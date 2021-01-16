Как сделать пол суперчистым

Возможно, этот гид нужен вам. Возможно, он пригодится кому-то, кого вы знаете. Возможно, ваш мужчина или ребёнок необыкновенно сильно в нём нуждаются!





Пол – всему голова

До того, как начать подметать

Подметаем

На восприятие помещения очень сильно влияет то, пуст ли и чист ли пол. Кроме того, для тех, кто только вводит уборку в рутину, иногда рекомендуют начинать именно с пола. Во-первых, чем чаще его убираешь, тем быстрее и легче это сделать. Во-вторых, если удастся подметать и мыть его без смертной тоски, которая настигает многих взрослых новичков, то и другие домашние дела будут даваться уже без уныния и страха.В идеале полы в кухне и вашей спальне надо приводить в порядок каждый вечер, остальные – хотя бы раз в неделю. На деле всё зависит от состояния вашего здоровья, степени усталости, возможности максимально облегчить свой труд (например, пылесосом или перестановкой мебели) и тому подобных факторов. Так что вы можете посмотреть на этапы очистки пола, описанные в статье, и решить для себя, что вы будете делать с какой частотой.Вообще, пока вы не достигли уровня этого кунг-фу, когда походя протираешь зеркало, пока чистишь зубы (о, на эту гору взобрались немногие), лучше планируйте уборку заранее. Выделяйте на неё чёткое по границам время.Подготовьте инвентарь – понять, что у вас есть и чего нет, лучше заранее. Поставьте цели минимум и цели максимум – если сразу задрать планку, можете столкнуться с разочарованием, которое учиться не стимулирует. Подберите музыку, если вы из того большинства, которому легче сохранять темп любых процессов под мелодию.Решите, какое положительное подкрепление вы себе выдадите по окончании, чтобы вызвать положительные ассоциации с процессом уборки (это практично, это ещё как нормально и практично).Если есть такая возможность, напишите себе памятку о том, что точно надо сделать, и прикрепите за день до часа Ч на видное место. Доказано, что если процесс несколько раз заранее прогнать в мозгу, то и на практике потом быстрее научишься. В процессе написания памятки как раз это и произойдёт. Плюс у вас будет ориентир, чтобы не теряться.Если вы не уверены, какие цели себе ставить, назначьте каждому из запланированных этапов уборки какое-то количество баллов в своей памятке. А потом наслаждайтесь подсчётом очков. И помните, если время на уборку кончилось, то она должна срочно остановиться. Разве что сор точно надо замести в совок и выкинуть. Это важный психологический момент – принципиальная конечность процесса.Определите место для уборки в вашем графике.Не выходите за пределы графика. Лучше недоубраться, чем растянуть уборку за счёт вашего ужина или сна.Подготовьте памятку или определите точные цели эпизода уборки.Подготовьте инвентарь для уборки. Он так или иначе упоминается в течение всей статьи.Продумайте положительное подкрепление в конце уборки.Сохраняйте темп, когда убираетесь. Лучше включите музыку, будет легче не отвлекаться.Прежде, чем что-то делать с полом, соберите в помещении всю одежду. Обычно её не очень много, особенно на полу. Вы можете потратить немного времени, чтобы оценить, что уже в стирку, а что ещё можно подержать на стуле и надеть другой раз, или сразу всё отнести в стирку, или не глядя свалить в одном месте. Только помните, что последний вариант грозит нарастанием шмоточного монстра в вашей комнате.Стирка – оптимальный вариант, потому что если среди валяющейся по комнате одежды есть трикотажные майки, спортивные штаны и тому подобные предметы гардероба, то каждый из них может прямо сейчас поучаствовать в уборке. Нет, конечно, не стоит ими мыть пол! Но есть такой лайфхак: прежде, чем кинуть майку в грязное бельё, проведите ею под шкафом или диваном. Стряхните налипшее в мусорное ведро. Отправьте майку в стирку. Одна майка – одно движение по полу под шкафом или ночным столиком. Такие строгие границы важны и для майки (она всё же не половая тряпка!), и для вашей головы.Продвинутые гуру маечной уборки не ждут, собственно говоря, уборки, а перед тем, как отнести майку в стирку, смахивают ей пыль где в голову придёт – с телевизора, выключателей, полочек и так далее. Но это совершенно отдельный вопрос. А вот мусорное ведро в любом случае должно к моменту уборки стоять в комнате. Или хотя бы мусорный пакет. Во-первых, чтобы не бегать по дому, теряя время, предназначенное для уборки. Во-вторых, из-за следующего этапа.Кстати, по ведру в каждом помещении – вообще организация, которая очень сильно помогает поддерживать чистоту, уменьшая объёмы уборки в целом.Отдельный вопрос при подборе вещей с пола – носки. Бог знает почему, но не только у мужчин, но и у женщин носки то и дело оседают или под кроватью, или по углам диванов. Подбирать их потом по одному грустно и печально. По бельевой корзине в каждой спальне, как советуют в иных сборниках лайфхаков – то ещё решение, особенно если уже есть по мусорному ведру. Так всё пространство можно заставить почём зря! Зато хорошо дисциплинирует носки пластиковая корзинка-лоток, засунутая под кровать или поставленная рядом с нею. Сняв, кинуть носки именно в неё проще, чем каждый раз носить их в ванную, если такой привычки ещё нет (или если к вечеру вы очень сильно устаёте).Ещё одна корзина или коробка, которая значительно облегчает уборку пола – это «сортировка». Та ёмкость, куда вы кладёте вещи, которые увидели не на своём месте. Если вообще поняли, что видите их не там (это тоже отдельный навык, если честно). Дело в том, что мелочёвка, забытая по поверхностям по всей квартире, склонна рано или поздно падать на пол. Во время уборки поднимать ещё и её – это лишние усилия. Может быть, вы захотите их потратить на что-то более приятное. В общем, «сортировка», или, как её зовут в народе, «коробка для фигни» – это вещь, которая сильно облегчает жизнь.Следующее, что вам предстоит сделать – убрать со столов (да, с них) тарелки и обёртки из-под еды. Всё это может обернуться мусором на уже подметённом полу. А потом начать целенаправленно, как в телефонных играх-квестах, искать мусор по помещению, по полу. Достаточно крупный, чтобы вы могли схватить его руками и отправить в ведро. Во-первых, так вы, ещё не взяв в руки веник, увидите прогресс в уборке. Во-вторых, в крайнем случае вы можете на этом остановиться на сегодня. Уже будет намного чище.Отдельно уделите внимание местам, где мусор словно самозарождается. У некоторых фантики постоянно оказываются у кресла, в котором приятно почитать книжку с чаем и конфеткой. У других – возле компьютера. Там, где вы обычно достаёте покупки, на пол могут падать чеки. В общем, вам свою квартиру лучше знать.Соберите одежду с пола. А ещё лучше (не обязательно) и с других поверхностей.Лучший способ быстро собирать носки в стирку – подарить им свой «домик», куда легко их скидывать, не отходя от кровати.Хороший способ предотвратить падение мелких предметов на пол, если вы не склонны их сразу ставить на место – сортировочная коробка. Даже если вы её не разберёте, вы знаете, где можно поискать таинственно пропавшее.Когда несёте майку в стирку, можно быстро провести ею под шкафом или под диваном, чтобы собрать пыль.Когда или если собирать из одежды нечего, соберите крупный мусор руками. Ведро или пакет, чтобы его выкинуть, должны быть тут же. Так процесс будет быстрым и лёгким.Если в комнате есть грязная посуда, унесите её. Она – источник крошек на полу.Лучше до уборки точно понять, каким инвентарём вы обладаете и возможно ли заменить его более удобным. Многим людям тяжело подметать веником, в наклон – то поясница болит, то голова кружится (ВСД – вовсе не редкий набор симптомов!) Конечно, будете обнаруживать, что подметать лень, если каждый раз где-то больно или норовит отключиться сознание. Если тяжело подметать в наклон – то лучше обзавестись щёткой на длинной ручке.В идеале нудный труд должен быть механизирован и автоматизирован, говорили ещё теоретики труда в двадцатом веке. Так что многие считают, что пылесосом убираться проще, чем веником. Тут есть множество нюансов. Во-первых, с пылесосом тоже часто надо бывает нагибаться. Во-вторых, им труднее очищать пространства под мебелью, если у вас уже есть такая цель. В-третьих, они бывают громоздки и неудобны в маневрировании. Правда, с диванами и коврами они практически незаменимы, что правда, то правда.Если есть возможность приобрести пылесос и у вас достаточно гладкий пол, то, возможно, маленький недорогой робот будет лучшим выбором. Самые дешёвые модели обычно порицают за небольшой объём пылесборника и отсутствие станции, на которую они могли бы сами возвращаться и заряжаться. И всё же даже они для многих удобнее в использовании, чем классические пылесосы. Не надо наклоняться, не надо разворачивать то и дело аппарат вручную – ходишь следом с пультом и как будто с радиоуправляемым танком играешь.Кстати, ни одним типом пылесосов не рекомендуют убирать рассыпавшиеся муку, гипс, штукатурку и тому подобный очень мелкий мусор. Это может погубить аппарат. Вот тут лучше старый добрый совочек и веничек.Но вернёмся к подметанию щёткой или веником. Бабушки учили нас, что подметать лучше мокрым – и бегать в туалет споласкивать налипшее. Если вам такой вариант нравится, попробуйте. Но на самом деле лучше прометать чуть влажной щёткой только ковры, а если пол гладкий, то сухое помело вполне сойдёт.Попробуйте сначала подмести или пропылесосить там, где больше всего грязи и откуда она разносится потом по комнатам: у коврика при входной двери, у обувнички в коридоре, у мусорных вёдер, у кухонных столов и плиты, под пылесборниками-половичками (отличная вещь – они бережно сохраняют сор в одном месте, одновременно скрывая его от глаз и не давая разлетаться по дому). Собственно говоря, подметя там, можно решить, точно ли собираетесь подметать остальные пространства пола. Мы говорим, конечно, не об идеальной ситуации, когда вы вычищаете дом до блеска всякий раз, как берётесь за дело, при этом танцуя с птичками и мышками и напевая что-то жизнерадостное.Если вы решитесь подметать и дальше, хорошо бы… встряхнуть простыни. И простыням это полезно, и могут обнаружиться крошки, которые как раз настал момент выбросить из твоей жизни вон. То же самое со шторами длиной до пола, покрывалами на диванах и креслах и небольшими ковриками – попробуйте их отряхнуть. А дальше мысленно поделите комнату на сектора и прометайте каждый.Если привычки убираться пока ещё толком нет, помогает заметать сор на совочек при обработке каждого сектора отдельно. Если нет проблем с тем, чтобы всё методично собрать щёткой из углов и догнать это до входной двери (или мусорного ведра), то и пожалуйста. Лишь бы на середине процесса не устать и не бросить. Лучше тогда пару секторов нормально промести. Потому что без шуток для износа пола и для ваших лёгких есть разница, удалили с пола половину песка и пыли или не удалили вовсе. Это только для перфекционистов есть «делай идеально или не делай вовсе», без градаций.Если пол деревянный, мести надо вдоль половиц. Ковровое покрытие и просто ковёр можно попробовать прометать более жёсткой щёткой, как бы немного скребя его щетиной. А ещё не устаревает лайфхак махровых носков – тем, кто в них дома ходит постоянно, чаще приходится стирать, чем подметать. Если можно запустить стиралку, то такой вариант очень удобен. Кроме того, сейчас ещё продаются специальные лохматые тапочки – прошёл по дому, и, считай, убрался. Некоторые делают такие дома сами из старых махровых полотенец.Что касается влажной уборки, то она, пожалуй, достойна в целом отдельной статьи. Так что просто напишем вам памятку по сухой уборке и пожелаем удачи.Постарайтесь подобрать инвентарь так, чтобы вам было удобно им пользоваться.Подметите там, где обычно мусора больше всего. После этого решите, будете ли подметать дальше.Перед тем, как подметать или пылесосить, стряхните простыни, шторы и коврики.Возможно, вам будет легче прометать помещение по секторам: сначала у рабочего стола, потом у кровати или холодильника, и так далее.Махровые носки помогают содержать дом в чистоте. Иногда проще запустить стирку, чем постоянно подметать.