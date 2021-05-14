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4 реальных места, упомянутые в Библии


Достижения библейской археологии

Достижения библейской археологии


Многие историки подвергают сомнениям правдивость большинства событий, упомянутых в Библии. Однако нередко случается, что археологи обнаруживают даже не косвенные, а прямые доказательства историчности тех или иных библейских сюжетов. И сегодня мы расскажем про 4 обнаруженных при раскопках реальных места, которые прямо или косвенно подтверждают правдивость Книги Книг.


 

 

Понтий Пилат и место суда над Иисусом Христом


Долгое время историки сомневались не только в существовании реального Иисуса, но также в том, жил ли когда-либо на Земле его судья – человек по имени Понтий Пилат. Ведь о нем упоминали либо христианские источники, либо позднейшие авторы. Но в 1961 году по время раскопок в городе Кесария в Палестине была обнаружена известняковая плита с фрагментом надписи на латинском языке, которая переводится как «Понтий Пилат, префект Иудеи, представлял Тиберия кесарийцам».


Кесарийская плита с упоминанием Понтия Пилата

Кесарийская плита с упоминанием Понтия Пилата


А в конце 2014 года стало известно, что израильские археологи обнаружили также место, где исторический Понтий Пилат мог вершить свой суд над Иисусом. Во время раскопок на территории музея «Башня Давида» в Иерусалиме учеными были найдены остатки старого здания, которое использовалось в качестве тюрьмы еще при турецком владычестве.



Музей Башня Давида в Иерусалиме

Музей Башня Давида в Иерусалиме


Однако изучение этого сооружения показало, что оно имеет куда более древнюю историю. Сейчас ученые склоняются к версии, что это бывший дворец царя Ирода Антиппы. И именно там, как считают многие исследователи Библии, проходил суд Пилата над Христом. А новые археологические раскопки косвенно подтвердили эту версию.


Музей Башня Давида в Иерусалиме

Музей Башня Давида в Иерусалиме

 

Стены Иерихона


Точно так же историки долгое время подвергали сомнению существование города Иерихон, стены которого, согласно Библии, пали под звуком труб евреев, пришедших в землю Ханаан после сорокалетнего скитания по пустыне. Однако в конце девятнадцатого века энтузиастов от науки привлекла к себе внимание палестинская деревушка с названием Эриха неподалеку от реки Иордан.


Раскопки древнего города Иерихон

Раскопки древнего города Иерихон


Раскопки в ее окрестностях начались еще в 1868 году, однако лишь в 1907 немецкий архитектор по фамилии Зеллин обнаружил то, что искал, – останки древнего города, существовавшего еще во втором тысячелетии до нашей эры.

Дальнейшие исследования местности обнаружили двадцать три культурных слоя, древнейших из которых датируется Бронзовым веком. Нашли археологи также крепостные стены четырнадцатого-тринадцатого веков до нашей эры, именно их по преданию и разрушили евреи под руководством Иисуса Навина.


Схема расположения крепостных стен в древнем городе Иерихон

Схема расположения крепостных стен в древнем городе Иерихон


Интересно, что для Ханаана той эпохи наличие каменных ограждений было весьма нетипичным. Сейчас историки считают Иерихон одним из первых в истории огороженных крепостными стенами городов.

Капернаум: место первой проповеди Иисуса и дом апостола Петра


Согласно Библии, Иисус начал свою проповедническую деятельность в городе Капернаум на берегу Галилейского моря. Именно в этом населенном пункте жили братья-рыбаки Петр и Андрей, ставшие первыми учениками Христа. И современная археология смогла найти немало исторических мест, напрямую связанных с этими библейскими событиями.


Руины Белой Синагоги в городе Капернаум

Руины Белой Синагоги в городе Капернаум


Еще во время раскопок в середине девятнадцатого века историки обнаружили остатки древней синагоги, построенной в четвертом веке нашей эры. Однако дальнейшие исследования этого строения показали, что оно находится на руинах еще более древнего сооружения, которое существовало там и на рубеже эр. Следовательно, если Иисус, действительно, существовал и проповедовал в Капернауме, то происходили эти события именно здесь.


Более древняя кладка на месте Белой Синагоги в городе Капернаум

Более древняя кладка на месте Белой Синагоги в городе Капернаум


Более того, археологам удалось обнаружить в Капернауме и дом, в котором предположительно мог жить апостол Петр. В 1968 году в окрестностях города монахами-францисканцами были раскопаны остатки дома, разрушенного в четвертом веке нашей эры. Согласно исследованиям, это здание еще в первом веке служило местом для христианских собраний. А именно в жилище Петра, согласно религиозным источникам, стала собираться первая христианская община.


Руины дома апостола Петра в Капернауме

Руины дома апостола Петра в Капернауме

 

Царь Давид и его дворец


Многие годы историки спорили о том, существовал ли в реальности упомянутый в Библии царь Давид – основатель единого еврейского государства. Ведь нигде, кроме Библии, он не упомянут. Существенным аргументом для сторонников реальности этой личности стало обнаружение в 1993 году при раскопках древнего города Дан в северной части Израиля каменной стелы – базальтовой плиты, датированной девятым-восьмым веком до нашей эры. На этом объекте был найден текст с упоминанием о «доме Давида» - династии иудейских царей, восходящих к этому библейскому персонажу.

Добавили аргументов в пользу существования Давида и раскопки городища Хирбет-Киафа, осуществленные израильскими археологами начиная начиная с 2007 года. Ученые смогли раскопать достаточно большой город, максимальное развитие которого пришлось на 1050-970 года до нашей эры. Историки ассоциируют его с библейским поселением Шаараим и считают доказательством существования единого еврейского государства на территории Палестины во времена, когда предположительно жил царь Давид.


Археологические раскопки древнего города Хирбет-Киафа

Археологические раскопки древнего города Хирбет-Киафа


Более того, археологи нашли в Хирбет-Киафе два строения, одно из которых они считают царским дворцом, а другое – складскими помещениями при нем.


Руины дворца в древнем городе Хирбет-Киафа

Руины дворца в древнем городе Хирбет-Киафа



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4 реальных места, упомянутые в Библии

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