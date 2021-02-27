Что представляет собой отечественный пистолет Baikal-442, который стоит на вооружении структур МВД

Пистолет отечественного производства с загадочным названием «Байкал». Откуда он вообще взялся, кем производится и что из себя представляет? Мало кто знает, однако такие сегодня в большинстве своем стоят на вооружении структур МВД. На самом перед нами на фотографии хорошо знакомое всем оружие. А самые внимательные соотечественники уже даже смогли его опознать.
Старый добрый ПМ. |Фото: war-time.ru.
Никакой «тайны вселенной» в Baikal-442 нет. Отечественное название пистолета звучит как: 9-мм пистолет Макарова модернизированный ПММ. На сегодняшний день он выпускается в пяти основных модификациях. Первая - ПММ-8, почти идентичный оригинальному ПМ на 8 патронов. Вторая - ПММ-12 на 12 патронов, соответственно.
Используется МВД. ¦Фото: allzip.org.
Третья - ИЖ-70-100, спортивная модификация. Четвертая - ИЖ-71-100, специальная служебная модель под патрон 917 мм К. Наконец наш пятый вариант, наш непосредственный герой «Байкал-442». Это еще один спортивный пистолет, однако на сей раз – экспортный вариант.
Проверенный годами. |Фото: guns.allzip.org.
Что касается оригинального пистолета Макарова модернизированного, то разработан он был на базе старого ПМ в 1990 году. Проектом занимались инженеры Б. М. Плецкий, П. Ившин, Р. Г. Шигапов. В серию оружие пошло в 1994 году. Его выпуском занимается Ижевский механический завод. Производится пистолет по сей день. Спортивная модификация «442» появилась в 2015 году, активно идет на экспорт, а также используется в самой России в качестве бесплатного тренировочного пистолета.
Выпускается в 5 вариантах. |Фото: war-time.ru.
Боевой ПММ имеет вес 0.76 кг без патронов. Габариты оружия составляют 165х34х127 мм. Основной патрон – 9х19 мм ПМ. Чаще всего в качестве элемента боепитания применяется коробчатый магазин на 12 патронов. Скорострельность ПММ достигает 30-35 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули – 315 м/с. Прицельная дальность улучшенного пистолета – 50 метров.
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