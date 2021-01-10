10 эпатажные образов Леди Гаги, которыми она поделилась с поклонниками в своём из Инстаграме

Наряды Леди Гаги в Инстаграм. \ Фото: thetalko.com.

1. Чёрный

В чёрном цвете.

2. Красные сапоги

Ох, уж эти красные ботфорты.

3. Радужный наряд

Идеальный радужный наряд для мероприятия.

4. Chromatica

В розовом цвете.

5. Ковбойские сапоги

Просто и со вкусом.

6. Белый

В белом цвете.

7. Ажурное платье

Платье в сетку.

8. Джинсы

А как вам такой стиль?

9. Шик и блеск

Во всей красе за продуктами.

10. Классическая Гага

Как всегда стильная и яркая.

11. После шоу

После шоу.

С постером от поклонника.