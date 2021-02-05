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Эти комнатные цветы могут навредить

Растения не так просты, как вы думаете. Аура некоторых из них может помогать человек, а вот другие будут красть энергию дома — день за днем становясь сильнее за ваш счет. Этих вампиров нельзя пускать в квартиру ни в коем случае!

Эти комнатные цветы могут навредить

Плющ


Немногие решаются завести плющ в помещении — и правильно делают. Это реально растение-вампир, особенно негативно воздействующее на мужскую потенцию.

Эти комнатные цветы могут навредить

Монстера


Само название растения как бы немного намекает о возможной опасности. Не знающие люди могут поставить монстеру в детскую комнату, а потом удивляться, отчего ребенок так часто болеет. Дело в то, что растение способно подпитываться от слабых.

Эти комнатные цветы могут навредить

Диффенбахия


Вот тут все не так однозначно. Диффенбахия будто огромный пылесос высасывает и положительную и отрицательную энергию в небольших помещениях ставить ее не стоит, а вот в просторных залах может быть даже полезно.

Эти комнатные цветы могут навредить

Бегония


Этим растением люди могут пользоваться для своего блага. Поставьте пару небольших горшков на южном подоконнике: бегония забирает энергию у гостей, а через некоторое время отдает ее хозяевам дома.

Эти комнатные цветы могут навредить

Орхидея


Красавица-орхидея на самом деле сильный вампир, особенно негативно воздействующий на нерешительных хозяев. Избегайте иметь этот цветок дома.

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