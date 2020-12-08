Туристы в Чернобыле

Людей всегда одинаково привлекают две противоположные вещи: красота и уродство. Поэтому туристов и в изумительном заповеднике, и на месте жестокой казни будет немало. Трагедия в Чернобыле произошла 28 лет назад, и более двух десятков лет территория вокруг злосчастной АЭС пустовала… но вездесущие туристы добрались и сюда, и теперь их профили пестрят фотографиями на фоне заброшенных заводов, школ и домов, а сами они хвастаются, что побывали в «городе-призраке».











1. После знаменитой трагедии в 1986 году Припять превратилась в заброшенный город. Сейчас он открыт для туристов. Среди главных достопримечательностей — старые куклы на фоне пугающих «декораций». (Gerd Ludwig)







2. Этот парк аттракционов должен был открыться 1 мая — через пять дней после взрыва.







3. Туристы, некоторые из которых жили недалеко от АЭС в Фукусиме, Япония, поставили на памятник счетчики Гейгера. Реактор будет закрыт новой аркой в 32 000 тонн.







4. Разбросанные на земле противогазы создают странную «достопримечательность», хотя это работает, учитывая, что туристы любят фотографироваться рядом с ними в собственных противогазах.







5. Мародеры и спасатели забрали все, что могло приносить пользу, природа забрала остальное. Кукла рядом с детской горкой — все, что осталось от некогда живших здесь людей.







6. Туристы постепенно меняют это место — например, создают странно-жуткие «инсталляции» из детских игрушек…







7. …или кукол и рисунков Ленина.







8. Куклы вообще удивительно четко вписываются в эту жуткую атмосферу.



http://vs-t.ru/turisty-v-chernobyle



9. А уж детских игрушек здесь много…







10. Когда-то это был примерный советский город с почти 50 000 жителей, но теперь Припять увядает. В зоне отчуждения живет лишь около 200 человек.

11. Студенты из Финляндии в касках, затянутых фольгой, развлекаются перед фотообъективом на заброшенной площадке с детскими автомобилями.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: