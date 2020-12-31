10 лучших фильмов-катастроф, которые не предвещают человечеству ничего хорошего

Боевики, драмы, комедии, фильмы ужасов и не только – вот то, что, как правило, входит в список самых популярных жанров кино современности. Однако не стоит забывать и про такой весьма специфический жанр, как фильмы-катастрофы, которые привлекают внимание публики не только реалистичной и масштабной компьютерной графикой, но и интересными сюжетами, которые легко могут воплотиться в реальность далеко не со счастливым концом.
1. 28 недель спустя, 2007 год
28 недель спустя. \ Фото: film.ru.
«28 недель спустя» должен был стать один из самых зрелищных фильмов-катастроф. Действие ленты происходит непосредственно после событий первого фильма, где зрители видят, что в Лондоне создана безопасная зона. Однако жители оказываются в затруднительном положении, когда два брата и сестра нарушают протокол, который позволяет вирусу ярости проникнуть в сообщество.
Кадр из фильма: 28 недель спустя. \ Фото: kinopoisk.ru.
В то время, как правительство создаёт убежище во Франции, внезапно появляется чувство обречённости, поскольку на свободе разгуливает несколько заражённых зомби-существ, бегущих в сторону Парижа. По сути, это означает, что мир находится под угрозой вымирания, поскольку вирус распространяется гораздо быстрее, чем предполагалось и ждать счастливый конец - бесполезно…
2. Тихое место, 2018 год
Тихое место. \ Фото: google.com.ua.
«Тихое место» сосредоточено на постапокалиптическом мире, где семья Эббот обнаруживает, что планета теперь населена «Тёмными Ангелами». Несмотря на то, что они полностью лишены зрения, эти существа представляют собой реальную угрозу для окружающего мира и людей в нём. Их слух, обоняние и осязание обострены, а это в свою очередь делает их невероятно прыткими и опасными существами, уничтожившими большую часть человечества.
Кадр из фильма: Тихое место. \ Фото: kino-teatr.ru.
Но как бы семейство Эббот не пыталось противостоять злу и спасти мир, их запал постепенно угасает и шансов выиграть столько не простую битву, становится всё меньше и меньше, стремительно скатываясь к нулю.
3. Столкновение с бездной, 1998 год
Столкновение с бездной. \ Фото: yandex.ua.
Главный сюжет фильма «Столкновение с бездной» вращается вокруг команды астронавтов и учёных, отправленных в космос после того, как человечество наконец-то поняло, что ранее неизвестная комета идёт по курсу, чтобы стереть планету с лица земли.
Когда они пытаются взорвать комету, на Земле происходит множество катастроф, в том числе цунами, которое разрушает большую часть восточного побережья.
Кадр из фильма: Столкновение с бездной. \ Фото: kinomania.ru.
В конце концов команда понимает, что есть только один способ уничтожить комету - это пожертвовать собой ради человечества. Хотя президент настаивает на том, что страна будет восстановлена, есть чувство меланхолии и печали, заставляющее всерьёз над многим задуматься.
4. Послезавтра, 2004 год
Послезавтра. \ Фото: startfilm.ru.
«Послезавтра» - ещё один фильм-катастрофа, посвящённый катастрофическим последствиям изменения климата. Сюжет картины в первую очередь повествует о группе людей, которые живут в Нью-Йорке и оказываются захваченными североамериканским штормом. Катастрофа набирает оборотов, когда похожий на цунами шторм проносится через Манхэттен, заставляя их искать убежища в Публичной библиотеке.http://funhere.ru/?p=15926
Кадр из фильма: Послезавтра. fdb.pl.
Несмотря на то, что некоторым всё же удалось выжить, данная кинолента не имеет как такового счастливого конца, так как северное полушарие замёрзло и тысячи людей погибли. Да и планета вряд ли в ближайшие годы сможет восстановить равновесие, благоприятное для человеческой жизни.
5. Кловерфилд (Монстро), 2008 год
Монстро. \ Фото: youtube.com.
Фильм «Кловерфилд» (Монстро) рассказывает о жизни пяти ньюйоркцев, которые пытаются бежать из города из-за сверхъестественного нападения, прячась в бункере. На протяжении киноленты зритель наблюдает весьма печальную картину - многие жители города погибли, попав на тропу войны с инопланетными существами.
Кадр из фильма: Монстро. \ Фото: vokrug.tv.
Хотя военные вмешиваются и разрушают Манхэттен, чтобы попытаться убить монстра, выясняется, что это не сработало. Мало того, что все главные герои умерли, но и конечные титры показывают, что существо всё ещё живо, а это означает лишь одно – человечество обречено…
6. Живое, 2017 год
Живое. \ Фото: kinopoisk.ru.
Некоторые не согласны с тем, что «Живое» - это фильм-катастрофа. Но стоит только поразмыслить о конце данной киноленты, как тут же начинаешь пересматривать своё мнение.
Это научно-фантастический фильм ужасов, рассказывающий о шести астронавтах, которые обнаруживают, что жизнь существует на Марсе. Однако изучение одноклеточного существа оказался фатальной ошибкой, когда они поняли, что «Кэлвин» был высшим хищником и уничтожил все другие виды на планете.
Кадр из фильма живое. \ Фото: moviefone.com.
Несмотря на то, что экипаж пытается помешать Кэлвину добраться до земли, инопланетянин терпит крушение на планете. Несмотря на то, что финал данной картины неоднозначен, есть предположение, что Кэлвин мог уничтожить человеческую расу из-за её навыков и интеллекта, тем самым положив конец Homo sapiens.
7. Команда 49: Огненная лестница, 2004 год
Команда 49: Огненная лестница. \ Фото: film.ru.
«Команда 49: Огненная лестница» - американский фильм-катастрофа, который следует за жизнью Балтиморского пожарного по имени Джек Моррисон. Здесь зрители обнаруживают, что Джек попал в ловушку пожара на складе, и его команда отчаянно пытается вытащить его оттуда. В то время как его друзья пытались вытащить его, Джек вспоминает о своей жизни и семье. После серии воспоминаний, которые рассказывают зрителям о жизни пожарного, народ потихоньку начинает сопереживать главному герою.
Кадр из фильма: Команда 49: Огненная лестница. \ Фото: vokrug.tv.
Однако вскоре Джек вынужден принять судьбоносное решение, которое затрагивает всех, кто в нём участвует. Он просит своих друзей-коллег оставить его и спасаться пока не поздно. Пожалуй, это один из немногих фильмов, которые заставляют зрителей тянуться к салфеткам и носовым платкам.
8. Помпеи, 2014 год
Помпеи. \ Фото: rabstol.net.
Судя по названию, большинство людей могли бы догадаться, что этот фильм закончится самой настоящей катастрофой. Кинолента «Помпеи» повествует о жизни молодого гладиатора по имени Мило. Здесь он оказывается втянутым в соперничество с римским сенатором, который убил его мать и отдал его в рабство.
Кадр из фильма: Помпеи. \ Фото: kinomania.ru.
Кроме того, Мило завязывает тесную связь с Аттиком (который тоже Гладиатор) и Кассией, дочерью губернатора города. На протяжении всего фильма сюжет держит в полнейшем напряжении от начала и до конца, заставляя каждый раз вздрагивать от происходящего на экране. Особенно, когда город разрушается, а герои гибнут друг за другом, понимая, что они обречены.
9. Мир юрского периода 2, 2018 год
Мир юрского периода 2. \ Фото: hdqwalls.com.
Хотя «Мир юрского периода 2» не классифицируется как фильм-катастрофа, некоторые люди могут захотеть посмотреть его. В этом фильме Клэр Диринг пыталась спасти динозавров, создав группу защиты. Несмотря на постановление Сената против спасения животных, Клэр соглашается помочь компании переместить рептилий в другое убежище.
Кадр из фильма: Мир юрского периода 2. \ Фото: shakal.today.
В конце фильма зрители узнают, что есть план продать динозавров и выставить их на чёрный рынок. А Сенат и правительство США предполагают, что в скором времени начнётся новая эра, где динозавры и люди вынуждены будут сосуществовать вместе.
10. Конец света, 2013 год
Конец света. \ Фото: film.ru.
Американский апокалиптический фильм «Конец света», снятый режиссёрами Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом, фокусируется на группе знаменитостей, осознающих, что они оказались в эпицентре глобального библейского Апокалипсиса. Играя в вымышленную версию самих себя, Сет и Джей Брускел становятся свидетелями того, как множество людей были отправлены в рай после посещения вечеринки.
Кадр из фильма: Конец света. \ Фото: google.com.ua.
Осознав, что апокалипсис настиг их, Роген, Брускель и несколько других знаменитостей объединяются для выживания. Однако, не многим удаётся выжить во всей этой «игре». Хотя для Рогена и Брускеля всё кончается благополучно, невольно возникает вопрос: что же случилось с теми, кто остался в разрушительном мире?
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