Последний фаворит Екатерины

Последний фаворит императрицы Екатерины Великой, конногвардеец Платон Зубов, был на 38 лет младше своей царственной пассии.

На момент знакомства Платону было 22 года, а Екатерине – 60 лет…

Третий сын отставного подполковника и провинциального вице-губернатора Александра Зубова Платон никакими особыми талантами наделён не был. Записанный в 8 лет в сержанты Семёновского полка, в 1779 году он был переведён в Конную гвардию в звании вахмистра. Молодой человек никак себя не проявил и рос в чинах исключительно благодаря родительским связям.

Знакомство Платона Зубова и императрицы состоялось в тот момент, когда конногвардеец возглавлял конвой, сопровождавший Екатерину из Петербурга в Царское Село. Статная фигура 22-летнего Платона привлекла немолодую женщину, и он был сначала приглашен на обед, а затем оказался в царских покоях.

Ни один из фаворитов императрицы Екатерины Великой не был осыпан таким количеством милостей и наград, как Платон Зубов. К концу жизни императрицы полный титул фаворита звучал так:

«Генерал-фельдцейхмейстер, над фортификациями генерал-директор, над флотом Черноморским, Вознесенской лёгкой конницей и Черноморским казачьим войском главноначальствующий, Её Императорского Величества генерал-адъютант, Кавалергардского корпуса шеф, Екатеринославский, Вознесенский и Таврический генерал-губернатор, Государственной Военной коллегии член, Императорского Воспитательного дома почётный благотворитель, Императорской Академии художеств почётный любитель и орденов российских Св. Апостола Андрея, Св. Александра Невского, Св. равноапостольного князя Владимира I степени, королевских прусских Чёрного и Красного Орла, польских Белого Орла и Св. Станислава и великокняжеского голштинского Св. Анны кавалер».

В период возвышения Платона Зубова императорских милостей было удостоено и многочисленные члены его семейства. Например, грамотой германо-римского императора Франца II от 27 января 1793 года сенатор, тайный советник Александр Николаевич Зубов и сыновья его, генерал-адъютант, генерал-поручик Платон, генерал-майор Николай, камер-юнкер Дмитрий и генерал-майор Валериан Александровичи, были возведены, с нисходящим их потомством, в графское Римской империи достоинство.

Такое решение Франц II принял по настоятельной просьбе Екатерины Великой.

Смерть Григория Потемкина привела к тому, что многие его титулы и должности перешли к Платону Зубову, в котором Екатерина Великая видела замену своему верному спутнику и помощнику.

В действительности же деятельность Зубова привела лишь к расстройству государственных дел и проблемам во внешней политике. Граф Александр Безбородко, курировавший отношения с другими странами, заметил: «Я — золотарь; я очищаю, что пакостит Зубов».

Казнокрадство и взяточничество в период нахождения Платона Зубова в статусе фаворита вышло за все мыслимые границы. За шесть лет Екатерина Великая потратила на Платона больше средств государственной казны, нежели почти за 20 лет на Григория Потемкина.

При этом сравнивать государственную деятельность Зубова и Потемкина просто невозможно. Как писали современники, в отличие от прежних фаворитов императрицы, Платон Зубов «никогда не истратил и рубля» на нужды общества.

В период правления Павла I положение Платона Зубова было шатким и переменчивым. Изначально новый император выразил последнему фавориту матери свою милость, однако вскоре за растрату государственных средств и ненадлежащее исполнение своих обязанностей Платон Зубов попал в опалу — имения были отобраны в казну, а ему самому было приказано выехать за границу.

В 1800 году опала сменилась милостью — Зубов вернулся в Россию, получил назад свои имения и был назначен директором Первого кадетского корпуса с переименованием в генералы от инфантерии.

Платон Зубов был активным участником дворцового переворота в марте 1801 года, в ходе которого был свергнут и убит Павел I. Наибольший вклад в расправу над императором внес брат Платона Николай, который, как считается, нанес Павлу I удар в голову массивной золотой табакеркой.

Сам бывший фаворит Екатерины предлагал императору подписать акт отречения, а после его отказа активного участия в убийстве не принимал, предоставив это другим участникам заговора.

После смерти Павла I Платон Зубов рассчитывал стать видным государственным деятелем, однако быстро был отстранен Александром I от участия в политике. Последний период жизни бывший фаворит провел в качестве литовского помещика.

Обладавший огромным состоянием и обширными владениями, Платон Зубов к концу жизни стал чрезвычайно жадным и экономным человеком. Считается, что своего Скупого рыцаря Александр Пушкин списал именно с Платона Зубова. Последний возлюбленный Екатерины Великой ушел из жизни 7 апреля 1822 года, в возрасте 54 лет, в замке Руенталь, в Курляндии.