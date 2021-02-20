Как создавались цыганские колхозы в СССР, и смогла ли советская власть заставить работать этот народ

Цыгане с древних времён вели кочевой образ жизни, поэтому не имели надобности ни в подсобном хозяйстве, ни в доме для проживания, ни в наделах земли. Однако при советской власти с традициями пришлось попрощаться – в СССР не приветствовалось бродяжничество и отсутствие постоянной работы. Чтобы избавиться от людей без места жительства внутри социалистической страны, решено было сделать из них оседлых жителей, выделив бесплатное жилье и приобщив к колхозному труду.
Как цыгане восприняли рабоче-крестьянскую революцию
Этнические группы кочевников негативно восприняли рабоче-крестьянскую революцию. /Фото: uralstalker.com
По данным переписи населения, в 1926 году в Советском Союзе насчитывалось около 61 тысячи цыган. Правда, специалисты предполагали, что на самом деле представителей этого народа гораздо больше. Просто не доверяя властям, часто они старались не попадать на глаза статистическим работникам или же выдавать себя за человека другой национальности – грека, румына, венгра, молдаванина и пр.
Кочевой образ жизни делал из цыган аполитичных жителей страны, поэтому к идее всеобщего равенства они относились весьма равнодушно. Более того, цыганский народ не видел ничего зазорного в богатстве, наоборот – иметь много золота и денег считалось для них очень привлекательным делом. При этом большинство ромал в роскоши отнюдь не купалось: гадание на картах, пляски с песнями перед купцами и дворянами, лудильные работы, да просьбы о подаянии – были почти единственными источниками заработка, позволявшими прокормить таборную семью.
Октябрьская революция лишила этих доходов, полностью изменив и ухудшив привычный образ жизни цыган. И хотя коммунисты не относили их к классовым врагам и не подвергали гонениям как «буржуев», кочевники отрицательно отнеслись и к рабоче-крестьянской революции, и к кардинальным переменам, пришедшим в страну после неё.
Как цыган наделяли землёй, и смогли ли эти меры превратить кочевников в оседлый народ
Цыгане СССР. /Фото: klauzura.ru
По мнению доктора исторических наук Надежды Деметер, советским правительством изначально не планировалось каких-либо принудительных мер против цыганских таборов. Власти рассчитывали, что достаточно выделить кочевому народу землю, как он естественным образом откажется от группового бродяжничества. С этой целью в 1926 году в стране вышло постановление, в котором говорилось о системе содействия кочующим цыганам для перехода к трудовой оседлой жизни. Два года спустя, дополнительно к этому документу Москва издала другой всесоюзный указ под говорящим названием: «О наделении землёй цыган, переходящих к трудовому оседлому образу жизни».
Постановления подразумевали добровольное приобщение к колхозному и артельному труду: ни о каких возможных репрессиях в случае нежелания отказаться от кочевой жизни в них не говорилось. Тем не менее, особо рьяные исполнители на местах стали записывать цыган в колхозы насильно, передавая туда и отобранных у кочевников лошадей.
Сколько цыганских колхозов было создано в СССР
Не более 5% цыган на деле стали колхозниками. /Фото: avatars.mds.yandex.net
С конца 1920 до половины 1930 гг. в Советском Союзе было создано 52 коллективных хозяйств из представителей цыганской национальности. Семьям, пожелавшим обзавестись постоянной пропиской, выделялась земля и денежные субсидии в размере 500-1000 рублей для создания личного подворья. В то время многие ромалы воспользовались финансовой помощью, однако большинство из них кочевую жизнь на оседлую так и не поменяло. Лишь пять процентов кочевников стали колхозниками, да и те не слишком обременяли себя настоящим трудом.
Известен случай, когда в артеле «Лолы чергэн» (Талицкий сельсовет, Липецкая область), состоявшей из 50 цыган, для колхозных работ нанимались местные жители. Сами же ромалы на полях не трудились, а выращенный урожай, вместо сдачи в пользу государства, делили поровну между своими. Часто об этом становилось известно вышестоящему партийному руководству, однако оно не реагировало на подобные дела, зная, как неохотно кочевники соглашаются вступать в колхозы.
Все это не означает, что цыгане были против труда, однако им предлагали деятельность, не связанную с традиционным промыслом – выращиванием лошадей, ковкой садового и огородного инвентаря, лужение и паянием, а также торговлей. Если бы советская номенклатура правильно использовала потенциал кочевого народа, страна бы без проблем пополнила трудовые ряды знающими и опытными работниками.
Что ожидало цыган, которые отказывались приобщаться к труду
Цыганский колхоз, 1930-е гг. /Фото: contragents.ru
Репрессии против цыган начались в 1930-е годы и носили не политический, а чаще всего уголовный характер. При этом обвинения строились без учёта специфики традиций кочевого народа, который бы помог понять причину совершенного, криминального на взгляд советского правосудия, проступка. Показательным примером является случай, когда в Ленинграде за незаконную торговлю валютой осудили группу цыганских лудильщиков. Если бы обвинители поинтересовались обычаями народности, к которой принадлежали осуждённые, то узнали бы, что испокон веков его представители весь получаемый доход меняли на золотые монеты различных стран.
Боролся СССР в это время и с кочевыми цыганами, не согласившимися иметь постоянный адрес. Так, с 23 июня 1932 года, в течение 10 дней, Министерством внутренних дел организовывались облавы во всех крупных городах страны – Москве, Ленинграде, Одессе, Киеве, Минске. В результате них было поймано и сослано в сибирские и уральские тюрьмы около пяти с половиной тысяч человек.
В послевоенный период советское правительство вновь подняло вопрос об оседлости цыган, издав документ «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». На сей раз в постановлении прописывались конкретные наказания: до 5 лет высылки на поселение за отказ иметь определённое место жительства. Довольно быстро эта мера привела к тому, что цыгане хоть и продолжали странствовать по стране, но уже имели на руках обязательный паспорт и прописку.
К началу 1958 года, как следовало из докладной записки министра внутренних дел СССР Николая Дудорова в адрес правительства и ЦК КПСС, в стране удалось зарегистрировать более 70 тысяч цыган, большая часть которых позже обрела постоянный адрес и работу. В то же время, за отказ перейти к оседлой жизни, было отправлено в ссылку 305 непокорных цыган.
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