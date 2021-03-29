7 самых незаурядных женщин, круживших мужчинам головы

Не всех этих женщин можно назвать красавицами в классическом понимании. Почему же в них влюблялись поэты, художники, философы? Видимо, дело в той самой изюминке, о которой все слышали, но которую никто не видел. Давайте послушаем, что говорили эти женщины о любви, романах и о том, как нужно обращаться с мужчинами.
Предлагаем послушать, что говорили эти женщины о любви, романах и о том, как нужно обращаться с мужчинами.
Хеди Ламарр, роковая красотка Голливуда, изобретатель
Среди голливудских красавиц есть одна актриса, которая оставила нам в наследство не только фильмы со своим участием. Еще во время Второй мировой Хэди Ламарр зарегистрировала патент на систему дистанционного управления торпедами и принцип шифрования информации — технологию «прыгающих частот». Позднее ее разработки дали возможность пользоваться мобильной связью, GPS-навигацией и Bluetooth с WiFi.
Признанная красавица, Хеди не испытывала недостатка в мужском внимании: только официальных мужей у нее было шесть.
Вот что говорила Хеди Ламарр:
— Любая девушка может быть обворожительной. Все, что нужно, это стоять смирно и выглядеть глупенькой.
— Самая большая любовь вашей жизни? — Мой отец.
— Когда вы чувствовали себя счастливее всего? — Между замужествами.
— Что бы вы хотели изменить в себе? — Ммм… Лак для ногтей.
Лола Монтес (Элиза Джилберт), танцовщица и авантюристка
Жизнь этой женщины была короткой (всего 40 лет), но за это время она успела многое: выдавала себя за испанскую танцовщицу, гастролируя по всей Европе, была возлюбленной Оноре Бальзака, Александра Дюма-старшего, Ференца Листа, фавориткой баварского короля Людвига I, который предпочел отречься от престола, но не расстаться с Лолой. Ради нее люди сражались на дуэлях и погибали, оставляя ей все свое имущество. Однажды ею заинтересовался Николай I, но дабы чего не вышло, танцовщицу быстро выслали из Варшавы, где тогда проходили ее гастроли.
Слово ей самой:
— Что Лола хочет, то Лола получает!
— Я показала женщинам, что если бы они умело пользовались слабостью мужчин, то их перестали бы называть слабым полом.
Гала Дали (Елена Дьяконова), жена гения и модель
Эта женщина умела вызывать в мужчинах безумную страсть. Первым мужем Елены был поэт Поль Элюар. Брак был особенным: супруги любили групповой секс и имели любовников и любовниц на стороне, это было для них в порядке вещей. Поль гордился женой, носил с собой фотографию обнаженной Елены и показывал друзьям. Однажды он показал ее и Сальвадору Дали. Кончилось все это тем, что Елена ушла от мужа к Дали и стала называться Галой. Дали обожал свою Галу, вдохновлялся ею и, хотя потом они разошлись, был очень привязан к ней до конца жизни.
Жизненное кредо Галы:
«Я никогда не буду просто домохозяйкой. Я буду много читать, очень много. Я буду делать все, что захочу, но при этом сохранять привлекательность женщины, которая себя не перетруждает. Я буду как кокотка сиять, пахнуть духами и всегда иметь ухоженные руки с наманикюренными ногтями».
Луиза Саломе, философ и врач-психотерапевт
Немецкий писатель Курт Вольф утверждал, что «ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке, чем Лу фон Саломе из Петербурга». От нее потеряли голову Ницше и Рильке, с ней тесно дружил Фрейд, с ней любили беседовать Толстой и Тургенев, Вагнер и Ибсен. Ее называли «абсолютным злом», «вампиром и хищницей» — личностью она была явно исключительной.
Как говорила Лу:
«Только тот, кто полностью остается самим собой, может рассчитывать на долгую любовь».
«Нет ничего более глупого для женщины, чем тягаться с мужчиной в профессиональном успехе. Я никогда не выбирала себе мужских занятий и ни с кем не соревновалась — эти занятия сами нашли меня, как солнце находит нуждающийся в его лучах цветок».
«Какие бы боль и страдания ни приносила жизнь, мы все равно должны ее приветствовать. Солнце и Луна, день и ночь, мрак и свет, любовь и смерть — человек всегда между ними. Кто боится страданий, тот боится и радости».
Зинаида Гиппиус, поэтесса, критик, драматург
Зинаида Гиппиус была красива, элегантна и умела нравиться мужчинам. И хотя она с 19 лет была замужем за Дмитрием Мережковским, это не мешало множеству связей на стороне как с мужчинами, так и с женщинами. Своим возлюбленным поэтесса посвящала, как водится, стихи. Современники называли ее дьяволицей и декадентской мадонной, и она не возражала, ведь так приятно шокировать публику.
Слово Гиппиус:
«Точно необходимо, в любовной истории, равенство умов! Главное, это трудно до отчаяния. Думаю, что не необходимо потому, что для мужчины это еще труднее. Ведь среди женщин, даже и такой, дешево-нарядный ум, как мой, — редкость.»
«О, если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне, которую я даже не понимаю».
«В моих мыслях, в моих желаниях, в моем духе — я больше мужчина… В моем теле — я больше женщина».
«Нет на свете ничего интереснее „человека“. Настоящего, живого человека, созданного природой, историей».
«Утвердим просто: живое душетелесное человеческое существо, реальный человек, никогда не бывает только мужчиной, или только женщиной. Оба начала, мужское и женское… в нем соприсутствуют. Но… в каждом реальном человеке которое-нибудь одно из двух начал…преобладает».
Александра Коллонтай, валькирия революции, борец за равноправие
Александру Коллонтай называли «сексуальной революционеркой», «валькирией революции», «Эросом в мундире дипломата», «демоном 8 марта». Можно сказать, что она была предвестницей сексуальной революции. Уже в 16 лет Александра, генеральская дочка, сводила с ума не только сверстников, но и взрослых мужчин. Уже тогда она бросала вызовы обществу, разбивая попутно сердца. Отказала 40-летнему генералу, вышла замуж за своего троюродного брата вопреки воле родителей, закрутила роман с другом семьи, ушла от мужа, уехала за границу, познакомилась с Каутским, Лениным, Плехановым, Розой Люксембург. После революции вернулась в Россию и стала первой в истории женщиной-министром и женщиной-послом.
Вот ее слова:
«Мы молоды, пока нас любят!»
«Для классовых задач пролетариата совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде проходящей связи».
Лиля Брик, муза Владимира Маяковского, сторонница «свободной любви»
До сих пор не стихают споры: как могла эта женщина иметь такое влияние на Маяковского? По воспоминаниям современников, в ней была какая-то магия. Лиля Брик была обаятельной, яркой, самоуверенной, эгоцентричной особой и имела невероятную власть над мужчинами. Замужество ей в этом нисколько не мешало, бешеная энергетика и сексуальность — способствовали.
Слово предоставляется Лиле Брик:
«Если вы хотите завоевать мужчину, надо обязательно играть на его слабостях. Предположим, ему одинаково нравятся две женщины. Ему запрещено курить. Одна не позволяет ему курить, а другая к его приходу готовит коробку „Казбека“. Как вы думаете, к которой он станет ходить?»
«Это так просто! Сначала надо доказать, что у вас красивая душа. Потом — что он гений и, кроме вас, этого никто не понимает. А уж остальное доделают красивое шелковое белье и элегантная обувь».
«Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи».
«Я всегда любила одного — одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии