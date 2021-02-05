Эти комнатные цветы могут навредить

Растения не так просты, как вы думаете. Аура некоторых из них может помогать человек, а вот другие будут красть энергию дома — день за днем становясь сильнее за ваш счет. Этих вампиров нельзя пускать в квартиру ни в коем случае!









Плющ

Монстера

Диффенбахия

Бегония

Орхидея