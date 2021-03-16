Как приготовить луковый суп без противного запаха: 5 аппетитных рецептов

Классический, с мясом, сыром, с грибами, картофелем и сливками, с пивом – луковый суп, который практически никто не готовит, опасаясь за то, что блюдо получится невкусным, ведь главный ингредиент – лук, да ещё и варёный. Ну как это можно есть? Очень просто! Спешите записывать одни из самых лучших рецептов и бегом на кухню, экспериментировать.
1. С плавленым сырком
Луковый суп с плавленым сырком. \ Фото: google.com.
Рецепт лукового супа с плавленым сырком придётся по вкусу всем тем, кто пробует его впервые. Блюдо получается нежным с лёгким сливочным послевкусием и пикантными нотками.
Ингредиенты:
• Лук белый среднего размера - 6 шт;
• Масло сливочное - 150 г;
• Мука - 2 ч.л;
• Бульон из кубика овощной или куриный - 1 л;
• Сыр плавленый - 3 шт;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Петрушка свежая - 5-7 веточек.
Сливочный луковый суп. \ Фото: ridikul.hu.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Залить ледяной водой;
• И оставить на 15-20 минут;
• Затем разрезать напополам и нарезать тонкими полукольцами;
• В кастрюле с толстым дном растопить масло;
• Добавить лук;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Тушить на медленном огне примерно 25-30 минут;
• Затем добавить муку;
• Аккуратно помешивая, готовить 3-4 минуты;
• После добавить бульон;
• Довести до кипения;
• Добавить порезанные кубиком плавленые сырки;
• Убавить огонь;
• Готовить 15-20 минут;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной свежей петрушкой.
2. С ветчиной
Луковый суп с ветчиной. \ Фото: pinterest.ru.
Ветчину можно использовать не только для бутербродов и в виде начинки для пиццы, но и в качестве наполнителя для супа. В данном случае – для лукового. В итоге, блюдо получается ярким и насыщенным на вкус.
Ингредиенты:
• Ветчина - 250 г;
• Лук белый крупный - 4 шт;
• Масло подсолнечное - 4-6 ч.л;
• Сахар - 0,5 ст.л;
• Уксус винный белый - 2 ч.л;
• Картофель - 2-3 шт;
• Бульон из кубика - 1,5 л;
• Тимьян сушёный - 0,5 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Петрушка свежая - 6-8 веточек.
Луковый крем-суп с ветчиной. \ Фото: mamaplus.md.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Залить ледяной водой;
• Оставить на 20-30 минут;
• После нарезать полукольцами;
• В кастрюле с толстым дном разогреть масло;
• Добавить лук;
• Обжарить 5-6 минут, постоянно помешивая;
• Затем добавить уксус, смешанный с сахаром;
• Перемешать и готовить примерно минут 20;
• Ветчину и картофель нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Переложить в кастрюлю к луку;
• Залить бульоном;
• Приправить солью, перцем и тимьяном;
• Готовить не менее получаса;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной свежей петрушкой;
• Подавать с гренками или сухариками.
3. С пивом
Французский луковый суп. \ Фото: skyscanner.co.kr.
Как говорят французы, вкуснее лукового супа может быть только луковый суп с пивом. Такой суп отлично сочетается с колбасной нарезкой, вяленым мясом и вялеными томатами, с хрустящими крекерами или же гренками.
Ингредиенты:
• Лук белый - 1,5 кг;
• Масло сливочное - 100 г;
• Сыр твёрдый - 150 г;
• Мука - 2 ч.л;
• Пиво - 350 мл;
• Бульон из кубика - 1 л;
• Дижонская горчица - 2 ч.л;
• Соль и перец молотый - по вкусу.
Луковый суп с пивом. \ Фото: floridefiori.store.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Залить ледяной водой;
• Оставить на 20-30 минут;
• После нарезать полукольцами;
• В кастрюле с толстым дном разогреть масло;
• Добавить лук;
• Готовить 20-30 минут, периодически помешивая;
• Затем добавить муку, перец и соль;
• Аккуратно помешивая, готовить 5-6 минут;
• После добавить пиво, смешанное с горчицей;
• Довести до кипения и влить бульон;
• Варить около 10-15 минут;
• За 5 минут до готовности посыпать крупно натёртым сыром;
• При желании перед подачей можно посыпать свежей зеленью.
4. С грибами
Луковый суп с грибами. \ Фото: food.noteru.com.
Луковый суп с нежным грибным ароматом и тянущимся сыром отлично согреет в промозглую погоду. Это блюдо отлично сочетается с сухариками из ржаного хлеба и охотничьими колбасками.
Ингредиенты:
• Лук белый - 3 шт;
• Грибы шампиньоны - 300 г;
• Масло сливочное - 4 ч.л;
• Бульон из кубика - 1 л;
• Соус Вустерский - 2 ч.л;
• Соус острый - 1 ч.л;
• Вино сухое белое - 4 ч.л;
• Соль и перец - по вкусу;
• Петрушка свежая - 6-8 веточек;
• Сыр твёрдый - для украшения.
Луково-грибной суп. \ Фото: truefood.kz.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Залить ледяной водой и оставить минут на 20;
• После нарезать полукольцами;
• Грибы вымыть;
• Нарезать кубиками или на несколько равных небольших частей;
• Грибы обжарить с луком на сливочном масле примерно 10-15 минут;
• После переложить в кастрюлю;
• Бульон смешать с соусом, вином и специями;
• Получившейся смесью залить грибы с луком;
• Довести до кипения;
• После убавить огонь;
• Готовить не менее 25-30 минут;
• За несколько минут до готовности посыпать свежей зеленью и крупно натёртым сыром.
5. С мясом
Луковый суп с мясом. \ Фото: gastronom.ru.
И, пожалуй, один из самых лучших и вкусных рецептов – луковый суп с мясом. Уж поверьте, даже привередливый муж будет есть его с удовольствием.
Ингредиенты:
• Куриная или говяжья мякоть - 0,5 кг;
• Лук белый - 3 шт;
• Вода - 1,5 л;
• Масло сливочное - 150 г;
• Сыр твёрдый - 150 г;
• Мука - 6 ч.л;
• Сушёные травы - 2 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Луковый крем-суп с мясом. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Мякоть нарезать соломкой или кубиком;
• Залить водой, добавить щепотку соли и готовить до полной готовности;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до румяной корочки;
• Затем добавить муку и специи, приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить 2-3 минуты;
• После переложить лук в кастрюлю с бульоном;
• Проварить пару минут;
• Разлить порционно в горшочки;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром;
• Отправить горшочки в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полчаса;
• Подавать с гренками, тостами или сухариками.
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