Явления природы, которые пока не по зубам учёным

Ранее, когда люди не обладали научными знаниями об окружающем мире, все объяснялось богами. Они проливали дожди, двигали землю, убивали и лечили людей. Сейчас большая часть происходящего понятна, хотя бы частично, однако осталось то, что объяснить не удается даже передовым ученым.



1. «Неопознанное» желе

2. Шаровая молния

3. Музыкальные дюны

4. Огненные шары в долине Хессдален

5. Чудный лес

6. «Чайник Дьявола» в Миннесоте

7. «Тихие» молнии