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Откуда у угря электричество, чтобы биться током


Откуда у угря электричество, чтобы биться током

 

Каждый с детства слышал о том, что существует такая рыба, как электрический угорь. Исходя из названия, можно логичным образом предположить, чтобы коварная рыбешка каким-то образом может ударить окружающих током. Откуда у угря в принципе появляется такого количество электричества, чтобы представлять опасность для других существ?

Действительно ли электрический угорь – «электрический»?


Природа действительно удивительна. /Фото: kot-pes.com.

Природа действительно удивительна. /Фото: kot-pes.com.

 

Да, это действительно так! Абсолютно удивительное, хотя и далеко не уникальное явление в дикой природе. Электричество, вырабатываемое в таком большом количество в организме угря, является следствием эволюции и естественной адаптации организма к агрессивной окружающей среде. Первоначально зоологи считали, что электричество угря нужно исключительно для защиты от более крупных хищников. С одной стороны это действительно так, но с другой – угорь использует заряды тока с куда большим разнообразием, нежели предполагалось ранее.
Угорь действительно бьет током. /Фото: newsru.com.

Угорь действительно бьет током. /Фото: newsru.com.

 

Последние исследования показали, что угри испускают постоянные слабые электрические импульсы для ориентации в пространстве. С их помощью рыба в том числе узнает расстояние до поверхности воды, дна и до объектов вокруг.
Все это критически важно для угрей, так как они зачастую обитают и охотятся там, где вода является достаточно мутной, и полагаться на одни только глаза уже никак не получается.
Биология вещь интересная, как и эволюция. /Фото: fb.ru.

Биология вещь интересная, как и эволюция. /Фото: fb.ru.

 

Помимо защиты и навигации, угри используют электрический ток для охоты. Достоверно известно, что они испускают мощные заряды для парализации и убийства своей добычи. Здесь следует отметить, что электрический угорь способен генерировать ток с напряжением в 1300 В и мощностью до 1 А. Таких показателей вполне достаточно для того, чтобы оглушить лошадь или корову, отпугнуть человека, убить небольшого крокодила.

Есть также пока не до конца доказанная версия о том, что угри используют электричество для общения с сородичами.

Откуда у угря берется электричество?


Трогать угря руками не стоит. /Фото: rus.tvnet.lv.

Трогать угря руками не стоит. /Фото: rus.tvnet.lv.

 

Электричество в теле угря вырабатывается за счет видоизменённой в процессе эволюции мышечной ткани. В некоторых местах мясо угря формирует этакие столбики, каждый из которых работает как небольшой биологический реактор. Каждая отдельная пластинка создает напряжение около 0.1 В в результате физической активности рыбы. Всего в теле угря имеется около 6 тысяч таких пластинок. Чем активнее ведет себя рыба, тем быстрее и в большем количестве в ее теле вырабатывается заряд энергии.
Биологический генератор получился из мышечной ткани. /Фото: kurzweilai.net.

Биологический генератор получился из мышечной ткани. /Фото: kurzweilai.net.

 

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Откуда у угря электричество, чтобы биться током

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