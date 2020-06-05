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Явления природы, которые пока не по зубам учёным

Ранее, когда люди не обладали научными знаниями об окружающем мире, все объяснялось богами. Они проливали дожди, двигали землю, убивали и лечили людей. Сейчас большая часть происходящего понятна, хотя бы частично, однако осталось то, что объяснить не удается даже передовым ученым.

1. «Неопознанное» желе


Явления природы, которые пока не по зубам учёным

В различных растениях (кусты, трава и даже обычные деревья) периодически находят нечто, напоминающее по консистенции обычное желе. Причем происходит это еще с 14 века – тогда желе не существовало и люди описывали это как прозрачный и липкий материал, который имеет слегка сероватый цвет. Его особенность в том, что спустя некоторое время после появления (неизвестным способом) он испаряется. Версии есть разные, но достоверное происхождение субстанции неизвестно.

2. Шаровая молния


Явления природы, которые пока не по зубам учёным О ней слышали все. Это, по сути, природный электрический разряд, имеющий форму шара. Многие даже видели нечто подобное в своей жизни. Однако данный феномен не доказан, ученые все списывают на галлюцинации или «бред», так как ни разу засечь подобное явление для исследования (хоть какого-нибудь) не удалось.

3. Музыкальные дюны


Тут главный вопрос – почему? В местностях, где много песка (та же пустыня), при ветре частицы песка начинают буквально «петь».
Все это происходит исключительно природным образом. Возникающие звуки можно спутать с чем угодно. Он похож на смех, плачь, завывание в разные моменты «песни». Почему и каким именно образом песок образует подобный звук никому непонятно.

4. Огненные шары в долине Хессдален


Явления природы, которые пока не по зубам учёным В отличие от тех же шаровых молний, долина Хессдален была исследована учеными. Удалось засечь чуть менее десятка энергетических сгустков. Выглядит это как огненный шар, они бывают различных размеров, движутся с разной скоростью и меняют цвет. Последние исследования проводились в 83 году, однако результатов не принесли. Сейчас это место притягивает всех любителей неизвестного.

5. Чудный лес


Явления природы, которые пока не по зубам учёным Находится это место в Польше. Небольшая роща, насчитывающая несколько сотен сосен, была посажена более 80 лет назад. Все деревья в ней имеют причудливые формы. Некоторые говорят, что это результат какого-то неизведанного природного явления, другие же пеняют на человеческий след (что вполне возможно). Но вот зачем кому-то «искривлять» специально лес, затрачивая на это десятки часов жизни каждый месяц, непонятно.

6. «Чайник Дьявола» в Миннесоте


Явления природы, которые пока не по зубам учёным В Миннесоте находится река Брюль. Ничем не примечательная, в одном из мест делится на два ручья. Один образует водопад, спадая в озеро. В другом месте вода стекает в ущелье под названием «Чайник Дьявола». Название это говорящее – так как все исследования, направленные на то, чтобы выяснить, куда идет вода дальше, не дали результатов. Складывается впечатление, что она действительно идет на чай Сатане.

7. «Тихие» молнии


Явления природы, которые пока не по зубам учёным Обычны в грозу мы видим вспышку (или серию ярких вспышек), а спустя секунды 3-4 слышим звук грома. Обусловлено это тем, что свет преодолевает расстояние куда быстрее, нежели звук. В Кататумбо (река Венесуэлы) в одном и том же месте часто можно наблюдать молнию, однако никакого звука от этого природного явления не исходит.

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Явления природы, которые пока не по зубам учёным
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