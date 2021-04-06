Можно ли ездить на машине с оружием в «максимальной готовности» и не нарушать закон

Вопрос личного оружия – это то, что будоражит сознание многих сограждан. Многих закономерно пугает сама гипотетическая возможность того, что придется бороться за свою жизнь отбиваясь от нападающих. Очень много людей, размышляя о ситуации, сразу же предположит, что было бы неплохо иметь под рукой в такой момент оружие в полной боевой готовности. Вот только носить оружие в целях самообороны в нашей стране нельзя. А что насчет автомобиля? Как быть «всегда готовым» и при этом ничего не нарушить.
В отношении оружия в машине действуют жесткие законы. |Фото: drivenn.ru.
Оружие – это один из предметов повышенной социальной опасности. Поборники легализации короткоствольного оружия часто говорят, что им таковое нужно только для самообороны, и они то точно не станут использовать его ненадлежащим образом. Как и все остальные, когда у каждого будет пистолет! Вот только подобные граждане почему-то не задумываются над тем, что кулаки тоже у каждого есть, а количество драк от этого факта не уменьшается. Да и прибить человека в разборке на эмоциях одним неаккуратным движением не многим сложнее, чем пальнув в него из дедушкиного дробовика. Но речь сегодня пойдет все-таки не об этом.
Все совсем не просто. |Фото: ya.ru.
Так как оружие является источником повышенной социальной опасности, то в его отношении в государстве действуют определенные законы, призванные серьезно ограничить возможность использования оного. В пункте 77 Правил оборота оружия прямо и ясно говорится о том, что гражданское оружие должно транспортироваться строго в разряженном состоянии, зачехлённым и отдельно от боеприпасов. Никаких иных толкований и извилин в правилах нет. Патроны не могут находиться в оружии и что еще более важно, они не могут находиться на нем (например, в «носках», пристегнутых к ствольной коробке ружья). Само собой, патрон не может находиться в патроннике.
Снаряженным оружие возить все равно нельзя. |Фото: monitoring.bet.
Все что могут сделать те, кто слишком сильно переживает за свою безопасность и при этом хочет обеспечивать ее при помощи огнестрельного оружия, это перевозить ружье или карабин в максимально простом к распаковке чехле. Патроны при этом можно возить уже снаряженными в «носки» или магазины, держа их на себе или под рукой.
Оружие все равно должны быть в чехле. ¦Фото: zastroihik26.ru.
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