Что такое охолощённое оружие, и для чего его делают

С точки зрения закона оружие – очень тонкая и сложная тема с множеством терминов и понятий, не всегда понятных человеку далекому от темы. Многим наверняка приходилось слышать название «охолощенное оружие». Чисто интуитивно каждый тут же соотнесет данное понятие с холостыми патронами.

Однако даже в этом случае у людей возникают закономерные вопросы о том, как функционирует подобный арсенал, а самое главное – зачем он нужен?

Можно было бы максимально упростить и просто сказать следующее: охолощённое оружие – это настоящее боевое оружие, которое невозможно использовать по прямому назначению после проведения ряда специфических «улучшений». Однако едва ли подобная краткость сможет полностью удовлетворить пытливые умы соотечественников. Поэтому придется разобраться в деталях. Благо, их не так уж много.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАКИМ ОНО БЫВАЕТ?

Охолощённое оружие можно условно поделить на две категории. Первая – это охолощённое оружие, созданное на заводе с нуля. Его конструкция с самого начала сделана таким образом, чтобы оружие нельзя было использовать для боевых или охотничьих целей. Вторая категория – это охолощённое оружие переделанное из боевого. Следует отметить, что последнее встречается куда чаще.

Стволы, созданные на базе боевых, должны пройти специальную процедуру «дезактивации».

Это комплекс технических мер, направленных на лишение оружия возможности использовать боевые патроны. Все они в последствии перечисляются в паспорте оружия, а на его корпусе появляется специальное клеймо СХП («стреляющее холостыми патронам») указывающее на то, что применение боевых – невозможно. Строго говоря, используя специальные холостые патроны такое оружие не стреляет, а лишь эмитирует выстрелы.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО?

У охолощенного оружия есть две основные области применения: образовательная и культурная. В первом случае стволы СХП применяют для обучения личного состава сборке и разборке оружия, стрельбе, технике безопасности. Очень часто СХП используются не в воинских частях, а в школах, университетах, училищах. Во всяком случае так было в советские годы. Вторая важная область применения охолощенного арсенала – историческая реконструкция, театральные постановки, съемка фильмов.

КАКОЙ ЗАКОН РЕГУЛИРУЕТ?

Все отношения человека с охолощенным оружием в России регулируются Федеральным законом «Об оружии» от 10.07.2012 N 113-ФЗ (с последними изменениями). В рамках этого закона СХП относится к списанному огнестрельному оружию в конструкцию которого внесены изменения, исключающие возможность совершения выстрела.

Данный закон разрешает перевозку и свободное ношение охолощённого оружия и патронов к нему. При этом важно понимать, что ношение и демонстрация СХП в расчехленном виде в местах массового скопления граждан также, как и его применение – запрещены. Все потому, что СХП визуально неотличимо от боевого оружия, а значит может стать причиной паники и ввести в заблуждение сотрудников правопорядка, что чревато трагическими последствиями для самых разных сторон инцидента.

При переноске СХП у гражданина всегда должен быть заводской паспорт и сертификат к нему.

КТО МОЖЕТ КУПИТЬ И КАК?

Свободно приобрести СХП и патроны к нему может любой гражданин, достигший возраста 18 лет. Никаких разрешений или лицензий на охолощённое оружие не нужно. Специальных ограничений или требований к хранению такого арсенала нет, однако категорически запрещено вносить какие-либо изменения или пытаться самостоятельно ремонтировать такое оружие. И тем, и другим могут заниматься только сертифицированные предприятия.