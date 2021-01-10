10 эпатажные образов Леди Гаги, которыми она поделилась с поклонниками в своём из Инстаграме

Леди Гага известна своим эксцентричным, уникальным и неординарным чувством стиля. Однако на своих страницах в соцсетях она демонстрирует не только эпатажные костюмы, в сочетании с кричащим макияжем, а и более сдержанные наряды, будь то джинсовые шорты и «простенькая» футболка, или сапоги на платформе, платья и радужные одежды, дополненные яркими аксессуарами.
Наряды Леди Гаги в Инстаграм. \ Фото: thetalko.com.
Её чувство моды колеблется в пределах множества различных стилей, и её Instagram является доказательством того, как менялся образ и стиль, а также наряды, которые она носила на протяжении разных лет: от обычных джинсовых шортов до радужных сапог на высоченном каблуке.
1. Чёрный
В чёрном цвете.
Тот, кто говорит, что чёрный – скучный цвет, попросту не умеет его носить. Уж, кто-кто, а Леди Гага с уверенностью может сказать о том, что чёрный – это мега круто, дорого и стильно.
И этот наряд, определённо, один из самых стильных и элегантных её образов. Только посмотрите, как гармонично сочетается чёрная шляпа с чёрными очками-кошачий глаз, оттенёнными серым кружевным воротничком на комбинированной блузке из бархата и шифона. Но главной фишкой данного образа является ярко-красная помада, которая отлично вписывается в этот тандем, акцентируя внимания на мелочах и деталях, но при этом не отвлекая от общей картинки.
2. Красные сапоги
Ох, уж эти красные ботфорты.
Этот образ включает в себя красный цвет, который является одним из любимых цветов Леди Гаги. На первый взгляд броские и кричащие лакированные ботфорты отвлекают от общего вида звезды. Но стоит отойти чуть в сторонку и посмотреть на образ под другим углом, понимаешь, что они идеально вписываются в выбранный стиль, где ключевой фигурой является белый тренч, придающий солидности и элегантности Стефани, без какого-либо намёка на дешевизну и безвкусицу.
3. Радужный наряд
Идеальный радужный наряд для мероприятия.
Леди Гага является активисткой сообщества ЛГБТК+. Она несколько раз появлялась на парадах-прайдах в Нью-Йорке, и её наряд 2019 года является одним из лучших и красочных нарядов на её странице в социальных сетях. Джинсовая куртка, джинсовые шорты с радужным бисером и радужные сапоги от Versace – то, что нужно для такого мероприятия.
4. Chromatica
В розовом цвете.
Каждая «эпоха» карьеры Леди Гаги состояла из разных фирменных стилей. Её последний альбом «Chromatica» является шестой «эпохой» в карьере Гаги, и её стиль изменился, чтобы отразить новый альбом. Она выбрала для своего образа розовый цвет и его оттенки не только в одежде, аксессуарах и косметике, а и покрасила волосы, чтобы максимально точно передать свои чувства, ощущения и эмоции, заложенные в альбоме.
5. Ковбойские сапоги
Просто и со вкусом.
Во время выхода альбома Леди Гаги «Джоанн» она поменяла свой стиль на более спокойный. На ней было много джинсовых обрезанных шорт, футболок и ковбойских сапог, поэтому её наряды были простыми, но в тоже время достаточно привлекательными, как и сама певица. На тот момент она собирала волосы в беспорядочный пучок и практически не использовала яркий макияж, стараясь быть максимально естественной, дабы отразить всю суть песни, посвященной её покойной тёте.
6. Белый
В белом цвете.
Просто и со вкусом можно выглядеть в любом наряде. Именно так думает Леди Гага, выбрав для своего образа достаточно скромный и ничем не примечательный белый костюм (по мнению фанатов больше похожий на пижаму).
Пижама не пижама, но в сочетании с красной помадой и чёрными солнцезащитными очками Стефани в таком наряде выглядит весьма эффектно и дерзко.
7. Ажурное платье
Платье в сетку.
Стиль Леди Гаги развивался на протяжении многих лет и развивается с каждым новым альбомом, который она выпускает. Но неизменным остаётся одна единственная вещь – красная помада и ажурная сетка. Независимо от того, носит ли она чулки в сеточку, купальник или, как показано на этой фотографии, платье, она всегда находит способ включить сетку в любой из своих образов. Собственно говоря, чего ещё можно ожидать от эпатажной певицы, которая именно благодаря своему неординарному стилю стала столь популярной во всём мире.
8. Джинсы
А как вам такой стиль?
Леди Гага опубликовала эту фотографию в студии во время работы над очередной композицией, и её наряд на фото достоин той похвалы, которую она получила. На ней узкие джинсы, укороченная белая футболка и блейзер. Этот простой образ – один из её более повседневных стилей, который показывает, насколько хорошо певица умеет сочетать обыденные на первый взгляд вещи. Ну и как всегда, образ был дополнен стильными солнцезащитными очками и помадой красного цвета.
9. Шик и блеск
Во всей красе за продуктами.
Леди Гага известна своими экстравагантными модными решениями. И этот образ как нельзя лучше говорит о том, что певица любит принарядиться даже перед выходом в магазин. На фотографии, опубликованной в её Instagram, Гага делает покупки в продуктовом магазине. Только посмотрите на её розовую шляпу, кружевные перчатки, ботильоны на каблуках и кружевное платье с кисточками. Ах да, видимо, ни один выход в свет не обходится без солнцезащитных очков.
10. Классическая Гага
Как всегда стильная и яркая.
Безусловно, Стефани доказала свою любовь к моде на протяжении всей своей карьеры и экспериментировала со многими стилями, дизайнерами и различными внешними образами. Однако её повседневный образ, как правило, вращается вокруг джинсовых и кожаных вещей.
Только посмотрите на её роскошную кожаную куртку с потрясающе-детализированными рисунками и штаны, подобранные по стилю.
11. После шоу
После шоу.
Леди Гага опубликовала эти две фотографии в своём Instagram после одного из своих шоу в Лас-Вегасе. Певица опубликовала два снимка, на одном из которых она была одета в оранжевую тюлевую юбку и чёрную толстовку с капюшоном, потягивая кофе, а на второй фотографии она позировала с плакатом, который сделал для неё поклонник. Её отношения с поклонниками настолько близки, что она всегда с удовольствием принимает подарки от тех, кому по душе её творчество.
С постером от поклонника.
Мир шоу-бизнеса настолько велик и коварен, что каждый выживает в нём как умеет. Одни держатся на плаву благодаря эпатажности и неординарности, другие выживают за счёт сплетен и скандалов, а третьи пиарятся, заявляя во всеуслышание о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах не делали пластику. И это при том, что у некоторых результат на лицо.
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