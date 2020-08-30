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Секреты по уходу за коврами, которые точно работают

Если вы когда-нибудь проливали что-то на ковер (а это случалось абсолютно с каждым), вы знаете, как сложно бывает удалить пятна.

Секреты по уходу за коврами, которые точно работают
В отличие от грязной футболки или рубашки вы не можете положить ковер в стиральную машину и просто выстирать. Но вот что вы действительно можете сделать:

Пятна от кофе



Чтобы вывести пятно от пролитого кофе или любое другое пятно темного цвета с ковра смешайте средства для мытья стекол с водой в пропорции 1:2. Побрызгайте пятно этим раствором и накройте старой футболкой (или белой хлопчатобумажной тканью). Затем берите утюг и гладьте футболку, чтобы пятно перешло на ткань.

Собачья и кошачья шерсть



Секреты по уходу за коврами, которые точно работаютЧтобы быстро убрать комки шерсти с ковра нет ничего лучше, чем обычный скребок для стекол с резиновой прокладкой. Он очень быстро собирает шерсть, благодаря статическому заряду, который вытаскивает ворсинки из коврового покрытия.

Пушистый коврик с длинным ворсом



Пылесосить такой ковер очень неудобно, нитки цепляются за щетку пылесоса и часто выдергиваются. Правильнее чистить такой коврик с помощью липкого ролика для одежды. Пройдитесь роликом по верхней поверхности ковра, затем переверните ковер и пропылесосьте с изнаночной стороны.

Жевательная резинка



Секреты по уходу за коврами, которые точно работают

Чтобы удалить с ковра прилипшую жевательную резинку, положите в это место кубик льда на 5−10 минут.
Когда резинка затвердеет, счистите ее старой пластиковой карточкой или любым острым твердым предметом.

Другие пятна



Смешайте пищевую соду, средство для мытья посуды и уксус в бутылке с распылителем. Побрызгайте этим домашним средством пятно и протрите чистой губкой.

Примятый ворс



Часто после тяжелой мебели, стоявшей на ковре, остаются следы. Чтобы их удалить, положите на место неровного ворса кусочек льда, подождите несколько минут, а после расчешите ворс старой зубной щеткой или щеткой для одежды.
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