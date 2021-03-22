Скейтпарк и фортепиано в рамках одной резиденции
Skate Park House — это интересный проект, подготовленный архитекторским бюро Level Architects и совмещающий в себе резиденцию и скейтпарк под одной крышей! Дом был построен в 2011 году в тихом жилом районе в Токио, Япония. Его площадь составляет 150 кв.м. Принадлежит необычная резиденция молодой супружеской паре, которая хотела, чтобы жилье отражало их общие и индивидуальные интересы. В результате к стандартному набору комнат, представленному гостиной, кухней и спальней, были добавлены скейтпарк для него и музыкальная комната с фортепиано для нее.
Клиенты не нуждались в парковке для автомобиля около дома, поэтому свободное место было решено использовать в качестве приватного внутреннего двора. Раздвижные стеклянные панели на первом этаже ведут наружу, расширяя студию и мастерскую за пределы помещения. Именно в студии и организован скейтпарк с рампами, встроенными в пол под разными углами. Комната с фортепиано, гостиная и столовая расположены на разных уровнях, что позволяет четко разграничивать помещения, а также создает условия для неплохой звукоизоляции. Верхний этаж дома отведен под хозяйскую спальню с ванной комнатой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии