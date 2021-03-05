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Особенности аргентинского менталитета

Аргентина — страна с живописной природой и богатой культурой. Здесь есть все: океан, белоснежные пляжи, высокие горы, жаркие пустыни и красивые водопады, маленькие деревушки и развитые мегаполисы с историческими и архитектурными достопримечательностями. А какие они — аргентинцы?

Особенности аргентинского менталитета

Они считают себя европейцами


Особенности аргентинского менталитета

Аргентинская нация сформировалась в XIX–XX веках иммигрантами из Европы, среди которых преобладают итальянцы и испанцы, также немало прибывших из Франции, Англии, Германии, Скандинавии, Польши, Украины и России. В отличие от других южноамериканских стран (Перу, Чили, Парагвая и др.), где европеец — завоеватель-конкистадор, в Аргентине европеец — это предок-иммигрант во втором-третьем поколении. Сами аргентинцы, особенно жители Буэнос-Айреса (местное название — «портеньос»), считают себя «южноамериканскими европейцами», волею судеб заброшенными на другой материк.

Они умеют сказать «эй, ты!» вежливо


Особенности аргентинского менталитета

Аргентина — испаноговорящая страна. Английский язык знают в основном представители бизнеса и туристического сектора. Говорят аргентинцы на местном диалекте испанского языка, причем от региона к региону произношение может заметно отличаться. Довольно часто употребляют жаргон лунфардо, пришедший из низших слоев населения, в котором испанский язык переплетается со своеобразным испано-итальянским диалектом.
Также в Аргентине есть свои особенные слова, которых нет в других испаноязычных странах. К примеру, здесь очень популярно обращение che, что в переводе «эй, ты», только вежливо. А главное, они вместо «ты» (tu), говорят «вы» (vos) всем подряд.

Они — поголовные «совы»


Особенности аргентинского менталитета

У аргентинцев очень сдвинуто время: все ужины, встречи и тусовки начинаются после десяти вечера и обычно длятся до утра, даже в будние дни. Многие рестораны только в 20:00 открываются, что может создавать трудности для туристов с детьми. Полноценный ужин в аргентинской семье начинается около 22:00, а примерно в 19:00 — что-то вроде полдника. Бары и некоторые кафе открыты далеко за полночь. Беседы за столом неторопливы и вертятся вокруг трех «слонов»: футбол, политика, семья. Еда на ходу здесь считается верхом невоспитанности, а за столом не рекомендуется пользоваться зубочистками и громко разговаривать.

Они пьют чай через трубочку


Особенности аргентинского менталитета

Мате (напиток из листьев падуба парагвайского) стал национальным символом. Аргентинцы пьют его круглосуточно: на встречах и прогулках, на учебе и работе, на пляже, пикниках, в машинах и автобусах. В чай добавляют по вкусу сахар, мед, фрукты, кому как нравится, так как сам напиток горьковат. Для аргентинцев мате — целый обряд, заваривание напитка — искусство, а его предложение — знак симпатии. Чай пьется из общего сосуда через трубочку bombilla. Если собирается большая компания, то заваривается несколько матешниц и все они передаются по кругу. Жители страны не пользуются электрическими чайниками, так как столь любимый мате они заваривают водой, которая еще не закипела.

Они не понимают, что такое «холодец»


Особенности аргентинского менталитета

Аргентинцы — отпетые мясоеды, но категорически не понимают такие русские блюда, как холодец и студень. Здесь желе бывает только сладким.

Зато каждые выходные они устраивают пикники с асадо (мясное филе, поджаренное на углях) и чурраско (мясо, жаренное на вертеле). Здесь нет черного хлеба и кефира, поэтому мясо едят с белым хлебом и запивают красным вином.

Они помешаны на футболе. И политике


Особенности аргентинского менталитета

Аргентинское танго — не просто танец, а образ жизни. Аргентинский футбол — не просто игра, а национальная гордость. Во время мировых чемпионатов в учебных заведениях и школах учащиеся и студенты не учатся, а смотрят футбол. Когда Аргентина выигрывает, на улицах начинаются беспорядки. Когда проигрывает — тоже. Вообще, аргентинцы любят устраивать пикеты и демонстрации (перекрывают движение, бьют в барабаны), обсуждать политику и спорить о футболе. Тут туристу важно быть благоразумным и не спорить.

Они любят тесное общение


Особенности аргентинского менталитета

При общении аргентинцы находятся максимально близко друг к другу — на расстоянии вытянутой руки. Это норма местного этикета, поэтому желание отодвинуться от собеседника будет расценено здесь как нежелание общаться. Если же вы будете постоянно отодвигаться, то, скорее всего, аргентинец будет пододвигаться к вам ближе, дабы сократить расстояние.

Они целуются и жмут руки при встрече и прощании


Особенности аргентинского менталитета

В этой стране все улыбаются и дарят друг другу поцелуи и комплименты. При встрече и прощании хорошо знакомым людям положено целовать друг друга в щеку, причем как женщинам, так и мужчинам (мужчины целуют близких подруг, подруги тоже целуются между собой). А малознакомым — пожимать руки в европейском стиле и кивать головой. Также приветствие может сопровождаться объятием и похлопыванием по плечу. И если учесть тот факт, что встреч и свиданий за день случается немало, то через несколько дней такое поведение становится образом жизни: увидел — поцеловал (пожал руку или обнял) — улыбнулся — двинулся дальше.

Они не знают слова «пунктуальность»


Особенности аргентинского менталитета

Аргентинцы — веселые жители страны Маньянии (от исп. mañana — «завтра», «послезавтра», «позже»). Как только услышите в речи аргентинца слово mañana — забудьте об обещанном навсегда. По большей части это пустые слова, не значащие ровным счетом, потому как живут аргентинцы сегодняшним днем; их излюбленным выражением является: «Незачем волноваться сегодня — завтра всегда наступит».

Опоздание на полчаса или час здесь считается нормой. О своем, а тем более чужом времени аргентинцы вообще не беспокоятся. И создается впечатление, что они никогда не торопятся: даже на улице и в метро их трудно обогнать, потому что весь поток идет с одинаковой скоростью. Говорят, бог посылает иностранцев в Аргентину, чтобы научить их терпению!

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