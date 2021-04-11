Как приготовить пасту, чтобы блюдо получилось не хуже, чем у итальянок

1. Соус: купить или приготовить?

Роскошный соус – важный компонент для получения идеальной пасты. /Фото: recipesfromitaly.com

Соус помогает разнообразить вкус пасты. /Фото: vignette.wikia.nocookie.net

2. Соус и форма макарон: есть ли связь?

Выемки фузилли превосходно впитывают и удерживают густой соус. /Фото: saltandwind.com

Сливочный соус идеально сочетается с полосками феттуччине. /Фото: challengedairy.com

3. Хитрости, помогающие получить особенно вкусную пасту

Приготовить аутентичную пасту не так сложно, как кажется. /Фото: img.apmcdn.org

Добавление сахара сделает вкус томатного соуса насыщеннее. /Фото: winedharma.com

4. Варим пасту правильно

Правильно варить спагетти тоже надо уметь. /Фото: casalcozinha.com.br

Белая полоса по центру показывает, что макаронное изделие еще не готово. /Фото: res.cloudinary.com

Добавление масла в воду – частая ошибка при варке пасты. /Фото: thespruceeats.com