Какие в реальной жизни актеры, играющие злодеев

Некоторые актеры словно рождены для того, чтобы изображать злодеев. Их внешний вид, манеры, движения… Но стоит им однажды сыграть отрицательного персонажа, как амплуа отъявленного негодяя преследует долгие годы. Так какие же они в реальной жизни, эти экранные антигерои?



Гари Олдман

Рэйф Файнс

Уиллем Дефо

Мадс Миккельсен

Кристоф Вальц