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5 способов, как заставить мозг работать

Давным-давно один мудрый писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень сказал: «Мозг, хорошо устроенный, стоит дороже, чем мозг, хорошо наполненный». И правда, приходило ли вам когда-нибудь в голову, почему вашим сверстникам, коллегам по работе удается гораздо быстрее решить тяжело сложившуюся ситуацию, дать ответ на быстро поставленный вопрос, в то время как вы еще не успели понять, чего же от вас хотят?!

5 Способов, как заставить мозг работать

Почему наш мозг зачастую нас подводит, а главное – какие самые действенные способы избежать этой неприятности, мы рассмотрим в данной статье.

5 Способов, как заставить мозг работать

Итак, основными причинами плохой деятельности мозга человека являются недосыпание, малоподвижный образ жизни, стрессы, обезвоживание, нехватка в организме глюкозы, полиненасыщенных жирных кислот, кислорода, недостаточная «тренировка» мозга или, еще хуже – полное ее отсутствие.

Как же можно привести столь сложный механизм к действию?

5 Способов, как заставить мозг работать

Во-первых, научитесь составлять для себя правильный режим дня, минимум 8 часов которого вы будете находиться в приятной атмосфере сна. Сон должен быть непрерывным, так как частое пробуждение мешает насладиться организму фазой быстрого сна. Вследствие этого кроме «вялости» и сонливости на следующий день вы ничего не получите.

А этого нам как раз не нужно!

5 Способов, как заставить мозг работать

Доступ кислороду! Всем известно, что долгое пребывание в замкнутом помещении истощает работу мозга. Поэтому не ленитесь – откройте форточку и трудитесь дальше.

5 Способов, как заставить мозг работать

Физкульт-привет! А когда вы в последний раз делали зарядку? Дело в том, что в условиях повышенной умственной нагрузки ее нужно делать как можно чаще. Разминайте шею, делайте наклоны головы в обе стороны, круговые движения, приседания и т.д. Если есть желание и возможность, можете попробовать еще одно упражнение. Зацепитесь ногами за турник, повиснув вниз головою, хотя бы секунд 30. Это значительно ускорит приток крови к головному мозгу. Обратите внимание, что людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным, лицам преклонного возраста данное упражнение противопоказано.

5 Способов, как заставить мозг работать

Рациональное питание. Помимо основных блюд не забывайте в свой рацион включать источники глюкозы, полиненасыщенных жирных кислот, углеводы. Возьмите с собой на работу сладкое – шоколадный батончик, аппетитную булочку, которая будет отлично сочетаться со стаканчиком сока, черный шоколад, фрукты. Как выяснили японские ученые, всего один стаканчик мороженого в первой половине дня, воздействуя на альфа-волны нервных клеток мозга, повышает умственную активность. Совместите приятное с полезным!

5 Способов, как заставить мозг работать

Позаботьтесь о саморазвитии. Делайте тренировки вашему мозгу. Это могут быть игры, к примеру, шашки, шахматы, карточные игры. Делайте упражнения, разгадывайте задачи и кроссворды, больше фантазируйте. Все в ваших руках.

Надеюсь, эти способы помогут вам улучшить работоспособность мозга на все 200%. Желаю успехов и умственного процветания!

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