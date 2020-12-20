9 практических советов по стирке подушек из разных наполнителей

При правильном уходе подушка прослужит намного дольше

Основные рекомендации по уходу за подушками

Если барабан маленький, стирайте по одной подушке за раз / Фото: tvjam.ru

Шарики помогут избежать комкования материала / Фото: kazkovisny.com.ua

Принципы очистки разных наполнителей

Пуховую подушку нужно стирать при 30 градусах и хорошо высушивать / Фото: ae01.alicdn.com

Подушку лучше не отжимать, а обернуть полотенцем и оставить на 30 минут / Фото: bareta.ru

Стирать можно только чехол, пятна допустимо удалять лишь точечно / Фото: sc02.alicdn.com

Стирать можно только изделия из хлопкового волокна / Фото: nevyansk.postelson.com

С деликатными тканями надо обращаться аккуратно / Фото: eko-textile.ru

Используйте специальные средства для стирки шерсти / Фото: biflex.ru

После стирки периодически встряхивайте и переворачивайте изделие, чтобы наполнитель не комковался / Фото: odeyala.com

Стирайте подушку при 40 градусах и минимальных оборотах отжима / Фото: hoff.ru

Гречиха не нуждается в чистке, но ее можно просушить / Фото: fleurtex.ru

Когда пора менять подушку

Проведите небольшой тест, чтобы определить, надо ли покупать новое изделие / Фото: moscow-oblast.sm-news.ru