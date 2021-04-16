Как подкормить томаты после пикировки

При выращивании собственной рассады огородники могут задаться вопросом — чем можно подкормить молодое растение, чтобы оно окрепло, стало сильным и выносливым, было способно противостоять болезням, а также в будущем дало богатый урожай?

Одна из таких эффективных подкормок для томатов проводится через 2 недели после пикировки, она проверена временем и опытом.





Подкормку йодом следует проводить спустя 10-14 дней после пикировки (или позже, если вы пропустили этот момент, но до высадки в грунт). Подкормка укрепляет растение и в дальнейшем влияет на увеличение количества плодов на взрослом растении. Кроме того, это отличная профилактика болезней. Добавьте всего 1 каплю аптечного йода на 3 л не холодной воды, размешайте и полейте каждое растение томата с помощью спринцовки. Такая нехитрая подкормка обеспечит вам хороший урожай и крепкие растения!



Подробнее о том, как подкормить рассаду томатов йодом, смотрите в видео ниже:

