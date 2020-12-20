9 практических советов по стирке подушек из разных наполнителей

При правильном уходе подушка прослужит намного дольше
Из какого бы материала не была подушка, ее обязательно нужно регулярно очищать. Один из вариантов - отправить изделие в химчистку. Другой - освежить подушку своими силами при помощи нехитрых рекомендаций. Novate.ru подскажет, как в домашних условиях постирать и не испортить спальную принадлежность.
Основные рекомендации по уходу за подушками
Если барабан маленький, стирайте по одной подушке за раз / Фото: tvjam.ru
Регулярный уход за спальными принадлежностями поможет продлить срок их использования. После пробуждения не спешите заправлять постель, а дайте подушке немного проветриться. Если от изделия исходит неприятный запах, вынесите на улицу или балкон и оставьте на свежем воздухе на пару часов. После покупки новой подушки обязательно ознакомьтесь с ярлычком и придерживайтесь рекомендаций производителя. Большинство спальных принадлежностей хорошо переносят стирку в машинке. Оптимальное количество процедур - 3-4 раза в год.
Шарики помогут избежать комкования материала / Фото: kazkovisny.com.ua
Соблюдайте следующие рекомендации:
1. Проверьте все швы на изделии, убедитесь, что они целы. Если обнаружили дырочки, перед стиркой обязательно их зашейте.
2. Не кладите в барабан больше двух подушек за один раз. Между изделиями должно быть пространство, иначе они плохо отстираются. Учитывайте габариты стиральной машинки. Если она небольшая, лучше загружать подушки по очереди.
3. Закиньте в барабан специальные шарики для стирки, чтобы предотвратить сбивание наполнителя. Если таких изделий нет под рукой, можно воспользоваться обычными теннисными или пластиковыми шариками.
4. Стирайте только на щадящей программе. Вместо порошка применяйте гель или жидкое моющее средство для деликатных материалов.
Принципы очистки разных наполнителей
1. Пуховая подушка
Пуховую подушку нужно стирать при 30 градусах и хорошо высушивать / Фото: ae01.alicdn.com
Хорошенько выбейте изделие, чтобы удалить как можно больше пыли. Установите на машинке температурный режим до 30 градусов. Если есть программа «Пух», включите ее. Запустите повторное полоскание в холодной воде и отжим на самых высоких оборотах. После завершения стирки проверьте наполнитель. Если где-то есть комочки, обязательно их распрямите. Далее расположите подушку на полотенце, скрутите рулоном и отожмите лишнюю влагу. Сушить изделие желательно на свежем воздухе, чтобы спальную принадлежность со всех сторон обдувало ветром.
2. Синтетическая подушка
Подушку лучше не отжимать, а обернуть полотенцем и оставить на 30 минут / Фото: bareta.ru
Очищайте постельную принадлежность при 40 градусах и с отжимом на максимальных оборотах. Для сушки расположите изделие в проветриваемом месте. Отжимать вручную не нужно. Просто обмотайте постельную принадлежность полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы впитались влажные излишки.
3. Латексная или пенная подушка с эффектом памяти
Стирать можно только чехол, пятна допустимо удалять лишь точечно / Фото: sc02.alicdn.com
Даже в ортопедических изделиях могут завестись пылевые клещи. Однако стирать в автомате допускается лишь наволочку от изделия. Снимите чехол и запустите машинку согласно рекомендациям производителя. Если отрезали и потеряли ярлычок, стирайте на обычном режиме с теплой водой. Теперь переходим к подушке. Изделие нужно пропылесосить с двух сторон. Если имеется сушилка, разложите на ней спальную принадлежность минут на 20 без использования подогрева. Пятна на изделии нужно аккуратно обработать мыльным раствором, а после пройтись чистой влажной тряпочкой. Важно: пена - деликатный материал. В мокром виде она может порваться, поэтому очищайте пятна бережно. Оставьте подушку до полного высыхания, а лишь затем надевайте постиранный чехол.
4. Хлопковая подушка
Стирать можно только изделия из хлопкового волокна / Фото: nevyansk.postelson.com
Подушки из этого материала могут быть двух видов: с наполнителем из хлопковой ваты и из хлопкового волокна. В первом случае поможет только химчистка, а во втором получится справиться самостоятельно. Запустите стирку при 40 градусах с отжимом на минимальных оборотах. Разместите подушку горизонтально. Время от времени взбивайте наполнитель, дабы он не скомковался.
5. Шелковая подушка
С деликатными тканями надо обращаться аккуратно / Фото: eko-textile.ru
Деликатное изделие допустимо стирать при 30 градусах. Отжим придется выключить, поскольку он способен испортить тонкие нити. Для сушки расположите спальную принадлежность на горизонтальной поверхности подальше от обогревателей, радиаторов и солнца.
6. Шерстяная подушкаhttp://funhere.ru/?p=15826
Используйте специальные средства для стирки шерсти / Фото: biflex.ru
С шерстью также нужно быть аккуратнее. Стирайте изделие при 30 градусах. Пользуйтесь спецсредствами для данного материала. Отжимать изделие нельзя. Сушить рекомендуется в горизонтальном положении на отключенной сушилке или бельевых веревках в теплую, сухую погоду, но в затененном месте.
7. Бамбуковая или эвкалиптовая подушка
После стирки периодически встряхивайте и переворачивайте изделие, чтобы наполнитель не комковался / Фото: odeyala.com
Эвкалиптовые и бамбуковые спальные принадлежности можно стирать при 40 градусах. Допускается полоскание и отжим на самых низких оборотах. Высушивайте подушку в горизонтальном положении, периодически встряхивая и переворачивая изделие. Так вы избежите комкования наполнителя.
8. Подушка из морских водорослей
Стирайте подушку при 40 градусах и минимальных оборотах отжима / Фото: hoff.ru
Уход за водорослевыми изделиями аналогичен. Стирка при 40 градусах и минимальные обороты при отжиме. После разложите изделие горизонтально и оставьте высыхать естественным путем.
9. Подушка из гречишной шелухи
Гречиха не нуждается в чистке, но ее можно просушить / Фото: fleurtex.ru
Наполнитель из гречневой лузги в целом не нуждается в очищении, пачкается только чехол. Однако ничто не мешает вместе с наволочкой освежить и шелуху. Высыпьте лузгу в тканевый мешок, встряхните его и повесьте просушиваться на солнце. Чехол сперва замочите в слабом мыльном растворе или разведенном моющем средстве. Далее постирайте в машинке на обычном режиме. Прогладьте чехол после высыхания и засыпьте внутрь просушенный наполнитель.
Когда пора менять подушку
Проведите небольшой тест, чтобы определить, надо ли покупать новое изделие / Фото: moscow-oblast.sm-news.ru
Даже при правильном и регулярном уходе подушки все равно изнашиваются. Воспользуйтесь простым способом, чтобы проверить, стоит ли покупать новое изделие. Сложите спальную принадлежность пополам. Если подушка легко распрямилась и вернулась в исходную форму, все хорошо. В противном случае пора покупать новое изделие. Также ориентируйтесь на запах. Если спальная принадлежность приобрела неприятный аромат, который ничем не выстирывается, от него стоит избавиться.
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