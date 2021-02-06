Традиционные свадебные платья со всего мира

Во многих странах свадебное платье сохранило признаки национальных традиций. Это проявляется в цвете, фасоне и деталях, которые соответствуют обычаям и религиозным убеждениям.



Конечно, в разных регионах невесты отличаются. Давайте взглянем, какие свадебные платья носят девушки по всему миру.



Болгарская девушка в традиционном свадебном платье в Родопских горах.







Когда турецкая невеста выходит из родительского дома на свадебную церемонию, её отец, брат или дядя повязывает красную ленту вкруг талии девушки. Эта лента символизирует невинность, приносит удачу и счастье.







На свадьбе в Рибново, Болгария, ближайшие родственницы невесты окрашивают её лицо в белый цвет и украшают красочными стразами, затем лицо прикрывают серебристыми нитями. Этот обычай имеет многовековую историю.







В Шри-Ланке наряд невесты сочетает восточные и западные традиции. Здесь надевают богато расшитые шёлковые сари и фату по европейской моде. Украшения должны включать нечетное количество камней, так как нечетные числа считаются благоприятными.







Ультраортодоксальные еврейки-невесты из скромности наряжаются в длинные платья, которые скрывают всё, кроме лица и кистей рук. Как правило, кружевные струящиеся юбки достают до пола.







Традиционно невесты в Таджикистане носят белые платья поверх брюк.

Индонезия состоит из около 8000 населённых островов и на каждом из них своя мода на подвенечные наряды. Чаще всего девушки одеваются в платья ярких цветов с тяжёлой вышивкой.За три дня до свадьбы индонезийки могут раскрасить хной ногти, руки и ноги. Они рисуют птиц и цветы.Пакистанские невесты для церемонии выбирают наряды глубокого красного, розового и фиолетового цвета.Индийские невесты выбирают традиционный наряд лехенга-чоли чаще всего красного цвета и дополняют его шестнадцатью украшениями с головы до пят по канонам Солах Шрингар.В Нубии невеста носит цветной платок на голове, прозрачную вуаль на лице и ещё белую фату, покрывающую голову.В традиционных эритрейских свадебных нарядах есть короны из тёмного бархата и фиолетовые платья с золотистой вышивкой. Одеяние невесты сочетается с костюмом жениха.Тувинский национальный костюм отражает кочевой образ жизни народа. Церемониальная одежда не стесняет движений даже во время верховой езды, сшита из ткани светлых тонов и богато декорирована.Накануне тибетской свадьбы жених приносит невесте свадебное платье и украшения. В наряде может быть головной убор, серебряные монеты для украшения кос или амулет с небольшой металлической статуей Будды.Для официальной церемонии палестинская невеста надевает пышное белое платье, но у неё обязательно должно быть платье, которое вручную вышила мать новобрачной специально для свадьбы. перуанской столице Лиме традиционно невесты наряжаются в красно-чёрные платья с многослойными хлопковыми юбками и декорированным подолом.Западная мода просочилась в Иорданию, где невесты носят белые платья и ювелирные украшения из золота или серебра. Часто голову новобрачной покрывает зелёная шёлковая ткань. Цвет символизирует рост, гармонию и безопасность.В Мали одеяние невесты называется кафтан и совпадает по цвету с дашики, костюмом жениха. Пара чаще всего выбирает белый цвет, но иногда встречаются наряды лавандового или фиолетового оттенка.На протяжении тысяч лет невесты Кореи носят традиционный костюм ханбок. Он состоит из блузы с длинными рукавами и юбки с завышенной талией из хлопка или шёлка.Японские невесты наряжаются в белоснежное кимоно и надевают специальный шёлковый головной убор tsunokakushi, который скрывает «рожки ревности» и символизирует её намерение стать послушной женой.Марокканская невеста трижды меняет наряд на свадьбе. На приёме появляется в белом кафтане или платье. Её одежда отражает признаки региона, из которого она родом.Нигерийские невесты выделяются яркими кружевными блузками и узорчатыми кафтанами, которые часто шьют из индийских тканей. Коралловые бусы и головной убор довершают образ.В Чечне белое платье невесты украшают брошью и поясом на талии. Оно должно скрывать все её тело, подчеркивая скромность новобрачной. Голову покрывают белым платком.Традиционные иракские невесты устанавливают рекорд по количеству переодеваний. Каждое из семи платьев разного цвета радуги. Красный символизирует любовь и романтику.Итальянские невесты верят, что зелёный цвет приносит удачу и изобилие, поэтому могут надеть зелёное платье или зелёное украшение. Однако чаще всего выбирают белый наряд.Американские невесты не всегда носили белое. В 19-ом веке девушки наряжались в то платье, которое считали лучшим в своём гардеробе, а белую ткань невозможно было очистить вручную, поэтому её могла позволить себе лишь богатая прослойка.Королева Виктория, выходя замуж в 1840 году, выбрала подвенечное платье из белого шёлка с кружевами, хотя до неё для свадебного платья традиционным считался красный цвет . Тогда женские журналы описали её образ как чистый и непорочный, а белый цвет стали выбирать невесты по всему миру.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)