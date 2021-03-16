Что такое «вода непочатая», как и для чего собирали её на Руси

Вода на Руси всегда воспринималась как жидкость с магическими свойствами. Она использовалась при проведении различных ритуалов и обрядов. Самой ценной была «непочатая» вода, которую следовало набирать в определенных местах с соблюдением строгих правил. Считалось, что такая вода лечебную и сакральную силу, так как брали ее до того, как взойдёт солнце, пока ни один человек ещё не приближался к источнику. Если перевести название, то можно сказать «нетронутая» или «непитая» вода. Наши предки говорили, что ночью в ней сконцентрировалась чудесная сила. Читайте, как и где собирали непочатую воду, как ей лечили, и каким образом с ее помощью можно было защитить дом.
Когда и где собирали непочатую воду и как благодарили источник
Набирали непочатую воду из природных источников( родники, ручьи, реки) и колодцев. /Фото: oblgazeta.ru
В народе самой ценной считали непочатую воду, которую собирали перед важными праздниками — накануне Рождества, Сретения, Великого четверга или пятницы, дня на Ивана Купалу. Название воде давалось в соответствии с датой, например, рождественская или сретенская, четверговая или купальская. Если необходимость в магической воде была очень сильной, можно было ходить за ней в любой удобный день недели, но наиболее благоприятной считалась ночь на четверг. Находили целебную воду в колодцах, реках, ручьях родниках.
Чтобы усилить волшебную силу, люди старались использовать несколько источников (три, семь, а лучше девять), после чего водичка перемешивалась. После того как жидкость была набрана, следовало поблагодарить водоём. Для этого брали лоскутки, одежду, отрезы ткани и вешали на ветви деревьев около ручья, озера, родника, давших волшебную воду.
Жесткие правила сбора, нарушение которых могло лишить воду чудесной силы
Нести воду домой следовало в полном молчании, не оглядываясь и не реагируя на оклики. /Фото: storage.fabulae.ru
Для того чтобы непочатая вода не потеряла свою волшебную силу, недостаточно было идти за ней до восхода солнца — следовало соблюдать строгие правила. Запрещалось завтракать и разговаривать. Даже если кто-то попадался навстречу, здороваться не рекомендовалось. Для зачерпывания воды нужно было использовать новый сосуд. Брали ведра или кувшины, но только не чугунные. Зачерпывать следовало точным движением и только один раз, подливать и отливать из ёмкости воду было нельзя.
Если жидкость набиралась из колодца, то ведро при зачёрпывании должно было двигаться в направлении против солнца. Если же за водой приходили на реку, то движение черпания проводилось против течения. Идти домой с драгоценной добычей следовало молча, назад оглядываться запрещалось. Когда водичку приносили в избу, трогать её без особой необходимости не следовало.
Как лечили водой: кувшинчики для девочек и горшочки для мальчиков
Непочатая вода считалась лечебной: ей умывались, использовали в качестве питья. /Фото: static4.olanola.com
Непочатая вода считалась хорошим средством при профилактике и лечении болезней, особенно детских. Если ребёнок хворал, следовал напоить его целебный водичкой, омыть ею тело и лицо, а остатки слить на улице под дерево. Чтобы выздоровление было полным, нужно было повторять такую манипуляцию не менее 40 дней. Чтобы придать дополнительную силу воде, в неё клали зёрна, серебряные монетки, угольки из русской печи. Считалось, что емкость для непочатой воды, которая будет использоваться для лечения ребёнка, не должна быть чёрного цвета.
К волшебной жидкости можно было добавлять освяфщённую во время Крещения воду, а также подогревать для комфортного использования. Чтобы маленький мальчик вырос сильным и здоровым мужчиной, воду грели в горшке, а чтобы маленькая девочка выросла стройной и красивой, брали кувшин. Не только детей лечили с помощью целебной влаги. Взрослые умывались и пили ее, когда заболевали. Чтобы у только что родившей мамочки не пропадало молоко, она должна была выпить непочатый воды и искупаться в ней. Перед применением жидкость рекомендовалось заговорить, для этого существовали специальные «шептания».
Как с помощью волшебной воды можно было дом защитить
Непочатой водой окропляли домашний скот, ее добавляли в корм, зарывали в огороде или поле. /Фото: live.staticflickr.com
На Руси верили, что с помощью непочатой воды можно защитить огород, домашний скот, дома и ульи. Её использовали для окропления. Во время строительства дома брали сосуд с волшебной водой и вкладывали в один из углов фундамента. Это защищало избу от нечисти. Для того чтобы жить богато, а это в первую очередь зависело от хороших урожаев, ёмкости с водичкой следовало зарыть в землю в огороде, на поле, в саду. Использовали целебную влагу для снятия сглаза и порчи: проводили особые ритуалы. До того, как взойдет солнце, в воду клали уголь, возникший после сжигания боярышника, крапивы или шиповника.
После этого в дверном проеме ставили опрокинутое ведро, на него выливали воду, а человеку надлежало внимательно всматриваться в донышко. В этом случае он мог рассмотреть в мокром ведре того, кто наслал порчу или сглаз. Остаток воды после ритуала выливали в миску, а оттуда за пазуху жертве злых сил. Но перед этим ему нужно было проглотить немного водички.
Выпечка обрядовая и хлебная закваска на Юрьев день
Непочатую воду добавляли в тесто для праздничной выпечки. /Фото: sun9-69.userapi.com
Непочатая вода иногда брали для замешивания теста при обрядовой выпечке. Некоторые исследователи считают, что такую традицию на Руси переняли у болгар. Крестьянки готовили закваску для хлеба на целебной воде, которую нужно было принести до появления на небе солнца, причём брать её следовало обязательно в нескольких источниках. В Болгарии, например, за непочатой водой, которая называлась «цветната», ходили исключительно юноши и девушки, имеющие здоровых родителей (отца и мать). На Руси волшебную воду применяли при выпекании караваев, например, на Юрьев день, которые потом раздавали близким людям и родным с пожеланиями крепчайшего здоровья и материального благополучия.
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