Особенности аргентинского менталитета

Аргентина — страна с живописной природой и богатой культурой. Здесь есть все: океан, белоснежные пляжи, высокие горы, жаркие пустыни и красивые водопады, маленькие деревушки и развитые мегаполисы с историческими и архитектурными достопримечательностями. А какие они — аргентинцы?









Они считают себя европейцами

Они умеют сказать «эй, ты!» вежливо

Они — поголовные «совы»

Они пьют чай через трубочку

Они не понимают, что такое «холодец»

Они помешаны на футболе. И политике

Они любят тесное общение

Они целуются и жмут руки при встрече и прощании

Они не знают слова «пунктуальность»