Что такое «вода непочатая», как и для чего собирали её на Руси

Когда и где собирали непочатую воду и как благодарили источник

Набирали непочатую воду из природных источников( родники, ручьи, реки) и колодцев. /Фото: oblgazeta.ru

Жесткие правила сбора, нарушение которых могло лишить воду чудесной силы

Нести воду домой следовало в полном молчании, не оглядываясь и не реагируя на оклики. /Фото: storage.fabulae.ru

Как лечили водой: кувшинчики для девочек и горшочки для мальчиков

Непочатая вода считалась лечебной: ей умывались, использовали в качестве питья. /Фото: static4.olanola.com

Как с помощью волшебной воды можно было дом защитить

Непочатой водой окропляли домашний скот, ее добавляли в корм, зарывали в огороде или поле. /Фото: live.staticflickr.com

Выпечка обрядовая и хлебная закваска на Юрьев день

Непочатую воду добавляли в тесто для праздничной выпечки. /Фото: sun9-69.userapi.com