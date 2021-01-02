Какие секреты скрывают дамские украшения на полотнах великих художников

Если любая модница знает, что аксессуары, а в частности украшения, делают образ законченным и целостным, а зачастую именно благодаря им создается настроение и привносится особый шарм, то почему об этом не должны были быть в курсе великие творцы? Ювелирные украшения на полотнах художников появлялись не просто так, как и много другое, они использовались для того чтобы расставить акценты, уточнить детали, завершить образ и подчеркнуть статус.
Ян Вермеер и его любовь к жемчугу
Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»
Одна из самых известных картин голландского художника «Девушка с жемчужной сережкой», скрывает тайну, над которой все еще бьются лучшие искусствоведы. Главный вопрос – кто же изображен на полотне. Есть несколько версий, но все они не выдерживают критики. По одной из них художник нарисовал свою дочь Марию, однако на момент написания картины ей было всего 12, а девушке с картины явно больше. По причине несоответствия возраста отвергается и еще одна версия – супруга Вермеера, к этому моменту она явно была старше.
Но и это еще не все, размер жемчужины слишком гипертрофирован, в природе камень такого размера не встречается. Получается ли, что художник вынес в название картины несуществующее украшение? Однако, гигантские жемчужины все же известны науке, самая крупная, например, весит больше 6 кг. Поэтому теоретически такой размер жемчужин вполне возможен, однако и их цена будет баснословной.
Именно поэтому родилась версия о том, что на картине изображена семейная реликвия, поскольку похожее украшение встречается еще на некоторых полотнах художника: «Девушка с жемчужным ожерельем» и «Дама, пишущая письмо». На женщинах с этих картин очень похожие серьги – крупные, круглые и с отблеском.
Похожие серьги на другой работе автора
Другая версия, объясняющая размер жемчужины, гласит, что название картины было изменено после небрежной реставрации (одной из первых), поскольку сейчас жемчужина и правда имеет металлический отблеск. Не исключен тот факт, что картина стала так называться после какой-нибудь дежурной инвентаризации, поскольку круглое украшение – первое, что бросилось в глаза проверявшему клерку, который второпях и дал ей название.
Илья Репин «Негритянка»
Илья Репин «Негритянка»
Эта картина стала известна относительно недавно, хотя раньше в ее оценке искусствоведы были крайне осторожны в высказываниях, сейчас она удостаивается особых похвал, как торжество женственности, экзотичности и любви к деталям. Советская публицистика не раз подчеркивала, что «произведение не представляет художественного интереса».
Современные зрители с первого взгляда улавливают гуманизм и особую человечность этой работы, настолько тонко и детально описана женщина с экзотической внешностью на этой картине. Даже в том, насколько скрупулезно переданы украшения читается отношение автора к натурщице и ее образу. Массивные золотые изделия, подчеркнуто стилизованные и такие же необычные как их обладательница, демонстрируют ее одухотворенность и интеллектуальность. Судя по украшениям, девушка из богатого сословия или же наложница, но кто конкретно изображен на картине доподлинно неизвестно.
Николас Хиллиард «Портрет с пеликаном»
Николас Хиллиард «Портрет с пеликаном». Фрагмент картины
Известный английский художник был еще и признанным ювелиром, не удивительно, что на его картинах украшения прорисованы с особой любовью и тщательностью. Порой даже такой, что они затмевали своим великолепием коронованных особ. За портретом Елизаветы I неспроста закрепилось именно название «Портрет с пеликаном». Королева Англии на нем изображена в наряде расшитом жемчугом и с подвеской-пеликаном.
Пеликан является символом женственности и самоотверженности, в случае с королевой еще и преданность своим подданным. Помимо пеликана имеется еще и кольцо, на котором тоже сделан акцент и естественно корона, также с жемчугом и драгоценными камнями. Говоря проще, сделано все, чтобы у зрителя не возникло ни малейших сомнений – перед ним коронованная особа. Хиллиард написал много портретов для королевы и имел ее благосклонность и даже играл заметную роль в политических вопросах.
Уильям Пэкстон «Нитка жемчуга»
Уильям Пэкстон «Нитка жемчуга»
Известный американский портретист на одном из своих самых растиражированных полотен изобразил то, от чего теплеет любое женское сердце. Миловидная молодая девушка перебирает шкатулку с украшениями, явно получая удовольствие от процесса, украшений и от самой себя. Часть украшений она уже надела на себя – на руках и шее уже есть жемчужные нити, а еще одно колье, тоже собранное из жемчуга, она держит в руке и непередаваемо восхищается им. На ее коленях еще лежат другие ювелирные изделия с разноцветными камнями.
Молодость и праздность, та легкость, с которой женщина поднимает колье, в то же время подчеркивает, что главное в происходящем это беззаботная радость молодой красавицы, ради которой не жаль сложить на ее колени все богатства мира, лишь бы ее глаза и дальше загорались таким же огнем.
Жемчуг изображался как символ благочестия, невинности и эталонности, носить его можно было не всем, а только знатным людям. Поэтому появление даже небольшой нити жемчуга на портрете – это ода достоинствам героини. Вот почему художники не скупились на жемчужные нити и вышивку им же.
Борис Кустодиев «Купчиха за чаем»
Борис Кустодиев «Купчиха за чаем»
Знал ли художник, создавая свой шедевр, что ненароком создаст и свой тип женщин, под стать Рубенсу? Кустодиевские пышнотелые красавицы, иронично называемые именно таковыми, так же насмешливо изображены и на его полотнах. Чем дольше рассматриваешь купчиху, манерно оттопырившую палец, тем больше понимаешь, что все в этой картине в гармонии. В изобильной гармонии. Фрукты и выпечка, чай и арбуз, шелк и кружева и даже белоснежные и дородные плечи самой купчихи.
Кружева на груди сцепляет расписная брошь, достаточно крупная, чтобы рассмотреть ее рисунок. На ней изображены цветы. В ушах у героини массивные серьги, совсем не гармонирующие по цвету, но отлично вписывающие в образ «дорого-богато».
Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет»
Зинаида Серебрякова «За туалетом. Автопортрет»
Картина поражает своей искренностью и даже интимностью, ведь художница изобразила на ней очень таинственный для любой женщины момент – наведение утреннего марафета. И сама она в этот момент столь трогательно молода, женственна и слегка наивна. При этом ее глаза светятся радостью, как бывает только у женщин, искренне довольных своим очарованием.
Сама художница объясняла желание написать автопортрет именно в таком ключе стремлением изобразить разную мелочь на туалетном столике. На нем действительного много милых женских вещиц, а руку художницы украшает широкий блестящий браслет. Не совсем уместный для утренней поры, возможно, его наличие как раз и объясняется игривым настроением хозяйки, которым пропитана вся атмосфера картины.
Альфонс Муха цикл картин «Драгоценные камни»
Альфонс Муха цикл картин «Драгоценные камни»
Художник-модернист, он стал известен аудитории как автор иллюстраций, торговых этикеток и афиш. Однако массовое предназначение его творений вовсе не мешало ему служить и великим идеалам. Он преклонялся перед женской красотой, а женщины, как известно, преклоняются перед красотой ювелирных украшений и драгоценных камней. Совмещая эти две безусловные красоты, он создал цикл картин, на которых изобразил драгоценные камни в образе женщин и времен года.
Топаз мечтательно греется в лучах уходящего солнца, рубин – роковая женщина с манящим взглядом в красном. Изумруд такой же таинственный и вместе с тем опасный как змея, поэтому подол платья превращается в змеиный оскал. Аметист меняет оттенки, поэтому женщина в чувственной позе, но в то же время задумавшаяся о чем-то серьезном.
Женщины и украшения всегда существуют где-то рядом. Искренняя любовь прекрасного пола к драгоценным металлам и камням, вероятно, взаимна, ведь ничто иное не способно подчеркнуть изящность ключиц, запястья, пальцев, придать глубины и выразительность взгляду, кроме, разве что кисти талантливого художника. Поэтому творец выступает третьим и совершенно не лишним в этом прекрасном союзе. Впрочем, женщины не всегда украшали себя ювелирными изделиями, в ход шло все без исключения даже когти, кости и монеты – эти и другие этнические украшения носят женщины в разных уголках мира и по сей день.
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