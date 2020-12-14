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Что такое охолощённое оружие, и для чего его делают

Что такое охолощённое оружие, и для чего его делают

Что такое охолощённое оружие, и для чего его делают

С точки зрения закона оружие – очень тонкая и сложная тема с множеством терминов и понятий, не всегда понятных человеку далекому от темы. Многим наверняка приходилось слышать название «охолощенное оружие». Чисто интуитивно каждый тут же соотнесет данное понятие с холостыми патронами.

Однако даже в этом случае у людей возникают закономерные вопросы о том, как функционирует подобный арсенал, а самое главное – зачем он нужен?

По сути, это не боевое оружие. |Фото: patriotp.ru.

Можно было бы максимально упростить и просто сказать следующее: охолощённое оружие – это настоящее боевое оружие, которое невозможно использовать по прямому назначению после проведения ряда специфических «улучшений». Однако едва ли подобная краткость сможет полностью удовлетворить пытливые умы соотечественников. Поэтому придется разобраться в деталях. Благо, их не так уж много.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАКИМ ОНО БЫВАЕТ?

Неотличимо внешне от боевого. |Фото: allzip.org.

Охолощённое оружие можно условно поделить на две категории. Первая – это охолощённое оружие, созданное на заводе с нуля. Его конструкция с самого начала сделана таким образом, чтобы оружие нельзя было использовать для боевых или охотничьих целей. Вторая категория – это охолощённое оружие переделанное из боевого. Следует отметить, что последнее встречается куда чаще.

Стволы, созданные на базе боевых, должны пройти специальную процедуру «дезактивации».

Стреляет вот такими патронами. |Фото: allzip.org.

Это комплекс технических мер, направленных на лишение оружия возможности использовать боевые патроны. Все они в последствии перечисляются в паспорте оружия, а на его корпусе появляется специальное клеймо СХП («стреляющее холостыми патронам») указывающее на то, что применение боевых – невозможно. Строго говоря, используя специальные холостые патроны такое оружие не стреляет, а лишь эмитирует выстрелы.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО?

Нужно для решения культурных и образовательных задач. |Фото: livejournal.com.

У охолощенного оружия есть две основные области применения: образовательная и культурная. В первом случае стволы СХП применяют для обучения личного состава сборке и разборке оружия, стрельбе, технике безопасности. Очень часто СХП используются не в воинских частях, а в школах, университетах, училищах. Во всяком случае так было в советские годы. Вторая важная область применения охолощенного арсенала – историческая реконструкция, театральные постановки, съемка фильмов.

КАКОЙ ЗАКОН РЕГУЛИРУЕТ?

Закон об оружии. |Фото: archive.org.

Все отношения человека с охолощенным оружием в России регулируются Федеральным законом «Об оружии» от 10.07.2012 N 113-ФЗ (с последними изменениями). В рамках этого закона СХП относится к списанному огнестрельному оружию в конструкцию которого внесены изменения, исключающие возможность совершения выстрела.

Данный закон разрешает перевозку и свободное ношение охолощённого оружия и патронов к нему. При этом важно понимать, что ношение и демонстрация СХП в расчехленном виде в местах массового скопления граждан также, как и его применение – запрещены. Все потому, что СХП визуально неотличимо от боевого оружия, а значит может стать причиной паники и ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, что чревато трагическими последствиями для самых разных сторон инцидента.

При переноске СХП у гражданина всегда должен быть заводской паспорт и сертификат к нему.

КТО МОЖЕТ КУПИТЬ И КАК?

Купить может любой. ¦Фото: hollivizor.ru.

Свободно приобрести СХП и патроны к нему может любой гражданин, достигший возраста 18 лет. Никаких разрешений или лицензий на охолощённое оружие не нужно. Специальных ограничений или требований к хранению такого арсенала нет, однако категорически запрещено вносить какие-либо изменения или пытаться самостоятельно ремонтировать такое оружие. И тем, и другим могут заниматься только сертифицированные предприятия.

 

 

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