5 стереотипов, в которые до сих пор верят, хотя они давным-давно развенчаны наукой

Джордано Бруно казнили за то, что он утверждал, что планета Земля круглая и вращается в космосе. Теперь незнание этого факта может свидетельствовать лишь о том, что у человека не всё в порядке с головой. А в какие стереотипы многие люди верят и сейчас, хотя они достаточно давно были развенчаны наукой?
Миф 1: фруктовые и обезжиренные диеты помогают быстро сбросить вес
Ой ли? / Фото: city-glam.com
Многие полагают, что фруктовая диета типа яблочной – быстрый путь к сбросу веса. А ведь яблоко – один из фруктов с самым высоким содержанием глюкозы (сахара). Поэтому если вы хотите сесть на диету, то специалисты советуют употреблять в день не более 1-2 яблок. Иначе вы попросту наберете вес от сахаров, которые быстро усваиваются организмом. Что касается веры многих людей в пользу обезжиренных продуктов, то диетологи бьют тревогу по этому поводу уже добрых 10 лет. Ведь чем меньше жира в продукте, чем больше в нем углеводов, а именно углеводы способствуют набору веса.
Миф 2: дети, с которыми начинают заниматься всяческими науками с младенчества, вырастают гениями
Стоит ли лишать детей детства? / Фото: sxodim.com
В последние десятилетия социологи и ученые провели ряд опытов и исследований, опровергающие данную доктрину. Многие помнят знаменитое семейство Зайцевых из СССР, все дети в котором в раннем возрасте славились своей опережением сверстников в развитии. Они занимались и точными, и гуманитарными науками с младенчества. Вот только социальный эксперимент показал, что выросли они в итоге отнюдь не гениями, а просто людьми с ай-кью выше среднего.
Миф 3: динозавры умерли из-за резкой смены ледникового периода и периода глобального потепления
Его мозг был размером с грецкий орех. / Фото: yandex.ru
Это правда, но лишь отчасти. Динозавры действительно не смогли приспособиться к резким сменам температур. Вот только почему всё ещё живут на планете такие животные, жившие и в эпоху ящеров, как змеи, черепахи, летучие мыши и многие другие? Всё дело в том, что у динозавров был слишком маленький мост. У того же гигантского диплодока был мозг размером с грецкий орех. Из-за своего крайне низкого интеллекта ящеры просто не придумали, как искать пропитание и кров в ледниковый и прочие периоды, поэтому и вымерли.
Миф 4: гастрит – результат нездорового питания и только
Хеликобактер пилори под микроскопом. / Фото: normoflorin.ru
До 1984 года года считалось, что гастрит возникает только в результате погрешностей в питании или реже на почве хронического стресса. Выявленная еще в середине 20 века загадочная бактерия желудочно-кишечного «хеликобактер пилори» не воспринималась научным сообществом всерьез, пока австралийский ученый и врач Барри Маршалл сам не выпил культуру бактерии, выделенную от больного. Вскоре у Маршалла развились симптомы гастрита с ахлоргидрией: желудочный дискомфорт, тошнота, рвота и специфический запах изо рта (галитоз). Затем Маршалл сумел продемонстрировать, что он в состоянии излечить свой хеликобактерный гастрит с помощью 14-дневного курса лечения антибиотиком. На 14-й день после инфицирования биопсия не показала наличия бактерий в желудке. Это доказало, что гастрит может иметь и бактериальную природу.
Миф 5: желающим сбросить вес нужно следить исключительно за показателем весов
На фото: 1,5 кг жира (сверху) и 1,5 килограмма мышц (снизу). / Фото: zen.yandex.ru
Желающие сбросить вес обычно бьют в набат, если весы застопорились на одной цифре при изнурительных диетах или активных тренировках. Но как быть с тем фактом, что два человека с совершенно одинаковым весом (например, 60 килограммов) могут выглядеть совершенно по-разному: первый человек строен и имеет ярко выраженные мышцы, а другой может похвастаться разве что складками на животе и бочках и двойным подбородком при относительно худых икрах и руках? Все дело в том, что жир весит очень мало. В то время как мышечная масса весит много. Поэтому аспортивный мужчина с ужасающим пивным брюшком и атлет-Аполлон одинакового роста могут весить одинаково, например, 80 килограммов. Вывод: измеряем параметры сантиметровой лентой и следим за состоянием мышц более пристально, чем сходим с ума от цифры на электронных весах каждое утро.
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