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Туристы в Чернобыле

Людей всегда одинаково привлекают две противоположные вещи: красота и уродство. Поэтому туристов и в изумительном заповеднике, и на месте жестокой казни будет немало. Трагедия в Чернобыле произошла 28 лет назад, и более двух десятков лет территория вокруг злосчастной АЭС пустовала… но вездесущие туристы добрались и сюда, и теперь их профили пестрят фотографиями на фоне заброшенных заводов, школ и домов, а сами они хвастаются, что побывали в «городе-призраке».

Туристы в Чернобыле

Туристы в Чернобыле

1. После знаменитой трагедии в 1986 году Припять превратилась в заброшенный город. Сейчас он открыт для туристов. Среди главных достопримечательностей — старые куклы на фоне пугающих «декораций». (Gerd Ludwig)

Туристы в Чернобыле

2. Этот парк аттракционов должен был открыться 1 мая — через пять дней после взрыва.

Туристы в Чернобыле

3. Туристы, некоторые из которых жили недалеко от АЭС в Фукусиме, Япония, поставили на памятник счетчики Гейгера. Реактор будет закрыт новой аркой в 32 000 тонн.

Туристы в Чернобыле

4. Разбросанные на земле противогазы создают странную «достопримечательность», хотя это работает, учитывая, что туристы любят фотографироваться рядом с ними в собственных противогазах.

Туристы в Чернобыле

5. Мародеры и спасатели забрали все, что могло приносить пользу, природа забрала остальное. Кукла рядом с детской горкой — все, что осталось от некогда живших здесь людей.

Туристы в Чернобыле

6. Туристы постепенно меняют это место — например, создают странно-жуткие «инсталляции» из детских игрушек…

Туристы в Чернобыле

7. …или кукол и рисунков Ленина.

Туристы в Чернобыле

8. Куклы вообще удивительно четко вписываются в эту жуткую атмосферу.

http://vs-t.ru/turisty-v-chernobyleТуристы в Чернобыле

9. А уж детских игрушек здесь много…

Туристы в Чернобыле

10. Когда-то это был примерный советский город с почти 50 000 жителей, но теперь Припять увядает. В зоне отчуждения живет лишь около 200 человек.



Туристы в Чернобыле

11. Студенты из Финляндии в касках, затянутых фольгой, развлекаются перед фотообъективом на заброшенной площадке с детскими автомобилями.

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