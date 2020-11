Я тебя слепила: фанатка, которая создавала пенисы знаменитостей

Каждый проявляет свое обожание по‑разному: одни фанатки вешают на стены постеры с любимыми рок-звездами, другие ходят на все концерты, а третьи, вот как Синтия Никсон, лепят половые органы своих кумиров. Синтия «Гипсолитейщица» Албриттон не была просто поклонницей, которая занималась сексом со всеми рок-звездами подряд. Она делала это ради дела — ведь ей нужно было собрать настоящую коллекцию звездных пенисов!







Синтия обожала рок-музыку и была полна решимости встретиться со всеми, кто ее создавал. Проблема в том, что этого хотела не она одна — масса фанаток хотела того же, поэтому нужно было найти что-то, что выделяло бы ее из толпы. И Синтия нашла.



Однажды учитель рисования Синтии поручил классу сделать проект по отливке из гипса, единственным условием было отлить что-нибудь достаточно твердое, чтобы оно держало форму. Видимо, что-то из этих инструкций зажгло лампочку в голову Синтии. У нее родилась идея.



В конце 1960-х у Джимми Хендрикса были гастроли в Чикаго. У Синтии уже тогда зародилась идея отлить из гипса половой орган звезды. Она, правда, не знала точно, как это лучше сделать, поэтому вначале практиковалась на парочке отчаянных друзей, согласившихся предоставить свои члены для слепков.

Все получилось — технология (тогда еще не запатентованная) сработала, и час Х настал. Синтия подошла за кулисами к Джимми Хендриксу и спросила у него, не согласится ли он увековечить свой член в гипсе. Хендрикс оказался не против, и спустя какое-то время его пенис, слегка правда потрескавшийся (возможно, это говорило о неслабой мужской мощи Хендрикса), был отлит в гипсе и стал первым в коллекции Синтии.Позже Синтия призналась, что с Хендриксом работать было легко. Другие музыканты оказались либо большими ханжами, либо сомневались в технологии — никому не хотелось оставлять свой пенис в гипсе. Барабанщик Эйнсли Данбар, игравший со многими именитыми исполнителями, среди которых был и Дэвид Боуи, был одним из самых капризных кумиров. Он запрещал Синтии делать слепок, пока не убедился, что достаточно « большой и твердый ».Вообще, большинство рок-звезд восприняли идею с энтузиазмом. Лидер группы The Mothers of Invention Фрэнк Заппа так загорелся мыслью увековечить свой член, что проделал путь через все США, чтобы приехать в Лос-Анджелес и предоставить Синтии готовую модель.После Хендрикса Синтия обнаружила, что она стала своего рода знаменитостью. Ну , она и ее подруга Даяна, всегда путешествующая вместе с ней, чтобы сделать модели достаточно твердыми для отлива. В ее прославленной коллекции оказались Эдди Бригати (The Young Rascals), барабанщик Beach Boys Рики Фатаар, Зал Явонки (из Lovin' Spoonful) и многие другие. Кстати, женские груди в коллекции Синтии тоже были, но немного.Но чем же закончилось такое увлекательное путешествие? Может быть, Синтия стала знаменитым скульптором? И да, и нет. Из Лос-Анджелеса ей пришлось уехать в Чикаго и найти скучную работу, которая приносила бы ей деньги. Но в 2000 году она все-таки организовала свою первую выставку гипсовых членов в Нью-Йорке, в 2001 о ней был снят первый документальный фильм, о ней написали пару песен, в том числе Plaster Caster, Kiss.В 2010 Албриттон пыталась баллотироваться на пост мэра Чикаго, но безусмешно . Что ж, все еще впереди!