7 вещей, которые я не знала о себе, пока не стала мамой

Материнство преображает женщину и открывает в ней совершенно новые стороны. Став мамой, можно обнаружить, что иногда достаточно поспать всего пару часов за ночь, а сделать генеральную уборку в квартире можно успеть сделать за 20 минут.
Мама двоих детей Лорен Хартманн написала замечательную статью про свои новые способности, о которых раньше и не подозревала. Мы думаем, что многие мамы узнают в них себя.
Материнство научило меня многим новым вещам. Но больше всего, став мамой, я узнала о самой себе. Материнство меняет женщину, и вот лишь часть моих способностей, о которых я и не догадывалась раньше.
1. Я крутая
Я никогда не была той, кого называют «сильная женщина». Я люблю удобство и комфорт и совершенно не переношу пачкаться. Но, став мамой, я обнаружила, что мои границы постоянно расширяются. И я поняла: я — крутая. Я вытолкнула из себя ребенка весом более 4 килограммов безо всяких обезболивающих. Это ли не круто?
2. Я могу делать все и сразу
Ничто так не стимулирует многозадачность, как материнство. Я научилась делать одновременно несколько дел, экономя время и силы. А еще я мастерски составляю списки дел, чтобы не ездить по несколько раз в одни и те же места. Муж подшучивает надо мной, присылая мне свои фото из битком забитой вещами машины с вопросом: «Эй! Где это я?». Да, у него нет моих суперспособностей.
3. Не так уж и сильно меня волнует чужое мнение
Я всегда старалась всем угодить, но, став мамой, поняла, что чужое мнение уже не так важно для меня. Возможно, я переосмыслила жизненные ценности или просто стала уверенней в себе. В любом случае, сейчас я не обращаю внимания на негативное мнение о себе и живу по своим правилам.
4. Я не так независима, как мне казалось
Чтобы воспитать ребенка, нужна целая армия помощников. Конечно, если бы у меня их не было, я тащила бы все на себе. Но это неимоверно тяжело. Я бесконечно благодарна своей семье и друзьям за поддержку. Поначалу я пыталась справляться сама, но быстро поняла, что мне нужна помощь, и это абсолютно нормально. Не нужно стыдиться кого-то о ней просить.
5. Мне нужно меньше времени на сон, чем я думала
Просто удивительно, как мало времени на сон мне достаточно, чтобы быть вполне полноценным членом общества. Мне нравится думать, что это какой-то секретный трюк всех мам.
6. Я профессионально растягиваю время между походами в ванную
Обычно я принимаю душ раз в неделю. Это ужасная правда, но постойте, иногда мне просто не хватает часов в сутках (вернее, почти всегда). Я классно справляюсь с несвежими волосами. Я и сама не ожидала, что грязные волосы могут так прилично выглядеть.
7. Весь день дети могут меня раздражать, но как только они заснут, я начинаю скучать по ним
Звучит безумно, но моя любовь к детям настолько сильна, что я на все готова закрыть глаза. Иногда они просто сводят меня с ума, но вскоре я уже начинаю по ним скучать и просматривать их фотографии в мобильном телефоне. Это странно, я знаю. Быть родителем — это действительно самое лучшее, что только можно придумать.
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