Особенности аргентинского менталитета

Аргентина — страна с живописной природой и богатой культурой. Здесь есть все: океан, белоснежные пляжи, высокие горы, жаркие пустыни и красивые водопады, маленькие деревушки и развитые мегаполисы с историческими и архитектурными достопримечательностями. А какие они — аргентинцы?
Они считают себя европейцами
Аргентинская нация сформировалась в XIX–XX веках иммигрантами из Европы, среди которых преобладают итальянцы и испанцы, также немало прибывших из Франции, Англии, Германии, Скандинавии, Польши, Украины и России. В отличие от других южноамериканских стран (Перу, Чили, Парагвая и др.), где европеец — завоеватель-конкистадор, в Аргентине европеец — это предок-иммигрант во втором-третьем поколении. Сами аргентинцы, особенно жители Буэнос-Айреса (местное название — «портеньос»), считают себя «южноамериканскими европейцами», волею судеб заброшенными на другой материк.
Они умеют сказать «эй, ты!» вежливо
Аргентина — испаноговорящая страна. Английский язык знают в основном представители бизнеса и туристического сектора. Говорят аргентинцы на местном диалекте испанского языка, причем от региона к региону произношение может заметно отличаться. Довольно часто употребляют жаргон лунфардо, пришедший из низших слоев населения, в котором испанский язык переплетается со своеобразным испано-итальянским диалектом. Также в Аргентине есть свои особенные слова, которых нет в других испаноязычных странах. К примеру, здесь очень популярно обращение che, что в переводе «эй, ты», только вежливо. А главное, они вместо «ты» (tu), говорят «вы» (vos) всем подряд.
Они — поголовные «совы»
У аргентинцев очень сдвинуто время: все ужины, встречи и тусовки начинаются после десяти вечера и обычно длятся до утра, даже в будние дни. Многие рестораны только в 20:00 открываются, что может создавать трудности для туристов с детьми. Полноценный ужин в аргентинской семье начинается около 22:00, а примерно в 19:00 — что-то вроде полдника. Бары и некоторые кафе открыты далеко за полночь. Беседы за столом неторопливы и вертятся вокруг трех «слонов»: футбол, политика, семья. Еда на ходу здесь считается верхом невоспитанности, а за столом не рекомендуется пользоваться зубочистками и громко разговаривать.
Они пьют чай через трубочку
Мате (напиток из листьев падуба парагвайского) стал национальным символом. Аргентинцы пьют его круглосуточно: на встречах и прогулках, на учебе и работе, на пляже, пикниках, в машинах и автобусах. В чай добавляют по вкусу сахар, мед, фрукты, кому как нравится, так как сам напиток горьковат. Для аргентинцев мате — целый обряд, заваривание напитка — искусство, а его предложение — знак симпатии. Чай пьется из общего сосуда через трубочку bombilla. Если собирается большая компания, то заваривается несколько матешниц и все они передаются по кругу. Жители страны не пользуются электрическими чайниками, так как столь любимый мате они заваривают водой, которая еще не закипела.
Они не понимают, что такое «холодец»
Аргентинцы — отпетые мясоеды, но категорически не понимают такие русские блюда, как холодец и студень. Здесь желе бывает только сладким.
Зато каждые выходные они устраивают пикники с асадо (мясное филе, поджаренное на углях) и чурраско (мясо, жаренное на вертеле). Здесь нет черного хлеба и кефира, поэтому мясо едят с белым хлебом и запивают красным вином.
Они помешаны на футболе. И политике
Аргентинское танго — не просто танец, а образ жизни. Аргентинский футбол — не просто игра, а национальная гордость. Во время мировых чемпионатов в учебных заведениях и школах учащиеся и студенты не учатся, а смотрят футбол. Когда Аргентина выигрывает, на улицах начинаются беспорядки. Когда проигрывает — тоже. Вообще, аргентинцы любят устраивать пикеты и демонстрации (перекрывают движение, бьют в барабаны), обсуждать политику и спорить о футболе. Тут туристу важно быть благоразумным и не спорить.
Они любят тесное общение
При общении аргентинцы находятся максимально близко друг к другу — на расстоянии вытянутой руки. Это норма местного этикета, поэтому желание отодвинуться от собеседника будет расценено здесь как нежелание общаться. Если же вы будете постоянно отодвигаться, то, скорее всего, аргентинец будет пододвигаться к вам ближе, дабы сократить расстояние.
Они целуются и жмут руки при встрече и прощании
В этой стране все улыбаются и дарят друг другу поцелуи и комплименты. При встрече и прощании хорошо знакомым людям положено целовать друг друга в щеку, причем как женщинам, так и мужчинам (мужчины целуют близких подруг, подруги тоже целуются между собой). А малознакомым — пожимать руки в европейском стиле и кивать головой. Также приветствие может сопровождаться объятием и похлопыванием по плечу. И если учесть тот факт, что встреч и свиданий за день случается немало, то через несколько дней такое поведение становится образом жизни: увидел — поцеловал (пожал руку или обнял) — улыбнулся — двинулся дальше.
Они не знают слова «пунктуальность»
Аргентинцы — веселые жители страны Маньянии (от исп. mañana — «завтра», «послезавтра», «позже»). Как только услышите в речи аргентинца слово mañana — забудьте об обещанном навсегда. По большей части это пустые слова, не значащие ровным счетом, потому как живут аргентинцы сегодняшним днем; их излюбленным выражением является: «Незачем волноваться сегодня — завтра всегда наступит».
Опоздание на полчаса или час здесь считается нормой. О своем, а тем более чужом времени аргентинцы вообще не беспокоятся. И создается впечатление, что они никогда не торопятся: даже на улице и в метро их трудно обогнать, потому что весь поток идет с одинаковой скоростью. Говорят, бог посылает иностранцев в Аргентину, чтобы научить их терпению!
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