курицы. Птица им была нужна для одного единственного номера, и ее безопасность тоже гарантировалась.
Том Круз
Это фото не понравилось бы Тому. На нем он не достаточно широко улыбается.
Актер нередко попадался на язык коллегам после того как они снимались вместе или они видели его райдер. Список раздут, как и его эго. Например, он предпочитает, чтобы вместо обоев были газетные вырезки со статьями о нем, фотографии, на которых он счастливо улыбается. Эдакий алтарь самому себе.
Еще актер крайне требователен к постельному белью и желает, чтобы оно было из определенной ткани и не менее 50 комплектов. Если съемки ведутся в полевых условиях, то специально для него разбивают целый лагерь, в котором он должен чувствовать себя как дома. В противном случае он лишится вдохновения, не иначе.
Филипп Киркоров
Киркоров любит зефир в шоколаде.
Несмотря на слухи, которые ходят об артисте, он весьма неприхотливо и его райдер наглядно это демонстрирует. Куда больше требований он предъявляет к технической части, нежели бытовым моментам.
Сейчас, когда у Филиппа появилась склонность к полноте, он периодически ограничивает себя в питании, но нередко просит в номер фастфуд, зефир в шоколаде и колу. Из «нормальной» еды – мясная и сырные нарезки, морепродукты и много фруктов. Еще ему необходим шкаф, который бы вмещал не менее 20 комплектов одежды, зеркало в полный рост и цветы (гвоздики, сирень, хризантемы).
Мадонна
Мадонна охраняет даже свой биоматериал.
Команда певицы – это почти 200 человек и все они должны находиться в удобных условиях, поэтому пригласить Мадонну для выступления не просто дорого, а очень дорого и трудозатратно. Из обязательных требований райдера – вода из израильских источников, соль Мертвого моря. Еще певица любит свечи, а из цветов орхидеи, но и они должны быть определенной высоты.
Но самое интересное – это то, как певица обрабатывает номер, после своего там пребывания. Мало того, что после нее убираются специально нанятые люди из ее персонала. В их задачу входит уничтожение любых биологических материалов певицы. К тому же, после нее в течение суток никто не должен входить в номер. Мадонна боится, что ее ДНК из биоматериалов могут использовать для опытов или клонировать ее. А второй Мадонны она просто не вынесет.
Алла Пугачева
Пугачева особо не пользуется своим положением.
Несмотря на то, что певица уже не выступает, ее райдеры никогда не отличались чем-то особенно вычурным или бросающимся в глаза. Хотя примадонна точно могла себе это позволить.
Впрочем, ее имя все же успело засветиться в контексте вычурных требований во время рижского концерта в 2019 году. Это долгожданное мероприятие, билеты на которое выкупили задолго до начала. Певица потребовала, чтобы ее встречал лимузин, но в этом нет ничего странного, странно, что она захотела, чтобы он подъехал прямо к перрону. Это возмутило многих людей, ставших свидетелями этого происшествия, а затем уже и пользователей интернета. Представитель Аллы Борисовны объяснил это возрастом певицы, которой сложно передвигаться самостоятельно, да еще и отбиваться от поклонников.
Список требований к организаторам концертов, порой лишь подтверждает тот факт, что «чем больше понту, тем меньше человеку», а знаменитости, привыкшие к тому, что их звездный статус должен работать на них постоянно, ищут выгоду и удобство для себя во всем.
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